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الرئيسية | سياسة | تأخر تعيين مبعوث أممي يَمضي بنزاع الصحراء إلى "عزلة دولية"

تأخر تعيين مبعوث أممي يَمضي بنزاع الصحراء إلى "عزلة دولية"

تأخر تعيين مبعوث أممي يَمضي بنزاع الصحراء إلى "عزلة دولية"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:00

إلى "عزلة" إقليمية ودولية، يمضي نزاعُ الصّحراء بثقلِ تعقيداتهِ في ظلّ تأخّر تعيين مبعوث أممي خاص جديد إلى الصحراء، مع اكتفاء الماسكِينَ بخيوطِ الملف بالبحث عن مخارج لإرسالِ موفدٍ جديد للأمم المتحدة إلى الصّحراء بشكلٍ محتشمٍ، بينما يبدو أنّ الإدارة الأمريكية لم تعد تولي اهتماماً خاصاً للنّزاع، في ظلّ عدمِ استقرارِ مكاتبها وتشابك الملفات والأجندات.

وماعدا زيارات ميدانية تقوم بها وحدات عسكرية تابعة للمينورسو من أجلِ الاطلاع على آخر تطورات المنطقة، يبدو أنّ الوضع في الصّحراء ماضٍ إلى السّكون، متجاوزاً بذلك حالة "الاستنفار" التي تطبعُ عادة عمل مبعوثي الأمم المتحدة، خاصة خلال شهري أبريل وأكتوبر، مع مناقشة تقرير مجلس الأمن حول الصّحراء.

وعلى مدى أزيد من 27 سنة، حاولت بعثة المينورسو وعدد من مبعوثي الأمم المتحدة إلى الصّحراء التوسط لإيجاد حل لهذا النزاع طويل الأمد، الذي يؤثر على العلاقات المغربية الجزائرية، في حين تركت موريتانيا النزاع جانباً، واستمرت جبهة البوليساريو في محاربة المغرب إلى أن توصلت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار عام 1991.

ويربط المحلل السّياسي هشام معتضد التأخر المتعلق بتعيين المبعوث الخاص الجديد للأمم المتحدة إلى الصحراء بجوانب تقنية وسياسية، ويقول إنّ "الجانب المتعلق بالمسطرة الإدارية المنظمة لبروتوكولات التعيينات المتعلقة بالمناصب العليا في الأمم المتحدة قد يجبر الساهرين على هذا الملف على تدبيرهم للمدة الزمنية".

وبالإضافة إلى هذا الجانب الإداري/القانوني، المتعلق بالمسطرة المهنية داخل أروقة الأمم المتحدة، هناك عامل مهم وقف عنده الباحث السّياسي ذاته، وهو المرتبط بالجانب السياسي؛ ذلك أن "تدبير ملف تعيين المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصحراء لن يتم خارج الاستشارة الدبلوماسية مع القوى الدولية من جهة، والأطراف المعنية بالملف من جهة أخرى".

ويرى الأستاذ الجامعي المقيم في كندا أنّ "الملف يشكل بؤرة توتر جيو-استراتيجية جد حساسة في المنطقة"، مشيراً إلى أن "القوى الدولية تبحث دائما على ضمان قدم تأثير في المنطقة عبر المبعوث الخاص الأممي إلى الصحراء".

أما فيما يتعلق بأطراف النزاع، يقول معتضد، "فلكل دولة أسلوب وتكتيك دبلوماسي خاص للتأثير في مسار تعيين المبعوث الأممي إلى الصحراء، وهو ما يعقد أكثر إخراج الاسم الجديد الذي سيتولى تدبير هذا الملف في المرحلة القادمة".

وزاد المحلل نفسه أن "المنطقة توجد داخل المربع الذهبي للمطامع الدولية من حيث التموقع الجيو-استراتيجي، ولذلك فالكل يسارع من أجل التموقع داخلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أجل ضمان قوة تأثير في المنطقة"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - karim الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:13
Ça y il faut oublier et tourner la page
Pas de référendum ni autonomie
Nous insistons sur le retour de nos frères qui sont à Tindouf et seulement les marocains
Il y a peu près 30 000 séquestrés
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1
2 - عميمي فريد الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:21
أكيد هناك جهات من كل الاطراف المباشرة وغير المباشرة لا تريد لهذا النزاع المفتعل ان يوجد له حل ناجع ونهائي فهناك تشابك في المصالح خصوصا الدول الاستعمارية فرنسا وإسبانيا وهناك مصالح استراتيجية من الولايات المتحدة وهناك أهداف سياسية ومصالح اقتصادية من بعض اللوبيات من الاطراف المعنية مباشرة بالقضية حيث تخاف على فقدان سلطتها وامتيازاتها في حال ايجاد حل للنزاع ومع الاسف تبدو جد مؤثرة وقوية وتعمل على افشال كل المبادرات وعليه فلا أمل في المستقبل القريب الخروج من النزاع هذا النزاع الذي عمر اكثر من اللازم وخصوصا دور الدول العظمى التي لا تريد حل النزاع لأسباب استراتيجية لانه بالنسبة لفرنسا وإسبانيا بقاء النزاع احسن من إنهائه !!
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3
3 - ashraf الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:21
المواجهة الميدانية وشيكة لا محال ... علىنا ان نستعد جيدا ، و ان نضرب بقوة إذا ما فرض علينا ذلك . المهم اننا في ارضنا و الصحراء صحرائنا وعاش المغر ب واحدا موحدا.. من طنجة الى الگويرة.
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5
4 - رشيد المانيا الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:22
من يعتقد بأنه ببتردولاره سيقارع دولة ألفية تتعامل مع دول العالم في الحرب والسلم منذ مئات السنين فهو واهم ويرمي ببترودولار شعبه من النافذة... وماغيصور غي الضباب....
أما المرتزقة فنتمنى لهم مقاما طيبا في الجزائر والشعب الجزائري أقول له الله يعوضك فالمليارات من الدولارات التي كانت ستتيح لك عيشة، على أقل تقدير، أحسن من ليبيا قبل الحرب.
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5 - مغربي قح الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:32
سوف يتم تعيينه و تستمر الحالة على ما كانت عليه المطلوب هو االه يهدي خوتنا الجزائريين يوقروا عليهم المغرب و نتعاونوا على ازدهار المنطقة ككل
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6 - maroc الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:34
قضية بوسان اليدين ومرحبا بكم في المغرب بلد الكرم والجود لاتنفع لي بغا يعترف مرحبا لي بغا يكون ضد مرحبا حنا مالنا واش معندناش لكتاف ندافعوا على هاد البلاد راه عينا دبلوماسية حتى ظسرنا علينا دول ليس لها موقع في الخريطة أصبحوا يستفزوننا حتى من دول شقيقة ودول أفريقية ليس لها وزن أصبحت تستفزنا متى نبقى هكذا ننتظر مبعوث الأمم المتحدة ليبقى سنوات ثم يرحل أليس في دولة رجل رشيد..
نريد تدخل صارم من الجهاز العسكري عندما يرى مناوشات في الحدود أو الهجوم الاستباقي عند الضرورة...
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7 - افران الاطلس المتوسط الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:34
صافي انتهينا ما فيه لا تأخر تعيين مبعوث أممي ولاشئ . الصحراء كلها مغربية من طنجة الى الكويرة والسلام . المرتزقة انهرت مستقبلا لم يكون اي اهمية ولامزيد من الحديث عنها. فشلت مكفاحتها كلها منذ ما يقرب عن نصف قرن . يبدأ الجميع في التخلي عنها المرتزقة المزعومة البوليساريو التي تم تصنعها من طرف النظام العسكري الجزائري الفاشل ايضا
Le Sahara est toute marocaine de Tanger à lagouira wa Salam. les mercenaires seront bientôt effondrés. Dans un futur proche on entendra plus parler d'elle toute sa lutte est passé a l’échec échoué complètement elle n'a plus de valeurs . pendant près d'un demi-siècle quelle lutte sans aucun résultat Tout le monde commence à abandonner les prétendus mercenaires du Polisario, également pour le régime militaire algérien a son tour
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8 - abdo maroc asli الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:43
سبحان اللله وبحمده سبحان ألله العظيم الحسن الثاني ألله يرحمه.&nbsp; شاهدته اليوم في المنام اللهم ارحمه واغفرله واكرم نزوله ووسع مدخله واجعل قبره من رياض الجنة وجميع المسلمين كنت معه في المعسكر بين&nbsp; الاعتاد وقلت له اول سلاح شاهدته امامي هو صاروخ قلت له سأضرب بهاذا قال لي اتركه آخر شيء قال لي تعال معي وخد الأسلحة الصغيرة هي الاولى ودخلت معه بين الاعتاد وأبحت معه هو امامي وانامن خلفه واخيرا كنت اساعده ويعمل بيده وأساعده وإنتها الحلم
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9 - بسام الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:45
هذا لأن القضية بسالت عالميا و الجزائر أمصاب تقد براسها.. همّ البوليساريو عياها. . زيادة على. كل اللي دار يديه في القضية كيتشوا.. الحل في يد المغاربيين.. يشوفو مستقبلهم.. في اجتماع تسوده الحكمة.. يتطرق لجميع المصاعب و يمهد لتعاون إقليمي يدوب فيه هذا المشكل.. الجزائر هي الأكثر معنية و حل هذا المشكل سيخلصها نهائيا من عقدة تحملها الشعب الجزائري سياسيا و ماليا من دون رأيه..
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10 - Rachido الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:50
كعكة كبيرة يسيل لها اللعاب كل يد تمسك بسكين يختلف حجمه باختلاف قوة تشبث اليد به وبها والكل ينتظر سفارة الحكم ليتم الالتهام
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11 - karim الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:53
من يبالي أصلا بكيان وهمي ليس له أبسط مقومات دولة لولا الأموال الجزائرية الطائلة التي ضخت في الرشاوي من أجل إبقاء هذه القضية الخاسرة حية نكاية في المغرب ، الأزمة المالية الحالية في الجزائر إذا استمرت طويلا ستكون هي الضربة القاصمة للبوليساريو ، لأنه حتى دول اخرى لها مصلحة في بقاء هذا المشكل مثل اسبانيا ليست بالحماقة لصرف الملايير كما تفعل الجزائر
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12 - المختصر المفيد الجمعة 13 شتنبر 2019 - 09:54
العالم اجمع مدرك ان النزاع مفتعل والمغرب في صحرائه واما ما وراء الجدار فلا يصلح حتى لعيش الافاعي والعقارب والدليل تواجد المرتزقة بتندوف حيت كل همهم اختلاس المساعدات والهجرة الى اوربا وحكام الجزائر لم يمكنو حتى شعبهم من تقرير مصيرهم
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