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كُتّاب وآراء
العماري يكتب نهايته السياسية بالاستقالة من رئاسة "جهة طنجة"
قدم إلياس العماري استقالته من رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، صباح اليوم السبت، حسب ما كشفت عنه مصادر من داخل مجلس الجهة.
وأرجعت المصادر ذاتها سبب الاستقالة إلى مقاطعة أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب الاتحاد الاشتراكي، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، لأشغال دورة لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الجمعة، وهو ما جعل العماري في عزلة.
وقالت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إن "الرجل وجد نفسه مضطرا للرحيل؛ فحتى الأحزاب التي ساندته في البداية تخلت عنه بشكل نهائي"، موردة أن "الرغبة في استمراره انتهت".
واشتكت المصادر افتقار العماري لتصور من أجل التنمية، مشيرة إلى أن "معرفته كذلك بأن الأحزاب قررت الجلوس اليوم السبت للتداول في الشأن الجهوي من دونه، أمر عجل باستقالته".
وأردفت مصادرنا أن أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة تخلوا عن "رفيقهم" بدورهم؛ إذ غابوا عن الاجتماع المبرمج أمس الجمعة.
من جهته قال مصدر مسؤول لهسبريس، إن العماري "انتهى سياسيا" ليلة 7 أكتوبر 2016، عندما فشل في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى الفوز بالانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن "إلياس الذي يجر وراءه مسارا سياسيا مشبوها يتقن الكولسة السياسية ويلبس ثوبا أكثر من حجمه، ولا يؤمن بأي حال من الأحوال بالشعارات التي يرددها". بتعبير المصدر ذاته.
وعاش العماري، أياما عصيبة خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ إذ جرى حديث عن منعه من مغادرة التراب الوطني، كما توجه مجلس مدينة القصر الكبير نحو محمد مهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لإبلاغه بخوض أشكال احتجاجية خلال انعقاد دورة الجهة المقبلة.
واستنجد محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالملك محمد السادس قصد التدخل لإنصاف ساكنة المدينة ورفع الضرر والحيف عنها اللذين طالاها، موردا أن "إلياس العماري يعتبر نفسه فوق المحاسبة ويقحم صراعات سياسوية في عملية توزيع دعم الجهة على الجماعات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
وصار محاصر لا يسمع اليه احد وصار اختفاؤه مسألة وقت !!
من كل هذا ذهبت الحسيمة ضحية اهواء هذا الشخص بفصلها عن محيطها الجغرافي وربطها بجهة بعيدة عنها كليا !!
اش جاب الحسيمة لطنجة ؟؟
طبيعي في السياسة ، خاصة عندما توكل لك مهمة القيادة لتحتل الصف الاول و تسخر لك الأموال و العتاد، و الادارة، و السلطة المحلية و ينفخ في الحزب باصحاب المال و الجاه و تهيء لك مسيرات مثل مسيرة ولد زروال و في النتيجة : لا شيئ يدكر، الا مقاعد المعارضة في البرلمان !
لا ، ان كل هذه الإمكانيات ليس لكي تكون رئيس جهة او تتمركز في المعارضة ، بل لتكون في الواجهة !
لقد انهكت الذين صنعوك و جيوشك و هيؤوا لك كل ما من شانه خلال فترتين و النتيجة الان حزب يعوي مشتتت الأطراف ، وكل واحد يعوي من جهته لرآسة حزب من خراب !
اصبحتم عالة على الذين صنعوكم و حتى تفكيككم كحزب له ثمن باهض !
اليوم الاختيار واضح و الحزب على من يصرون ظاهر ، لكن هل سيفوز بالمرتبة الاولى، أظن ان الشعب اصبح واعي وسيناريو حزبكم سيتكرر ....
الله غالب
حنا دبا كلنا حاظينكم من داخل وخارج المغرب
يجب على النيابة العامة ان تستدعي كل واحد من هؤلاء لمساءلتهم على هذا السيركو الذي لم يعد يعجب المغاربة وقد يؤدي الى التهام المخزن انه يهمش اقاليم الشمال.ووضع لكل واحد ملف لكي نفهم ماهي الاسباب التي تؤدي الى تفاقم المشاكل البنيوية في الريف ووضعهم في السجن تماما في غرفة الزفزافء ورفاقه لكي ياخذون الراحة التامة والوقت الكافي للحديث فعشرون سنة كافية على فهم بعضهم البعض وان لزم وقت اكثر يجب النضر في طلبهم.