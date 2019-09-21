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الرئيسية | سياسة | الملك يستقبل العثماني بالقصر الملكي في الرباط

الملك يستقبل العثماني بالقصر الملكي في الرباط

الملك يستقبل العثماني بالقصر الملكي في الرباط
هسبريس من الرباط
السبت 21 شتنبر 2019 - 16:58

استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي في الرباط، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

وخلال هذا الاستقبال استفسر الملك رئيس الحكومة، حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019

(تفاصيل أخرى بعد قليل)

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