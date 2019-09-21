الملك يستقبل العثماني بالقصر الملكي في الرباط

هسبريس من الرباط

استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي في الرباط، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

وخلال هذا الاستقبال استفسر الملك رئيس الحكومة، حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019

(تفاصيل أخرى بعد قليل)