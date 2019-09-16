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كُتّاب وآراء
المالكي يستنكر تصريحات نتنياهو حول غور الأردن
قال الحبيب المالكي، رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إنه "تابع بقلق بالغ التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن بسط سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت، والتي تندرج في سياق الانتهاكات المعتادة على الحق العربي والإسلامي والفلسطيني، جرياً وراء أحلام السباق الانتخابي في إسرائيل".
ووصف الاتحاد الخطوة بـ"العقلية التوسعية التي تستهتر بالمرجعيات القانونية الدولية، وتضرب في العمق الشرعية الدولية، جهاراً وبغطرسةٍ وتحدٍّ سافرٍ للأعراف الدبلوماسية ولأخلاق المعاملات الشائعة بين الدول التي تحترم نفسها والتزاماتها".
واعتبر المصدر ذاته أن "سياسة الاحتلال هذه وتصريحات رئيس وزراء إِسرائيل بلغت من الاستفزاز والاستخفاف بأبسط قواعد القانون الدولي والشرعية الدولية واحتقارها ما يستدعي هَبَّة دولية واسعة تلتحِمُ فيها مبادرات الدول وخيارات الشعوبِ وإرادات أحرار العالم، الذين يمثلون الضمير الإنساني والأخلاقي في عالم اليوم".
وناشد الاتحاد "البرلمانات الوطنية، وكذا المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، إدانة ورفض هذه التصريحات والعمل لدى الحكومات المعنية من أجل الضغط على حكومة الاحتلال قصد انصياعها لقرارات الشرعية الدولية، والسعي إلى اتخاذ المواقف الحازمة الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو التجاوز أو العبث".
ودعا الاتحاد الإسلامي "البرلماناتِ الوطنيةَ إلى أن تعمل على إدراج بند بشأن هذه القضية في مؤتمرات واجتماعات هيئات المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، خصوصاً الاتحاد البرلماني الدولي، واتخاذ ما يلزم من قرارات جادة وإجراءات ملموسة لإدانة وفضح سياسة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية في حق الشعب الفلسطيني".
وطالبت المنظمة التي يرأسها رئيس مجلس النواب المغربي "الأمم المتحدة والمجموعة الدولية، خصوصاً القوى النافذة في القرار الدولي، إلى تحمل مسؤولياتها في الوقف الفوري لممارسات الاحتلال، خصوصاً القرار بضم القدس وتوسيع دائرة الاستيطان وضم الجولان السوري المحتل، وكذا كافة أنواع العدوان والحصار المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة، واستمرار اعتقال الأسرى الفلسطينيين، بينهم عدد من قادة فلسطين السياسيين والميدانيين، فضلا عن عدد من البرلمانيين المنتخبين انتخاباً شرعيّاً يُمثِّـل إرادةً شعبيةً حقيقية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
المالكي يستنكر شكون تسوقلك أعمي
sir a waldi tan3ass, inquiète toi sur tes intérêts personnels, natanyaho est quelqu'un très doué et il sait très bien ce qu'il dise et capable de faire ce qu'il dit voilà
الأخيرة ارهابا،نحاصر، وندمر من السماء، وعلى الارض،وأذيق بعضنا بأس بعض،منذ 48 القرن الماضي وليس وليد اليوم،
(ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، ونحن
على ذلك من الشاهدين.
للتنويه حتى يحيى الفخرانى ترك تحرير فلسطين للأجيال القادمة (عباس الأبيض لليوم الأسود )،كل شيء تركناه للأجيال القادمة،التلوث،بحرا،جوا، برا، ندرة المياه، الجوع،
الجهل، المرض،ولنا في اللجان القادمة كامل العزاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
السؤال المحير هو لماذا لم تتم دعوة مجلس الأمن إلى الاجتماع على عجل نظرا لخطورة هذه التجاوزات
انا لا ارى مانعا من ذالك مادام الأمر وصل الى الاستيلاء على أجزاء من الدول العربية وفي مقدمنها فلسطين
الا يستوجب ذالك انعقاد مجلس الأمن أو على الأقل المطالبة لذالك
ارى إننا نضيع فرص التقدم في حل مسألة فلسطين باغفالنا التجاوزات جديدة واعتداءات متكررة على الحقوق العربية والفلسطينية على السواء
الى متى
نحن متمسكون بالشرعية الدولية التي حكمت ي ما بتقسيم فلسطين