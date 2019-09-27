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الرئيسية | سياسة | مجلس النواب يتدارس أخلاقيات العمل البرلماني

مجلس النواب يتدارس أخلاقيات العمل البرلماني

مجلس النواب يتدارس أخلاقيات العمل البرلماني
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 شتنبر 2019 - 13:03

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الحبيب المالكي، تضمن جدول أعماله مواضيع تتعلق بالمراقبة ومدونة السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني.

بخصوص المراقبة، تداول مكتب المجلس في شأن تنظيم الجلسة الأولى للأسئلة الشفوية المقررة يوم الاثنين 14 أكتوبر، كما تداول في شأن عرض تقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، وتقرر استكمال عملية التنسيق مع مجلس المستشارين والمجلس الأعلى للحسابات بهدف تحديد تاريخ الجلسة الخاصة لذلك.

كما تداول مكتب المجلس، وفق ما جاء في بلاغ للغرفة الثانية توصلت به هسبريس، في شأن المهام الاستطلاعية الموكولة للجان الدائمة، واستحضر المقتضيات القانونية المؤطرة لهذا العمل الرقابي، سواء من حيث الآجال المقررة لإيداع التقارير أو المساطر المتعلقة بطلبات المهام الاستطلاعية، وتقرر أن يعرض الموضوع بكل تفاصيله خلال الاجتماع الذي سيعقده رئيس المجلس مع السيدة والسادة رؤساء اللجان الدائمة يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر.

كما تداول وقرر المكتب في شأن طلب لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، وطلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال، في موضوع مهام استطلاعية.

وبخصوص مدونة السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني، أكد مكتب المجلس الأهمية التي تكتسيها المقتضيات الواردة في المدونة، وضرورة تفعيلها من قبل كافة أجهزة المجلس، وضرورة الالتزام الجماعي بأهدافها النبيلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - HASSAN الجمعة 27 شتنبر 2019 - 13:20
مدونة اخلاقيات العمل البرلماني هي الغاء المعاشات والامتيازات البرلمانية اولا والالتزام بالوعود المقدمة للمواطن
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7
2 - رحيم علي الجمعة 27 شتنبر 2019 - 13:25
لو كانت هناك أخلاقيات لدى رموز السياسة لما وصل البلد الى النفق المظلم !!
واخر ما يمكن ان يدخل في ذهن المواطن العادي هو وجود شءيا يسمى أخلاقيات في البرلمان والأحزاب السياسة !!
باعتراف الجميع فالسياسة تتعارض مع الوازع الديني والاخلاقي في الدول الديمقراطية وما بالك في بلد العبث والتسيب
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1
3 - قاسح خير من كذاب الجمعة 27 شتنبر 2019 - 13:38
من اولويات أخلاقيات العمل البرلماني التخلي عن الريع البرلماني و الامتيازات غير المبررة و القطع مع الغياب الدائم و النوم العميق داخل قبة البرلمان و الرئاسة يستحقها الحزب الفائز و ليس الحزب الفاشل.
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