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الرئيسية | سياسة | الملك يشجب "الهجوم الإرهابي" ضد منشآت سعودية

الملك يشجب "الهجوم الإرهابي" ضد منشآت سعودية

الملك يشجب "الهجوم الإرهابي" ضد منشآت سعودية
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:01

بعث الملك محمد السادس برقية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، وذلك على إثر الهجوم الإرهابي المقيت الذي استهدف منشآت نفطية بمحافظة بقيق بطائرات مسيرة، أعرب فيها عن تنديده واستنكاره الشديدين لهذا العدوان، الذي يشكل أيضا تهديدا للأمن والسلم في العالم.

ومما جاء في برقية الملك "كما أؤكد لكم تضامن المملكة المغربية المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها الدائم إلى جانبها ضد أي تهديد يستهدف سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية، وفي وجه أي محاولة دنيئة للنيل من أمن واستقرار بلدكم الشقيق".

وأضاف العاهل المغربي: "وأود التأكيد لكم، من منطلق ما يربطنا شخصيا، ويجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل، عن التزامنا وإيماننا الراسخ بوحدة المصير، واعتبار أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - علال الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:15
امن العربية السعودية الشقيقة من امن الدول العربية والإسلامية قاطبة. نشجب الاعتداءات الشيعية على عماد الرمز الاسلامي.
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-41
2 - سفح الجبل الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:17
نتمني ان يعم الامن والسلم كل بلاد المسلمين كفانا تشرذما وشتاتا الامم الاخري تتنافس في الابتكار ونحن العرب والمسلمين للاسف نكيد لبعضنا للبعض
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45
3 - nadori الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:29
أتمنى من إخواننا السعوديين ان يصدقوا كلام ملكنا حفظه الله فانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا صدق ينبع من قلب نقي تقي ,وأتمنى ان يدخل الى قلوب إخواننا السعوديين شعبا وحكاما,نحن معكم قلبا وقالبا ونعلم علم اليقين خبث الارانيين الذين لهم أطماع خبيثة في خيرات المملكة,وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
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-2
4 - ابو ريان الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:29
الملك محمد السادس حفظه الله وحفظ شعب المغرب الشقيق ، المغاربة معروفين بمواقفهم المشرفة و غيرتهم الشديده على اوطان وبلاد الإسلام شرقا و غربا. و لا يعرف الحقد طريقا لقلوبهم ، اسأل الله بان يحفظ المغرب من كل مكروه وان يرفع من شانهم بين الأمم
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20
5 - El Oujdi الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:32
حفظ الله بلاد الحرمين والقدس الشريف وبلدي المغرب وحفظ جميع المسلمين من كيد الأعداء وخصوصا الصهاينة والشيعة ومن وفي صفهم.
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19
6 - سامي الاثنين 16 شتنبر 2019 - 17:53
الإرهاب لادين له، نأسف لهذه الأعمال الإجرامية المقيتة والجبانة. نتمنى لإخواننا العرب التغلب على أعدائهم.
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