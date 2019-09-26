بابا الفاتيكان يثني على استشراف الملك للمستقبل

هسبريس - و.م.ع

استقبل البابا فرنسيس، الخميس، رجاء ناجي، التي سلمته أوراق اعتمادها كسفيرة مفوضة فوق العادة للملك لدى الفاتيكان.

وذكر بلاغ لسفارة المغرب في الفاتيكان أنه "خلال هذا الاستقبال، أبلغت السفيرة البابا تحيات وشكر أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

كما ذكرت، بهذه المناسبة، بـ"السياق الاستثنائي للقاء التاريخي المميز الذي جمع القائدين الدينيين"، مبرزة أنه يدشن لعهد جديد في العلاقات بين المملكة المغربية والكرسي الرسولي.

كما أبرزت أن ترقية رئيس كتدرائية الرباط المونسنيور كريستوبال لوبيز روميرو إلى رتبة كاردينال سيعطي زخما جديدا ودينامية قوية لهذه العلاقات.

من جانبه، عبر البابا فرنسيس عن تقديره للملك محمد السادس، مبرزا الأثر الطيب الذي تركته في نفسه زيارته للمغرب.

وعبر البابا عن تقديره البالغ لحكمة الملك وبعد نظره واستشرافه للمستقبل، ولمبادراته الجليلة في سبيل تعزيز قيم السلم والأمن بين الأمم والشعوب، بما يعكس بوضوح ريادة العاهل المغربي في الحوار بين الأديان والدفاع عن القيم السامية على المستوى الدولي .