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كُتّاب وآراء
عبد الله القادري يفارق الحياة بعمر يناهز 83 عاما
انتقل إلى عفو الله الوزير الأسبق والكاتب العام لـ"الحزب الوطني الديمقراطي" سابقا، عبد الله القادري، اليوم الثلاثاء بالمستشفى العسكري بالرباط، عن عمر يناهز 83 سنة، بعد معاناة مع المرض، وذلك بحسب ما علم لدى أسرته.
وكان الراحل، وهو أحد مؤسسي "الحزب الوطني الديمقراطي" سنة 1982 قبل اندماجه مع أحزاب أخرى سنة 2009، قد تقلد منصب وزير السياحة سنة 1991، كما انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة برشيد لعدة ولايات تشريعية، ورئيسا للمجلس البلدي للمدينة.
كما أسس الراحل القادري، وهو عقيد سابق في القوات المسلحة الملكية، حزبا جديدا أطلق عليه اسم "الحزب الديمقراطي الوطني" سنة 2009.
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تعليقات الزوّار (8)
الله يجعل متواه الجنة