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الرئيسية | سياسة | الملك: وفاة الرئيس شيراك "خسارة" لفرنسا والعالم

الملك: وفاة الرئيس شيراك "خسارة" لفرنسا والعالم

الملك: وفاة الرئيس شيراك "خسارة" لفرنسا والعالم
هسبريس من الرباط
الخميس 26 شتنبر 2019 - 17:40

بعث صاحب محمد السادس برقية تعزية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إثر وفاة جاك شيراك، الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية، أشاد فيها بـ"ذكرى رجل الدولة الكبير الذي وهب حياته للسياسة بحزم ونبل وانشغال دؤوب من أجل رفاه مواطنيه".

وأكد الملك، في هذه البرقية، أن رحيل الرئيس شيراك لا يشكل فقط خسارة لفرنسا التي خدمها بكل تفان، ولكن أيضا للمجموعة الدولية برمتها التي عرفت فيه رجل حوار وقناعات، متشبثا، بشكل قوي، باحترام القانون الدولي والعدالة على الصعيد العالمي.

وأضاف العاهل المغربي، الذي أكد أنه تلقى نبأ وفاة الرئيس شيراك بتأثر بالغ، أن "المملكة المغربية ستحتفظ عاليا بذكرى صديق كبير ساهم، بقوة، في تمتين علاقات الصداقة بين بلدينا من خلال جعلها شراكة استثنائية. وستمثل هذه الشراكة، الفريدة، مستقبلا، مرجعا لتعاوننا".

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس ماكرون وللشعب الفرنسي، باسم جلالته الشخصي وباسم الشعب المغربي، عن أحر التعازي وأصدق المواساة".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الخميس 26 شتنبر 2019 - 18:01
que son âme repose en paix. sincères condoléances.
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