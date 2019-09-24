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الرئيسية | سياسة | المالكي يشيد بمستوى العلاقات المغربية السنغافورية

المالكي يشيد بمستوى العلاقات المغربية السنغافورية

المالكي يشيد بمستوى العلاقات المغربية السنغافورية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 16:04

أشاد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بـ"جودة علاقات الصداقة" التي تجمع المغرب وسنغافورة، منوها بالازدهار والتقدم اللذين تشهدهما البلاد الشقيقة، واللذين يرتكزان على تثمين الرأسمال البشري.

وسجل المالكي، أثناء استقباله جورج كو، سفير سنغافورة بالمغرب، الخميس الماضي، أن البلد الآسيوي يعتبر قطبا ماليا بارزا له إشعاع إقليمي ودولي، ودعا إلى تبادل التجارب والخبرات بين المغرب وسنغافورة في المجالين التعليمي والمالي على الخصوص.

وقدم المالكي لضيف المملكة لمحة حول تركيبة مجلس النواب واختصاصاته، معبرا عن الرغبة في توطيد أواصر التعاون مع المؤسسة التشريعية بسنغافورة، موجها دعوة إلى رئيس برلمان سنغافورة من أجل القيام بزيارة عمل إلى المغرب يتم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بصفة عامة، وعلى المستوى البرلماني بصفة خاصة.

من جهته، أكد سفير جمهورية سنغافورة أن المغرب يتوفر على "عدة مميزات تؤهله للعب دور ريادي في مجال المال والأعمال"، مشيدا بالاستقرار الذي تعيشه المملكة وبموقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا، قائلا إن "المؤسسات المالية بسنغافورة مستعدة للتعاون مع نظيراتها بالمملكة".

واستعرض السفير أوجه التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجال التعليم العالي وفي المجالين القضائي والثقافي بين مؤسسات من سنغافورة ونظيراتها بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ذ.عبدالقاهربناني الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 17:42
سنغافورة بعد أن أصبحت رائدة ومن الدول الجديدة الحديثة التصنيع les nouveaux pays industrialisés واليوم ولجت بعد معجزة التصنيع في بلدان جنوب شرق آسيا مجال المال والأعمال وهذا ما بنقص المغرب في نمودجه التنموي المنشود من طرف ملك البلاد حيث يتعين إكتساب الخبرات المالية على الوجه الأصح بعيدا عن تضخم الإمتيازات المالية الممنوحة للطبقة المحظوظة و المستثمرين الأجانب بغير وجه حق.
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