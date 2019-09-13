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كُتّاب وآراء
بوريطة والمنصوري يمثلان الملك في مؤتمر "سيدياو"
أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأنه بتعليمات ملكية، سيمثل وفد مكون من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والمدير العام للدراسات والمستندات، محمد ياسين المنصوري، الملك في أشغال الدورة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) حول مكافحة الإرهاب، المقررة في 14 شتنبر الجاري في واغادوغو.
وأبرز البلاغ أن الدعوة الموجهة إلى الملك من طرف الرئيس الحالي لمجموعة سيدياو، محمدو إيسوفو، رئيس جمهورية النيجر، لحضور هذه القمة الاستثنائية، تعكس دور المغرب باعتباره شريكا متميزا لهذه المجموعة ولغيرها من المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب وانعدام الأمن في المنطقة، وتشكل اعترافا بدعم المغرب الهام والحاسم في مجال التصدي لهذه التهديدات.
وأضاف المصدر أن هذه القمة الاستثنائية ستشكل مناسبة للتشاور حول وضعية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في المنطقة وسبل تعزيزه.
وأوضح البلاغ أنه إلى جانب الدول ال15 الأعضاء في سيدياو، ستعرف القمة مشاركة عدد من المنظمات والبلدان الشريكة في مكافحة الإرهاب في المنطقة.