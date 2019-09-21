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الرئيسية | سياسة | البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ"دعم" تقرير جطو

البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ"دعم" تقرير جطو

البرلمان يتجه نحو اعتماد لجان تقصي الحقائق لـ"دعم" تقرير جطو
هسبريس – نور الدين إكجان
السبت 21 شتنبر 2019 - 10:00

خطوة تفاعلية أخرى في اتجاه مزيد من توريط الوزراء الواردة أسماؤهم ضمن اختلالات رصدها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات؛ فقد بادر نواب برلمانيون إلى "تداول إمكانية تشكيل لجان لتقصي الحقائق بعد أن تبين أن ما أورده تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتعلق بأمور تحتاج المواكبة على أعلى مستوى".

ووفقاَ لمصادر برلمانية، فإن "فريق الأصالة والمعاصرة ينتظر فقط الدخول السياسي والتأكد من الملفات المحالة على القضاء، بحكم منح القانون الداخلي لمجلس النواب إحداث لجان لتقصي الحقائق حولها".

وأوضحت المصادر، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإكراه الحاصل متعلق بالقضاء فقط، أما الفريق فهو عازم على سلك طريق لجان تقصي الحقائق"، مسجلة أن برلمانيي "البام" منكبون على دراسة وإعداد تقرير وملفات لم يوردها جطو في تقريره.

وأضافت مصادرنا أن "العديد من الوزراء سيتم استدعاؤهم في القريب العاجل من أجل مناقشة مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات"، مشددة على أن "توجه لجان التقصي سيشمل قطاعات المالية والصحة والفلاحة والتجهيز، التي تحتاج مجهودا رقابيا كبيرا".

وبادر الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إلى المطالبة باستدعاء وزراء وردت أسماؤهم ضمن التقرير، ويتعلق الأمر بأنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعزيز رباح، وزير الطاقة.

وراسل الفريق النيابي، يوم الأربعاء الماضي، لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، مطالبا إياها بـ"ضرورة عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة مختلف النقاط التي سجل بشأنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات اختلالات على مستوى التدبير".

وفي وقت دعا فيه كثير من المغاربة إلى تفعيل متابعات القضاء بشأن الحقائق الصادمة التي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص نهب المال العام، أكدت الحكومة أنها "تدرس" المعطيات الأخيرة الصادرة عن "تقارير جطو" من أجل "توجيه القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية".

مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أوضح أن "هناك لجنة داخل رئاسة الحكومة متخصصة في دراسة التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات".

ورمى الناطق الرسمي باسم الحكومة بكرة تفعيل المحاسبة في حق ناهبي المال العام إلى ملعب القضاء، وأكد أن "المساطر المتعلقة بما هو قضائي ترتبط بإجراءات يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات بطريقة مباشرة وتلقائية في علاقته مع رئاسة النيابة العامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مراد بباص السبت 21 شتنبر 2019 - 10:12
هل يكون عقاب على المتورطين في هدر المال العام ام سيقتصر الامر على الاعفاء فقط .
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2 - Mourad السبت 21 شتنبر 2019 - 10:16
هداك البرلمان هو بنفسه محتاج الى لجنة لتقصي الحقائق. كلشي في المغرب رائحته تزكم الانوف حكومة وبرلمان. اللهيرفع علينا هذا البلاء
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5
3 - محمد جلال السبت 21 شتنبر 2019 - 10:17
آش من لجان التفصي، كل من ثبتت عليه الاختلاسات يقدم مباشرة إلى القضاء. إذا كانت الأمور تمشي عن طريق لجان التقصي فيجب حدف المجلس الاعلى للحسابات وترك ناهبي المال العام مستمرين في ذلك.
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6
4 - الناعومي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:21
"موت يا حمار" ... لجنة ثنبثق منها لجينات و سييييير
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3
5 - لجنة تقصي!؟؟؟ السبت 21 شتنبر 2019 - 10:23
لجنة تقصي هه قديمة يجب القضاء قول كلمته في التقرير لأننا دولة مؤسسات
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6 - مواطن السبت 21 شتنبر 2019 - 10:29
لايكفي ما يقوم به جطو بل يجب الاعلان والاعلان ثم الاعلان كما يحصل بالدول التي تحترم مواطنيها وتحاصر ناهبي مالها
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2
7 - ونعم القرار السبت 21 شتنبر 2019 - 10:30
لقد أثبتت حقا لجان التقصي حقا فعاليتها في السابق سواء تعلق الأمر بأحداث سيدي إفني و تدهور مالية صندوق التقاعد و غيرها من القضايا الحارقة. و قد تم بلورة الحلول اللازمة على ضوء نتائج التحقيقات كما تمت معاقبة المقصرين و تقديم بعضهم للمحاكمة..... اللهم أقم الساعة....
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8 - فريد السبت 21 شتنبر 2019 - 10:34
كيف يعقل لجل من يدخل قبة البرلمان تكون في جعبته 200 درهم وبعد شهر تضهر عليه علامة الغنى فيرمات فيلات شركات...إذن كيف يعقل أن يصوتو للجان تتكفل بمحاسبتهم وهم من سيعينوهم والعجب في بلاد العجب!
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9 - مغربي تالف السبت 21 شتنبر 2019 - 10:34
إحداث لجان لتقصي الحقائق؟!! واش من نيتكم؟ كلشي باين و واضح، خاص القضاء يتدخل ويحاكم المفسدين، أما لجان تزيد تطول النقاشات حتى كاتنسى القضية وتزيد تضيع الفلوس على أعضاء هاد اللجان غا بلاش
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10 - abderrahim السبت 21 شتنبر 2019 - 10:36
حاسبوا أنفسكم أنتم أولا فلا تستحمرونا فالتقارير تخص أغلبيتكم وأتباعكم في المجالس القروية والحضرية والعمالات و الاقاليم نتمنى أن تخصص لجنة من القضاة الشرفاء للتحقيق في هذه الملفات
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11 - الواقعي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:37
سياسة الالتواء على التقارير.القضية واضحة فاضحة .خروقات تعني القضاء و اي شيء غير القضاء فهو مجرد در للرماد في العيون
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12 - مواطن مغربي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:37
جطو قد يتقاعد من مهامه ولا أحد من كبار مسؤولي الدولة تبتت عليه زلة وكأن هذه المملكة هي سويسرا..
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13 - abdou السبت 21 شتنبر 2019 - 10:38
أتمنى إصدار مذكرة بالقبض على المفسدين الواردة أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات مع مصادرة ثرواتهم ومنعهم من السفر؛ حتى ترجع الثقة في العملية الإنتخابية ؛ فيصبح للتصويت مغزى ومعنى؛بعيدا عن التناطح الإيديولوجي الفارغ من طرف أحزاب فارغة
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14 - حداوي مغربي مغربي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:40
ما الفائدة من لجان التقسي إذا لم تكن مقرونة بالمحاسبة....ثم ما الفائدة من هذه اللجن التي ستنبتق عن برلمان والغياب ضارب اطنابه فيه.....
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15 - abderrahim السبت 21 شتنبر 2019 - 10:42
حاسبوا أنفسكم أنتم أولا فلا تستحمرونا فالتقارير تخص أغلبيتكم وأتباعكم في المجالس القروية والحضرية والعمالات و الاقاليم نتمنى أن تخصص لجنة من القضاة الشرفاء للتحقيق في هذه الملفات
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16 - اداد السبت 21 شتنبر 2019 - 10:43
‏‎ ‎مسرحيات مثقنة الاخراج الحيتان الكبار لا تصطاد بالزوارق
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17 - HASSAN السبت 21 شتنبر 2019 - 10:43
وما الفائدة من لجان تقصي الحقائق واللجنة المختصة بدراسة تقارير المجلس الاعلى للحسابات اذا لم تكن هناك متابعة وتزويد المواطن بالنتائج. عقود ونحن نعيش نفس السيناريو ؟
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18 - غيور السبت 21 شتنبر 2019 - 10:44
لا فائدة من تفارير المجلس الاعلى للحسابات ما دام انها لا تحال على القضاء ليقول كلمته. فتبقى بذلك مجرد ملاحظات لا فائدة منها. وسيتم احداث لجان برلمانية فقط لتكذيب و تشويه مضامين التقرير و تحريف المعطيات ويسبقى الحال على ما هو عليه. فهذه الملاحظات والنتائج ظاهرة للعيان على مستويات كثيرة و تظهر في تقارير منظمات دولية حيث تصنف المغرب في مراتب متاخرة حتى عن دول افريفبة كانت حتى الامس الاقريب افقر و اتعس البلدان.
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19 - لا شيء السبت 21 شتنبر 2019 - 10:44
* لا شيء من ذلك سوى بلا بلا ....
* كم مر من الوقت ، وسي طو لا زال يتجه نحو ... ولا زال .
* لن يكون هناك شيء ، حتى يأتي ربيع عربي آخر.
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20 - بائع القصص السبت 21 شتنبر 2019 - 10:45
لو كان هناك قضاء لما استفحلت جريمة الفساد السياسي والأخلاقي.
ورد في تقرير جطو ان المواد المستهلكة محليا لا تخضع للحد الأدنى من الجودة والمعايير المسطرة لسيما احتواؤها على مواد مسرطنة مثل النعناع والشهيبة وأن المجازر لا تتوفر على الحد الأدنى من النظافة وتتواجد في أماكن غير لائقة وإن هذه الاختلالات تشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين.
اذا انتشار السرطان في السنوات الأخيرة راجع بالأساس إلى انعدام المراقبة.
أضاف السيد جطو ان المواد المخصصة للتصدير تخضع للمعايير بينما الموجهة إلى الأسواق المحلية فهي تنعدم فيها أدنى الشروط الصحية.
المشكل الكبير هو القضاء الذي لا يشتغل، لقد أصبحت صحة المواطن في خطر.
من المسؤول عن القضاء؟؟؟؟
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21 - Aymane السبت 21 شتنبر 2019 - 10:47
إمكانية إحداث لجنة يعني ليس هناك شيء ملموس او معاقبة ناهبي المال العام من التماسيح و العفاريت و هذا يدخل في تكريس سياسة عفا الله عما سلف مما يبرز محدودية و انتقائية القضاء المغربي رغم خروج التقارير و وقوع الكوارث...الهربة لمن إستطاع البلاد خلات و القضاء فقد مصداقيته و النيابة العامة تدار بالهاتف... فكيف لصاحب مقولة "سير قولو راه سيفطني عندك جطو " أن يرأس لجنة كشف الإختلالات و الإختلاسات إنه العبث بعينيه..
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22 - عديل السبت 21 شتنبر 2019 - 10:51
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات غالبيتها تبقى حبيسة الرفوف رغم مصداقية وكفاءة الأطر التي أعدتها .... فما فائدة لجان تقصي الحقائق: هدر المال العام وعدم الاعتراف بكفاءات المجلس الأعلى للحسابات..... كفانا تبدير المال العام
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23 - خالد F السبت 21 شتنبر 2019 - 10:51
أحدث الرئيس الفرنسي تطبيقا يمكنه من مراقبة عمل جميع وزرائه، حيث يمكنه معرفة نسبة تطبيق تقدم البرامج المسطرة لحظة بلحظة، دون حاجة إلى لجان تبقى تقاريرها حبرا على ورق.
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24 - افران الاطلس المتوسط السبت 21 شتنبر 2019 - 10:52
لم نرى أي " تقرير جطو" لم يقدم للعدالة اي فئة منذ تولى هذا المنصب ولا يرغب في فضح اي مؤسسة ولا شخص المعنى ظهرت يجب تدبيل الرجل ليس من منتظرات الشعب الغربي . كيف يعقل بلدنا لم يكون موجود فيه أي فئة فاسدة وتنخر ميزانية الدولة او تحويل الأموال العامة ونهبها كيف ؟ في هذا المنصب وهذه المسؤولية ليس فيها أي صداقة ولا حميم معها . هذا السيد جطو ومؤسسته لم ترى أي شيء في بلادنا غير عادي هذا مذهل كيف نغير الاشياء في بلادنا . لم يكون هناك أشياء يجب الكشف عنها لم نسمع عليه قدم اي فئة للمحاسبة او العدالة غريب !
qui fait a l'économie de pays il ne voit vraiment rien c'est étonnent faut changer l'homme de cette responsabilité. il y'a des choses a dévoilée dans pays il ose pas le faire pourquoi ?Il n'y avait aucune information à divulguer, nous n'en avions jamais entendu parler, une catégorie rendre les comptes ou passé en justice c'est étrange !comme même
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25 - lglavze السبت 21 شتنبر 2019 - 10:52
هده فقط مسرحية
اي اجراءات اتخدة في حق الدين تورطوا
ما اقول لكم عند رب العزة نختصم يوم لا ينفع مال و لا جاه
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26 - مع من .... السبت 21 شتنبر 2019 - 10:52
لجان برلمامية لي تقصي الحقائق باش يطولوا في الأبحاث حتى تنسى الأمور عوض عرضها على القضاء مباشرة. فكم من قضية عرضت للتقصي فأهملت أو رست في رفوف مكاتب البار لمان ....
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27 - youssefb السبت 21 شتنبر 2019 - 10:53
لجان تقصي الحقائق ليس الا طريقة للالتفاف على تقارير المجلس الاعلى للحسابات،اما معرفة ناهبي المال العام فلا يحتاج الى اللجان او ما شابه ذلك،حيث يعرفهم الخاص والعام دون لف ولا دوران.
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28 - تخراج العينين السبت 21 شتنبر 2019 - 10:54
لا مجال لإضاعة الوقت وهذر المال بتعيين لجن لمحو اثار استنزاف المال العام و ما هي سوى مطية لإطالة النقاش و اذا كانت تقارير المجلس يطعن فيها فلا داعي
لإحداثه (المال السايب يعلم السرقة )و( عدم العقاب يعلم السيبة والتسيب والتسلط )
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29 - مغربي السبت 21 شتنبر 2019 - 10:55
المال العام بات عرضة لسرقة و النهب بشكل مخيف و لعل تقرير جطو و ما يعرفه أغلب مواطنين على هذا نزيف بات يدق جرس بل مخيف لانه يشكل نزيف حاد للاقتصاد الوطني من قبيل مقاولات التي أسست أصلا من أجل نهب المال العام ولها مختلف تخصصات تجارية رغم انها لا تراعي مصالح العليا للمغرب و المغاربة بل أهدافها منشودة بارزة للعيان جوهرها المصالح الضيقة و منها ما يقوم بالتهريب الاموال إلى الخارج ولا يمنح حقوق العمال و لا يؤدي ضراءب و ثقتها سلبية حدث ولا حرج و بالتالي المغاربة يتطلعون إلى ربط مسؤولية بالمحاسبة في دولة الحق و القانون لمواكبة العالم متحضر من خلال مقاولات مواطنة منتجة تساهم في تقوية الاقتصاد الوطني و في خلق مناصب شغل قارة و بإمكانها تقليص فقراء و توسيع طبقة وسطى و زيادة في عدد الأغنياء على غرار باقي دول العالم متقدم متطور الذي لا يعترف الا باللغة منتجين رواد داخل سوق منافسة فيها اشد من شرسة أيها المغاربة ناقدة الوطن من جميع شواءب قبل فوات الاوان
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