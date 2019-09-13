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الرئيسية | سياسة | التصويت الإجباري.. الحكومة تحارب العزوف أم تواجه "المُقاطعين"؟

التصويت الإجباري.. الحكومة تحارب العزوف أم تواجه "المُقاطعين"؟

التصويت الإجباري.. الحكومة تحارب العزوف أم تواجه "المُقاطعين"؟
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:00

عاد الجدل ليطفو على سطح المشهد السياسي من جديد حول إمكانية فرض المغرب لنظام التصويت الإجباري، بعدما قامت وزارة الداخلية باستطلاع رأي بعض الأحزاب السياسية بشأن إلزامية التصويت في الانتخابات الجماعية والبرلمانية المرتقبة في 2021.

أحزاب توجد في الحكومة اليوم، وعلى رأسها العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال المعارض كانوا قد تقدموا قبل الانتخابات الجماعية والتشريعية الماضية بمقترحات تضمنت اتخاذ إجراءات زجرية ضد المتخلفين عن التصويت، عبر التنصيص على إجبارية المشاركة السياسية؛ لكن وزارة الداخلية لم تتحمس كثيرا لهذا الإجراء وقتها، على الرغم من تخوفها المتكرر من ارتفاع نسبة العزوف السياسي.

وتضمّن الاقتراح، الذي تقدم به كل من حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، فرض عقوبات تصل إلى 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات. بينما هناك من طالب الدولة بوضع تحفيزات لرفع المشاركة السياسية مثل جعل يوم الاقتراع بمثابة عطلة مؤدى عنها؟

تجارب دولية

العديد من الدول تعتمد نظاما يتم فيه إلزام الناخبين بالتصويت في الانتخابات أو الحضور إلى مكان الاقتراع في يوم التصويت، وفي حالة التغيب يتم فرض عقوبات تأديبية؛ من بينها الغرامات أو خدمة المجتمع وربما السجن.

وتعد أستراليا واحدة من 10 دول تقريبا في العالم تطبق فعليا إلزامية التصويت، إذ تبلغ غرامة عدم التصويت في الانتخابات الفيدرالية في أستراليا 20 دولارا، وإذا تخلف الناخب عن دفع الغرامة يرتفع المبلغ على مراحل ليصل إلى حد أقصى قدره 180 دولارا.

وتنص قوانين 23 دولة على التصويت الإجباري، إلا أن معظمها لا تفعل العمل بهذا النص؛ ومن بينها كندا والنرويج والبرتغال واليونان والسويد وبلجيكا وإيطاليا.

وفي المغرب، يرى المدافعون عن التصويت الإجباري فرصة لرفع المشاركة السياسية وضمان أن يمثل الحزب الفائز أغلبية الساكنة، وليس فقط أولئك المهتمون بالسياسة والذين يقومون بالتصويت دون إجبار.

بينما يؤكد معارضو الفكرة أن توجه الدولة لطرح التصويت الإجباري في الانتخابات المقبلة هو بمثابة إجهاز على حرية التعبير لأكبر حزب في المغرب هو "حزب المقاطعين" الرافض للعملية السياسية برمتها، ودليل آخر على تخوف الدولة من تسجيل أدنى نسبة مشاركة سياسية في التاريخ.

بؤس السياسة

عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أكد أن المغرب لا يمكنه أن يتجه إلى فرض التصويت الإجباري، وأضاف أن "بعض الدول المتقدمة التي تفرض إلزامية التصويت تكون فيها نسب المشاركة مرتفعة جدا، وتحفز البقية من أجل الوصول إلى أعلى النسب في إطار حياة سياسية سليمة".

بينما الوضع في المغرب، يعتبر أفتاتي، "لا يتعلق بمسألة تجاوب الهيئة الناخبة مع الاستحقاقات الانتخابية، بل بحياة حزبية عليلة ومريضة بفعل التحكم والتوجيه عن بعد. ولذلك، فإن العلاج لا يجب أن نبحث عنه في نظام فرض التصويت الإجباري".

وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "توجه وزارة الداخلية نحو إلزامية التصويت قد يفتح الباب لتزوير الانتخابات المقبلة على أوسع نطاق"، مؤكدا أن "للشعب واسع النظر في إشهار المقاطعة كموقف سياسي أيضا".

ويرى المسؤول الحزبي أن "الحل يكمن في رفع اليد على الأحزاب والتوقف عن تنشيط الكراكيز السياسية، وهذا ما يعزز موقف العزوف لأن المغاربة فهموا كل شيء"، مشيرا إلى أن ربط إلزامية التصويت بالعزوف هو "جواب خاطئ على تشخيص مليء بالتدليس والتغليط".

إلزامية التسجيل

علي بوطوالة، الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قال إن فيدرالية اليسار الديمقراطي، المكونة من ثلاثة أحزاب يسارية، كانت قد طالبت وزارة الداخلية بفرض إلزامية التسجيل في الانتخابات وليس إجبارية التصويت.

وأوضح القيادي اليساري أنه "لو قامت وزارة الداخلية بالتسجيل الأوتوماتيكي للمواطنين الذين يحق لهم التصويت لرفعنا نسبة المشاركة السياسية، لأن كثيرا من الأشخاص قد يغيرون موقفهم في آخر لحظة من مسألة العزوف أو المقاطعة، لكن إذا أقفلنا لوائح التسجيل فنخسر أصواتا بالآلاف".

وأورد بوطوالة، في تصريح لهسبريس، أن التصويت في الانتخابات من واجب المواطن، "لكن بدون أن يكون مجبرا للقيام بذلك؛ لأن الأمر سيدفعه إلى النفور أكثر". كما رفض المصدر الحزبي ربط إجبارية التصويت بالعزوف السياسي، وقال إن "خلق مشهد سياسي مصطنع يزيد من بؤس المشهد سنة بعد سنة".

ويعتقد بوطوالة أن الدولة تفرض حصارا على الأحزاب الجادة بينما تتعامل برخاء مع "الأحزاب الإدارية"، وتابع أن "الدولة تضمن لهذه الفئة من التنظيمات السياسية شراء الأصوات والأعيان والوجود على مستوى المؤسسات المنتخبة"، بتعبيره.

وزاد الكاتب الوطني لحزب الطليعة، في تصريحه، أن هذا الوضع "يحول العملية السياسية إلى نوع من الارتزاق؛ وهو ما ينعكس على الجوانب الأخرى من مناحي الحياة ويتسيد الريع السياسي المشهد العام وينعكس أيضا على الاقتصاد الوطني".

أما مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، المقاطع للانتخابات، فقال بسخرية إن "نية الدولة من وراء التصويت الإجباري هي "إدخال أكبر عدد من المغاربة إلى السجن، لأن نصف المغاربة البالغين سن التصويت غير مسجلين في اللوائح الانتخابية، والهيئة المسجلة لا يذهب نصفها إلى صناديق الاقتراع، ناهيك عن الأصوات المصوتة غير الصحيحة".

ودعا البراهمة المسؤولين إلى البحث عن أصل المشكل في عملية النفور السياسي في المغرب، مشيرا إلى أن "فرض غرامات أو عقوبات على الرافضين للعبة الانتخابية سيفجر احتجاجات، خصوصا إذا علمنا أن 80 في المائة لا يصوتون وغير مسجلين أصلا في اللوائح".

وتتجلى أسباب العزوف السياسي، حسب اليساري المعارض، في عدم وجود رهان على الانتخابات في المغرب، وبالتالي إحساس المواطن بأن هذه المحطة السياسية لن تغير شيئا في حياته، سواء بالإيجاب أو بشكل سلبي".

"الحل يكمن في إقرار حقيقي للديمقراطية ومنح السلطة للشعب عبر تغيير دستوري جوهري"، يورد "كبير المقاطعين"، الذي أكد أن "الدولة غرقت لأنه لم يعد أحد يشارك معها في الانتخابات، كما أن الأحزاب المدعمة لمسألة التصويت الإجباري لم يعد أحدا يصوت عليها".

وسجلت الانتخابات التشريعية لسنة 2016 مشاركة سياسية ضعيفة بلغت 43 في المائة؛ فقد صوت في هذه الاستحقاقات ستة ملايين و750 ألفا من أصل قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح، وفق أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - القرشي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:07
عام زين هذا كل شي ولا إجباري متي يتم التنصيص علي قانون التطبيب الإجباري
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5
2 - احمد الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:11
على من نصوت؟
ظهر الانتهازيون وغاب اولو الالباب في بلد نطق فيه السفيه فاكرم، وسكت فيه العالم فالجم
التصويت في على الاحزاب الحالية والاشخاص الدين يقودونها يعتبر خطيءة كبيرة! لا شعب ولا من يسير شؤونه...
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7
3 - جليل الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:12
مقاطعون و لو جعلوا ععلى رقابنا السيوف من العبث إرغام المغاربة على التصويت لإخراج حكومات لا شعبية قراراتها لا شعبية
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8
4 - مغربي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:13
لنكن صرحاء. ..ماذا تنتظر من حزب يقترح غرامة 500درهم لمن لم يصوت....عدد كبير من المغاربة يجد صعوبة في توفير هذا المبلغ لأغراض ضرورية. ..دواء. .مستلزمات يومية. ...لك الله يا وطني
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5 - abder الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:13
و لأن النتيجة مطبوخة و معروفة قبل الإنتخابات ،ولأن نفس الوجوه ستأتت قبة البرلمان وأخرى ستضفر بالمناصب العليا و لأن صوتي و صوتك لا يغير شيئا في خريطتهم ،فما الجدوى من المشاركة في مهزلة الإنتخابات...
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6 - رعد العملاق الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:14
نوض انا معندي مايدار نصوت على واحد مكلخ مجمك لاضمير لاثقافة باش نولي نخلصو من جيبي وجيب المزاليط ثلاثة كيلو في الشهر والامتيازاتوالسفريات...واش بغيتو الناس تصوت ايوا ديرو من شروط الترشيح التوفر على مستوى جامعي على الاقل واجتياز مبارتين كتابية وشفوية والالتزام والتوقيع على تعهد شفافية الخدمة وشيك ضمان على بياض باش ايلا دتى هاه ولا هاه خشيوه في الحبس باباه
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7 - ادريس الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:15
انا مع هذا الإجراء شرط جعل يوم الاقتراع يوم عطلة مؤدى عنه.
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8 - رضى الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:17
يمكن رفع نسبة المشاركة في الإنتخابات بكل بساطة عن طريق زيادة خانة في أخر ورقة التصويت مكتوب عليها " لا أحد مما سبق" ... النسبة سترتفع بشكل صاروخي.
التعبير عن عدم رضانا عن النخبة السياسية هو حق. أعطونا هذا الحق، نشارك في التصويت بكل فرح.
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9 - رفقي رامي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:18
صورة لمكتب التصويت الراقي المرفقة توهم الناس على ان المكتب يوجد في السويد او سويسرا والهدف هو اعطاء إشارة وهمية واشهار لعملية لا يهتم بها اغلب المواطنين ولا تهمهم في شيء تطبيقا لقاعدة ابدية "اللي قالها واللي دارها المخزن هي اللي كاينة "
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10 - مواطن الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:19
نعم للتصويت الاجباري ولكن شرط اقرار التشغيل الاجباري لكل مواطن بلغ سن العمل ، واقرار اجبارية الحضور والاشتغال في البرلمان تحت طائلة الطرد منه ، واقرار اجبارية القيام بالعمل الجاد بالنسبة للوزراء والابتعاد عن البوليميك كما يفعل البعض منهم و اجبارية التصريح في cnss واجبار الموظفين على الحضور الى اماكن عملهم والاضطلاع به و اقرار الاجبارية في كل ما سيساهم في ترقية ونمو البلاد والسلام
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11 - مول الشفنج ولكن قاري مزيان الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:19
واخا ديروه بالغرامة أو اللي ماصوتش يدخل لحبس مامصوتش وعمري نصوت، واللي كيخاف الله مايقدرش يشهد بالزور..واش اعباد الله كاع الاحزاب الله يخليها سلعة وكايتفلاو على الشعب نجي أنا ونصوت عليهم باللي مزيانين ويطلعو يشفروني تاني وتالث ورابع... *اسيدي مامصوتش وليس في القنافذ أملس*
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12 - مقاطع الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:20
الانتخابات كانت تاريخيا مطلبا سياسيا وحقوقيا دفعت الشعوب لاجله التضحيات الجسام ولكن مع تطور الاليات الطبقية و اشكال السلطة السياسية في جميع نواحي حياة البشر تم التفكير لطرق المكر والخداع الراسمالي للعب بعقول الناس بتخديرهم وتدجينهم وخلق كل الافكار الانتهازية بجعل الشعوب لا تفكر في النضال ودفعها الانتخابات المشوهة لحقيقة من يملكون السلطة الفعلية من وراء الستار لضمان مصالحهم
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13 - لحسن الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:20
الحكومة بهذا القرار ... تعترف ان حملة المقاطعة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي اتبتت نجاعتها و قوتها ... لذلك هناك تخوف كبير لدى الدكاكين السياسية من حملات مقاطعة الانتخابات المقبلة و مقاطعة التصويت .... ما مصوتينشششش
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14 - #مقاطعون و مستمرون الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:20
والله واخا تجيبوا البياري و تجيبوا الصاعقة كما يقول الأشقاء الجزائريين في شعاراتهم القوية إبان حراكهم الإحتجاجي الشعبي المنتفض ضد العهدة الخامسة للمخلوع بوتفليقة؛ ما غادي نصوتوا على شي دمدومة من بيادق و كراكيز دكاكين الريع والفساد السياسي البرلمانية...#مقاطعون..مقاطعون للفساد و الفاسدين مستمرون..
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15 - إبراهيم امريرت الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:20
بإختصار الشعب فقد الثقة في جميع الاحزاب التي لا يهمها لا المواطن ولا الوطن همها الوحيد هو المصالح الشخصية
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16 - أحمد الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:21
يجب أولا إصلاح نظام الإنتخابي في المغرب الذي بشهادة الجميع لايتيح الفرصة لأي حزب أن تكون لديه الأغلبية في البرلمان وتقليص عدد الأحزاب التي بيها والعمل السياسي سوى الخير والإحسان والعمل على فصل السلط بشكل حقيقي وفصل الدين عن الدولة حيث أنه في يد إمارة المؤمنين ومن يعمل في السياسة لا يقحم الدين فيها لأن الدين ملك للمغاربة ومسألة شخصية وليس حكرا على فئة بعينها.
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17 - عينك ميزانك الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:21
عزوف المغاربة عن الانتخابات له أسباب وجيهة هو انه هاته الانتخابات لا تفرز حكومة تقدم اجابات لنتظارات المغاربة أقرب مثال القانون الإطار لتربية و التعليم هل يعكس هدا القانون ماينتظره المغاربة من التعليم ام انه فقط رؤيا فئة من المقررين في أعلى سلطة .بلقنة الاحزاب لن تؤدي في يوم لتكوين حكومة منسجمة البرامج و الاتجاهات.
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18 - محمد أيوب الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:25
لماذا؟
لماذا الزامية التسجيل باللوائح الانتخابية؟لماذا لا يتم رفع الأصوات من طرف الدكاكين السياسية بكل تلاوينها بالزامية توفير تعليم في المستوى وسكن لائق وشغل قار وبنية تحتية في المستوى ونقل عمومي جيد ومراكز وتجمعات ترفيه كما هي متوفرة للنخبة وأفراد أسرها وماء شروب وكهرباء ومنح..الخ.؟لماذ التركيز على الزامية التسجيل وبعدها الزامية التصويت؟لماذا لا تكون هناك ضريبة على الثروة؟لماذا لا تتم معاقبة المتهربين من أداء الضرائب؟لماذا لا تكون هناك مطالبة بالجواب عن سؤال الملك:أين الثروة؟لماذا لا تتم محاسبة الفاسدين وناهبي المال العام من أفراد النخبة المتعفنة؟لماذا لا يتم الاصرار على المطالبة بالغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء؟لماذا لا تتم المطالبة بتخفيض أجور كبار المسؤولين بالدولة؟خطب الملك مرارا وتكرارا وفي كثير من خطب أوضح وصرح بل وفضح تقاعس النخبة الحالية وأعلن فشلها شبه التام في مواكبة طموحاته وانتظارات شعبه:فماذا كان رد فعل النخبة الحالية؟واقع الحال يبين مسار ردة فعلها المتمثل في الهرولة نحو اقتسام الكراسي والمناصب واللهاث وراء حصتها من غنيمة الريع والامتيازات وتهافتها للتمكين لابنائها...
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19 - Siham الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:26
ربما حان الوقت لهيسبريس ان تكتب لنا مقالا تشرح فيه نضام الانتخابات من الاول الى الاخير اضافة الى امكانيات الاحزاب السياسية وقيودها في المغرب.
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20 - مغربي١٢ الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:27
لا مجال المقارنة مع الدول المذكورة في المقال لأن أحزابها لها برامج إنتخابية وتحقق أغلب الوعود لمواطنيها بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية والأمر يختلف كثيرا في المغرب لأن المنتخبين يجرون وراء تحقيق مصالحهم وارضاء حزبهم وينسون البلاد والعباد.
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21 - elhass الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:29
ماذا تححقق للوطن والمواطن من الاحزاب السياسبة منذ الاستقلال حتى يفرض على المواطن المقاطع التصويت الاجباري وهو يعلم علم اليقين ان هذه الاحزاب تعمل لمصلحة مسؤوليها وأن المواطن لا يدخل في اهتماماتها والدليل التدهور المستمر للتعليم والصحة والشغل والسكن
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22 - ورديغة الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:29
نعم للتصويت الاجباري انا معكم ولكن يجب ان يكون معه المحاسبة الإجبارية للنائب المنتخب والسجن اذا قصر او خان هذا بذاك
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23 - صوفيا بن جلون الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:30
واضح وضوح. الشمس انه الاحزاب. والمخزن. ادركوا مؤخرا. ان. شعب. عاق، وفاق بلعبتهم. ..المخزن يهرب من مواجهة. الاحزاب بقوله. انتم من تتحملون. مسؤولية اختياراتكم للاحزاب التي. ستتولى اموركم. يخاف. محاسبتهم. لانهم. سيطلبون. هم لدورهم. بالمتل. من اي. لك. هدا..الشعب. فطن. لهده. اللعبه. القدره. ..صوتنا. ولم. نرى. اي. شخص. يحاسب. صوتزا. واوضاع بلادنا. تزيد. سوء. ..ادن. علاش نصوتوا. مدام. انه. الاحزااب كراكوز بايدي. المخزن. هز. من. بحكم. بالمقابل. هم. يأكلون. غلة. البلد. . لن. نصوت. ولنرى. مادا. انتم. فاعلون. حاكمو ربعين مليون. مغربي. ان شاء. الله. تكون بجاية. نار. تاكل. جميع. لانه سئما. من هاج. شي . للعلم. انتمي لطبقه ميسوره. ولن. اصوت دام. اغلب. اولاد. وبنات بلادي. يعانون. الفقر وتهميش والمحسوبيه. والفوارق. طبقيه.
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24 - youssef الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:31
أبلغ من العمر أربعين سنة ولم يسبق لي التسجيل في اللوائح الإنتخابية ولم أندم يوما عن قراري هذا، الانتخابات هي تزكية يمنحها المواطن للدولة من اجل سرقة الوطن بطرق شرعية، أرفض أن يكون صوتي دعما لمنظومة غارقة في الفساد. أرجو من الله أن يطبقو قانون التصويت الإجباري ليرو كيف ينقلب السحر على الساحر.
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25 - عمرو حوتي الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:31
إن كان الخبر صحيح بأن التصويت يكون إجباري فهذا يدل أن المواطن لا يملك حرية التعبير ولهذا سيتقدم للتصويت ولكن سيكون تصويته ملغيآ حيث سيضع العلامة على جميع المترشحين مثلآ . ولكن لا بأس أن نؤدي حق التصويت على من نقرأ في وجهه الإخلاص خاصة إذا كان حديدآ وليس من القدماء الذين مرو ثلاثين سنة وأكثر دون فائدة بل فقط إستفادو من المال الخاص مشاريعهم ومستقبل أبناءهم . والله الموفق
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26 - sami الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:32
ils faut punir le PJD dans les prochaines éléctions!
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27 - Samir الجمعة 13 شتنبر 2019 - 11:32
si le vote est obligatoire, la majorite va voter vide.

Donc le vote vide represente la majorite qui ne sont pas content avec le status quo et la cuisine electorale qui recompense la mediocrite.

Le reveil pour certains sera rude.
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