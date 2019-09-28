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الرئيسية | سياسة | العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة"

العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة"

العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة"
هسبريس من الرباط
السبت 28 شتنبر 2019 - 14:50

قدم إلياس العماري استقالته من رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صباح اليوم السبت، حسب ما كشفت عنه مصادر من داخل مجلس الجهة.

وأرجعت المصادر ذاتها سبب الاستقالة إلى مقاطعة أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، لأشغال دورة لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الجمعة، وهو ما جعل العماري في عزلة.

وقالت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إن "الرجل وجد نفسه مضطرا للرحيل؛ فحتى الأحزاب التي ساندته في البداية تخلت عنه بشكل نهائي"، موردة أن "الرغبة في استمراره انتهت".

واشتكت المصادر افتقار العماري لتصور من أجل التنمية، مشيرة إلى أن "معرفته كذلك بأن الأحزاب قررت الجلوس اليوم السبت للتداول في الشأن الجهوي من دونه، أمر عجل باستقالته".

وأردفت مصادرنا أن أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة تخلوا عن "رفيقهم" بدورهم؛ إذ غابوا عن الاجتماع المبرمج أمس الجمعة.

من جهته قال مصدر مسؤول لهسبريس، إن العماري "انتهى سياسيا" ليلة 7 أكتوبر 2016، عندما فشل في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى الفوز بالانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن "إلياس الذي يجر وراءه مسارا سياسيا مشبوها يتقن الكولسة السياسية ويلبس ثوبا أكثر من حجمه، ولا يؤمن بأي حال من الأحوال بالشعارات التي يرددها". بتعبير المصدر ذاته.

وعاش العماري، أياما عصيبة خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ إذ جرى حديث عن منعه من مغادرة التراب الوطني، كما توجه مجلس مدينة القصر الكبير نحو محمد مهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لإبلاغه بخوض أشكال احتجاجية خلال انعقاد دورة الجهة المقبلة.

واستنجد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالملك محمد السادس قصد التدخل لإنصاف ساكنة المدينة ورفع الضرر والحيف عنها اللذين طالاها، موردا أن "إلياس العماري يعتبر نفسه فوق المحاسبة ويقحم صراعات سياسوية في عملية توزيع دعم الجهة على الجماعات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - مراقب السبت 28 شتنبر 2019 - 15:08
هذا بسبب مشروع مدينة محمد السادس تيك . المشروع الذي لن يرى النور . يجب الاستعانة بالكفاءات المغربية ذات الخبرة في التعامل مع الشركات الصينية .
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21
2 - معلق السبت 28 شتنبر 2019 - 15:13
يا سيادنا راه هاد السيد بالذات عمرو كان سياسي أو كيمارس السياسة هذا راه نزل من فوق وألبسوه ثوبا أكبر منه الآن وقد إنتهى دوره فطبيعي أن يحشر في الزاوية الضيقة وبالتالي الخروج الصاغر سياسيا من طبيعة الحال أما نواحي أخرى فراه مخصو خير...
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17
3 - تايكة غرماد السبت 28 شتنبر 2019 - 15:13
هناك أشياء اخرى دفعته للاستقالة أهمها احداث الحسيمة الذي لم تقبلها الدولة العميقة في منطقة كان يعتبر الشخص اهم شخصية سياسية فيها وحزب كان يسيطر على مختلف الجماعات الترابية في الاقليم بالاضافة الى اهتراء وتشتت حزبه الاداري وابتعد عنه مختلف الأشخاص الانتهازيين الذين ادركوا انه لم تبقى له مكانة وتأثير في الداءرة الضيقة في الدولة العميقة !!
وصار محاصر لا يسمع اليه احد وصار اختفاؤه مسألة وقت !!
من كل هذا ذهبت الحسيمة ضحية اهواء هذا الشخص بفصلها عن محيطها الجغرافي وربطها بجهة بعيدة عنها كليا !!
اش جاب الحسيمة لطنجة ؟؟
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28
4 - benhmido السبت 28 شتنبر 2019 - 15:15
جميل جدا ان يستقيل مسؤول من مهامه عقب عجزه عن جمع المجلس الذي يتراسه او عحزه عن اخراج جهته من وضع. انها ثقافة جديده وجرأة سياسية ....لكن عند الياس حالة خاصة
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17
5 - ملاحظ تربوي السبت 28 شتنبر 2019 - 15:15
الاستقالة قبل الإقالة أهون عند السياسيين الانتهازيين.كل الأحزاب المغربية الحالية تسبح في فلك هذا الفساد و مصالح البلاد و العباد في مهب الريح.حسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء .
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20
6 - Howa السبت 28 شتنبر 2019 - 15:16
لماذا تم منعه من مغادرة التراب الوطني؟ ربما للمتابعة؟ أتمنى ان تكون تحريات بعد هذه الاستقالة ليثبت تورطه من عدمه، و لتكون سنة للمسؤولين الحاليين و الذين يأتون من بعد.
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14
7 - لا منتمي السبت 28 شتنبر 2019 - 15:18
على الاقل العماري عند الجرأة على الاستقالة، في انتضار البقية
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31
8 - سكفاندري السبت 28 شتنبر 2019 - 15:18
ما هي إنجازات هاذا المسؤول الرفيع المستوى في المغرب ؟
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11
9 - عبد السلام اطراشلي السبت 28 شتنبر 2019 - 15:21
بعد أن تخلى عنه صانعوا مجده تخلى عنه من كان بالأمس القريب يتقرب منه بعد فاحت رائحة الفساد في كل مكان... عجبا فالنخبة السياسية لم تتفطن للشبهة إلا بعد أن صار العماري ورقة محروقة....
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14
10 - عبدالقادر الحدوشي السبت 28 شتنبر 2019 - 15:21
غير مأسوف عليه، ولا تتروكوا له، ما عليه.... المحاسبة.
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10
11 - الوجدي السبت 28 شتنبر 2019 - 15:22
قالها خالد الجامعي في احدى حواراته ، من صنعه يحين وقته ويقطفه !
طبيعي في السياسة ، خاصة عندما توكل لك مهمة القيادة لتحتل الصف الاول و تسخر لك الأموال و العتاد، و الادارة، و السلطة المحلية و ينفخ في الحزب باصحاب المال و الجاه و تهيء لك مسيرات مثل مسيرة ولد زروال و في النتيجة : لا شيئ يدكر، الا مقاعد المعارضة في البرلمان !
لا ، ان كل هذه الإمكانيات ليس لكي تكون رئيس جهة او تتمركز في المعارضة ، بل لتكون في الواجهة !
لقد انهكت الذين صنعوك و جيوشك و هيؤوا لك كل ما من شانه خلال فترتين و النتيجة الان حزب يعوي مشتتت الأطراف ، وكل واحد يعوي من جهته لرآسة حزب من خراب !
اصبحتم عالة على الذين صنعوكم و حتى تفكيككم كحزب له ثمن باهض !
اليوم الاختيار واضح و الحزب على من يصرون ظاهر ، لكن هل سيفوز بالمرتبة الاولى، أظن ان الشعب اصبح واعي وسيناريو حزبكم سيتكرر ....

الله غالب
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6
12 - عابر سبيل السبت 28 شتنبر 2019 - 15:23
هي بداية الخوف من المحاسبة نحن المغاربة رجال هده الأرض المظيافة
حنا دبا كلنا حاظينكم من داخل وخارج المغرب
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3
13 - person السبت 28 شتنبر 2019 - 15:25
ها واحد اخيرا دار لبلان ما بقا فين يزيد ضمن مستقبل حفاد حفادو و نتمناو لخرين بلان عن قريب و تستمر سلسلة التماسيح و العفاريت في بلد القفطان الاصيل
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4
14 - محمد السبت 28 شتنبر 2019 - 15:32
لا لشيء سوى أنه ينتمي إلى الريف،انتظروا خلال الايام القليلة المقبلة سيحدث نفس الشيء لحكيم بن شماش،لفتيت هو الاخر سيجد نفسه خارج وزارة الداخلية في التعديل الحكومي المرتقب،هناك انباء لإزاحة أمينة بوعياش من مجلس حقوق الانسان ،ذنبهم الوحيد هو انتماء لجغرفية الريف
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-4
15 - nadori السبت 28 شتنبر 2019 - 15:39
اعتقد ان الياس العمري فضحه حراك الريف بحيث كشف عن وجهه النفاقي بحيث لعب دورا سلبيا جدا وكانت تعليقاته في صفحته الخاصة تبين نفاقه بحيث لم يقدم أي حل في حينه للطوق الحراك والتدخل الإيجابي من اجل اقناع الحراكيين الذين كانوا لا هدف لهم ولا خطة لهم ولا قيادة سياسية فكرية تستطيع ان تستغل الحراك بشكل إيجابي يعود بالخير على الحراكيين والوطن,الحراك هو الضربة القوية التي زعزعت الياس عن عرشه الذي قدم له في طبق من ذهب,ومع الأسف لا أعلم كيف نصبوه امينا عاما مناضلي الاصالة والمعاصرة وكذلك وقعوا في نفس الخطأ حينما نصبوا عليهم بنشماس واصبحوا اليوم غارقين في الوحل لان بنشماس والياس من معدن واحد.
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0
16 - الدلاح السبت 28 شتنبر 2019 - 15:43
هناك توجه لدفن البام لأن إكرام الميت هو دفنه. وهذا سيكون مصير كل الأحزاب التي خرجت من رحم السلطة و لم تخرج من رحم الشعب.
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2
17 - رجل قانون السبت 28 شتنبر 2019 - 15:43
هناك مشكل قانوني يجب ان يناقش اذ ورد في الاخبار انه قرر الاستقرار في الجنوب الاسباني ومن الناحية القانونية يطرح اشكال كيف اخرج العملة الصعبة لاقتناء منزل وهنا يجب ان يتدخل رءيس النيابة العامة ومكتب الصرف لمتابعة المعني بالامر اذا ما تاكدت واقعة تهريب الاور والدولار .يجب ان يخضع للمحاسبة والمتلبعة القضاءية عما اقترفه في حق هذا البلد
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0
18 - مكلخ السبت 28 شتنبر 2019 - 15:47
عيا المخزن ما ينفخ فهاد السي العماري لكن تبين في الاخير ان الرجل "سوقو خاوي" ،الاهتمام الان ينصب على اخنوش و الاحرار و ستكون مهمة المخزن سهلة لان هذا الحزب اصلا خلقته الادارة من اجل تمييع الحياة السياسية و لا يملك لا ايديولوجبة و لاهم يحزنون.السي اخنوش كل الالوان "كتواتيه" تارة يصبغونه بالاصفر ،لون الحركة الشعبية،و تارة بالازرق ،لون الاحرار، و قد يظهر غدا بلون اخر .
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1
19 - nor السبت 28 شتنبر 2019 - 15:47
المحاسبة ثم المحاسبة لمن سولت له نفسه في إنفاق وضياع وتبديد المال العام في غير محله.كيف ما كانت شخصيته.
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0
20 - اليمني السبت 28 شتنبر 2019 - 15:48
هذا الشخص أوتي به بأجندة معينة فشل فيها ولكن العيب ليس عليه بل على الذين دفعوا به إلى الواجهة وأعني صناع القرار السياسي في البلاد الذين كان لهم السبق في تأسيس حزب/كيان/من مشارب وايديولوجيات مختلفة متباينة متناحرة ،،يسار،ويمين،ورجال اعمال فاسدون وأعيان متنقلون متشاكسون ليواجهوا بكل هذا حزب العدالة والتنمية ويشدوا الخناق عليه وما مسيرة ولد زروال عنا ببعيدة لكن كل هذا لم يفلح في شيء لأن الحزب المعني ولد ميتا. فابالتالي فهو يحتضر الآن إ كلينيكيا وسريريا وما الخصام الواقع الآن بين بنشماس وثيار المستقبل إلا دليل على ذلك وسيعطى دوره في المرحلة المقبلة للتجمع الوطني للأحرار ليكمل المسيرة،ما رأيكم
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0
21 - سعيد سعدات السبت 28 شتنبر 2019 - 15:52
علي الاقل امتلك الرجل جرأة الاستقالة ولو كان كمادقيل يجيد الكولسة لما اجتمع عليه"" قوم عاد وثمود""" .في زمن الرداءة والبداءة لن تجد لك وليا ولا نصيرا حين تنتهي مآرب الخلق فيك ....مهما قدمت من خدمات وتنازلات. فالناس كنودة جحودة .. هذا تاريخ العرب وتقلبات العرب واهواء العرب مذ ان خلق الله هذه الارض.... ليس دفاعا عن العماري وغير العماري لكنها الحقيقة فالله اعلي واعلم بالرجل إن كان فعلا يستخق او لايستحق إن كان صادقا او غير ذلك. .لكن التاريخ هو الذي سيتكفل بالحقيقة ان كان شيء اسمه صدق التاريخ.
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22 - مفكر السبت 28 شتنبر 2019 - 15:58
هذا ما يهمكم في السياسة الكراسي وخلق البلبة بين هذا وذاك فوكالة تنمية اقاليم الشمال او الريف بصفة عامة هي من اهم الوكالات التي تحاول النهوض باوضاع الريف.
يجب على النيابة العامة ان تستدعي كل واحد من هؤلاء لمساءلتهم على هذا السيركو الذي لم يعد يعجب المغاربة وقد يؤدي الى التهام المخزن انه يهمش اقاليم الشمال.ووضع لكل واحد ملف لكي نفهم ماهي الاسباب التي تؤدي الى تفاقم المشاكل البنيوية في الريف ووضعهم في السجن تماما في غرفة الزفزافء ورفاقه لكي ياخذون الراحة التامة والوقت الكافي للحديث فعشرون سنة كافية على فهم بعضهم البعض وان لزم وقت اكثر يجب النضر في طلبهم.
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23 - med السبت 28 شتنبر 2019 - 15:59
بعيدا عن السياسة درس ثمين اصدقاء الامس اعداء الغد ، من كانو يبجلونه صارو بعيدين عنه
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24 - مواطن صالح السبت 28 شتنبر 2019 - 16:01
النهاية و متى كانت البداية ؟؟؟؟؟
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