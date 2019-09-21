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الرئيسية | سياسة | الملك محمد السادس يستفسر العثماني حول تفعيل توجيهات خطاب العرش

الملك محمد السادس يستفسر العثماني حول تفعيل توجيهات خطاب العرش

الملك محمد السادس يستفسر العثماني حول تفعيل توجيهات خطاب العرش
هسبريس من الرباط
السبت 21 شتنبر 2019 - 17:05

استقبل الملك محمد السادس، اليوم السبت بالقصر الملكي في الرباط، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وفق ما ذكره بلاغ للديوان الملكي.

في ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

"استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني.

وخلال هذا الاستقبال، استفسر صاحب الجلالة أعزه الله، رئيس الحكومة حول تقدم تفعيل التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2019.

وتتعلق هذه التوجيهات الملكية برفع رئيس الحكومة للنظر السامي لجلالة الملك، اقتراحات بخصوص تجديد وإغناء مناصب المسؤولية، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة".

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