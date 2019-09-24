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الرئيسية | سياسة | عبد الله القادري يفارق الحياة بعمر يناهز 83 عاما

عبد الله القادري يفارق الحياة بعمر يناهز 83 عاما

عبد الله القادري يفارق الحياة بعمر يناهز 83 عاما
هسبريس ـ و.م.ع
الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:24

انتقل إلى عفو الله الوزير الأسبق والكاتب العام لـ"الحزب الوطني الديمقراطي" سابقا، عبد الله القادري، اليوم الثلاثاء بالمستشفى العسكري بالرباط، عن عمر يناهز 83 سنة، بعد معاناة مع المرض، وذلك بحسب ما علم لدى أسرته.

وكان الراحل، وهو أحد مؤسسي "الحزب الوطني الديمقراطي" سنة 1982 قبل اندماجه مع أحزاب أخرى سنة 2009، قد تقلد منصب وزير السياحة سنة 1991، كما انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة برشيد لعدة ولايات تشريعية، ورئيسا للمجلس البلدي للمدينة.

كما أسس الراحل القادري، وهو عقيد سابق في القوات المسلحة الملكية، حزبا جديدا أطلق عليه اسم "الحزب الديمقراطي الوطني" سنة 2009.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - احمد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:35
إنا لله وإنا إليه راجعون. البقاء لله وحده
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2 - HASSAN الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:40
انا لله وانا اليه راجعون تغمد الله الفقيد برحمته وتعازينا الحارة الى اهله وذويه في المصاب الجلل .فقدنا شخصية نبيلة وخلاقة
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3 - أبو جاد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:40
الله يرحمو و يرحم جميع الناس ...سعداتك يا فاعل الخير!!! إما هاد الدنيا التافهة ما دايمة لا للكبير شانو لا صغير شانو...الدوام و الملك لله الواحد الأحد.
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4 - حسن بن محمد الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:42
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وارزق كل أهله الصبر والسلوان فيما أصابهم.و لا اله إلا الله وحده لا شريك له
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5 - الشاوي الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 13:55
ان لله وان اليه راجعون
الله يجعل متواه الجنة
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6 - haj الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:16
الله يرحمو و يرحم جميع إخواننا و جدودنا المسلمين إن لله و إن إليه راجعون
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7 - El ghaleml abderrahim الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:37
فقدت الشاوية اءحد رجالتها الغيورين عليها اءما برشيد فهي في حالت حداد و حزن فالعين تبكي والقلب يحزن لفراقك واءن لله واءن ا،ليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين اللهم تبته عند السؤال اللهم اءبدل سيءاته حسنات واجعله في مقعد صدق عند مليك مقتدر آمين
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8 - aniss usa الثلاثاء 24 شتنبر 2019 - 14:38
الدوام لله انا لله وانا الیه لراجعون اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ویوم العرض علیک
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