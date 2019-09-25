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الرئيسية | سياسة | المالكي يتباحث مع "ميغا" حول واقع حقوق الإنسان

المالكي يتباحث مع "ميغا" حول واقع حقوق الإنسان

المالكي يتباحث مع "ميغا" حول واقع حقوق الإنسان
هسبريس من الرباط
الأربعاء 25 شتنبر 2019 - 05:50

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الإثنين بمقر المجلس، سوياتا ميغا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، والتي تزور المغرب حاليا على رأس وفد هام.

وشكل هذا اللقاء مناسبة أبرز خلالها رئيس مجلس النواب التطوُّرَ الذي تعرفه وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، مشيرا على الخصوص إلى "الدور الذي لعبته هيئة الإنصاف والمصالحة في طيِّ صفحة الماضي والتصالح مع الذاكرة"، وإلى "إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة تُعنَى بقضايا حقوق الإنسان"، وموضحا أن "دستور المملكة لسنة 2011 حقّق تقدّما كبيرا في مسار تكريس فصل السُّلَط، وإرساء البناء الديمقراطي بالمغرب".

واستعرض المالكي بالمناسبة أهم ملامح السياسة التي تبناها المغرب من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية ومكافحة التطرف، مشيرا إلى أنه "يعالج جذور التطرف والإرهاب وليس فقط تجلياته"؛ كما ذكّر في السياق ذاته بجهود الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين في بلورة نموذج الإسلام السمح والمعتدل الذي ينبذ العنف والتعصب، وتطرق لسياسة المملكة ذات البعد الإنساني في التعاطي مع قضايا الهجرة والمهاجرين الذين ينحدر أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

من جهتها، أكدت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أنها وقفت هي والوفد المرافق لها على الإنجازات النوعية التي حققها المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، وسجَّلت أن سياسة المملكة في مجال حقوق الإنسان تعتبر رائدة على المستوى الإفريقي، وقالت: "نريد أن تستفيد إفريقيا مما راكمه المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان، فقد نجح في المزاوجة بين التنمية والحفاظ على خصوصياته الثقافية والحضارية".

وأكد أعضاء الوفد في مداخلاتهم على أهمية مصادقة البرلمان المغربي على الميثاق الإفريقي للّجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وشدّدوا على أن مشاركة المغرب في اللجنة يشكل قيمة مضافة ستساهم في الارتقاء بحقوق الإنسان في إفريقيا. كما أجمع أعضاء الوفد على الحاجة الملحة إلى مساهمة المملكة في مساعي ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها في القارة الإفريقية، معبِّرين عن إعجابهم بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان واستقلاليته.

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