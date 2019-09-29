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الرئيسية | سياسة | "الأحرار" ينادي بجلب الكفاءات في التعديل المرتقب

"الأحرار" ينادي بجلب الكفاءات في التعديل المرتقب

"الأحرار" ينادي بجلب الكفاءات في التعديل المرتقب
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 08:45

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار "انخراطه في إنجاح مسار التعديل الحكومي المرتقب"، لافتا إلى "ضرورة جلب الكفاءات لتحقيق فعالية أكبر في الأداء"، وداعيا "الحكومة والبرلمان إلى الإسراع في تفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية؛ وهي الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".

وأوضح "حزب الحمامة"، بناء على بيان المكتب السياسي المنعقد الجمعة بالدار البيضاء، أن "أهمية تفعيل هذه المؤسسات الدستورية في الوضعية الراهنة تتجلى في المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية".

وأعرب الحزب عينه عن "استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يزيد من رقي بلدنا تحت قيادة الملك محمد السادس"، مبرزا كذلك أن "مشروع قانون المالية لسنة 2020 سطّر أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية، ثم دعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية، خاصة التعليم والصحة".

كما نوّه البيان ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، بتضمين مشروع قانون مالية 2020 لـ"عدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل ببلادنا"، داعيا من خلالها "الفريقين البرلمانيين للحزب إلى تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي".

وأشار الحزب إلى برنامج "100 يوم، 100 مدينة"، الذي سينطلق ابتداء من شهر نونبر المقبل إلى غاية يوليوز 2020، موردا أنه "سيعرف زيارات ميدانية إلى مائة مدينة صغيرة ومتوسطة من تلك التي تعرف مشاكل القرية والمدينة"، مؤكدا أن "محمد بوسعيد، المنسق الجهوي للحزب بالدار البيضاء سطات، عهد له الإشراف على هذا البرنامج على الصعيد الوطني، وذلك بتنسيق وثيق مع المنسقين الجهويين والإقليميين، بغية ضمان حسن سيره وتحقيقا لأهدافه".

وتوقف البيان عند نقطة الذكرى الـ 40 لتأسيس التجمع الوطني للأحرار، وأورد أنها "مناسبة أكد من خلالها الحزب على مواصلته لنفس المسار، إيمانا بالقيم والمبادئ التي تأسس عليها، وهي المساواة، المسؤولية والتماسك الاجتماعي؛ وخدمة جميع المواطنات والمواطنين في أفق بناء مغرب الغد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - صوت من تافراوت الأحد 29 شتنبر 2019 - 08:53
حزب التجمع الوطني للأحرار يؤمن بأهمية الكفاءات في تنزيل البرامج و المخططات و التوجهات الاستراتيجية للبلاد.. لانه لا تكفي الموارد المادية و التقنية فقط للتنزيل السليم لهذه البرامج بدون كفاءة بشرية مؤهلة. و هنا مربط الفرس..
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-6
2 - لحسن الأحد 29 شتنبر 2019 - 08:56
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز، الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع.
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-5
3 - مغربي قح الأحد 29 شتنبر 2019 - 08:59
هيكلة الحكومة بدون كفاءات الأحرار لن تحل الأزمة ! هناك أصوات لا تبيع الا البلابلا. وفكها ياالعثماني !!! الشعبوية لم تبني يوما مصنعاً ولا مستشفى !!! والو
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2
4 - Nabil الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:01
On veut du changement, de la compétence et du boulot. Le RNI en possède mais tout seul malheureusement.
On espère qu’il auront la main cette fois ci.
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-5
5 - اسلوب حياة الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:02
الحلم أن نصبح في أحسن حال من ماكنا عليه. لابد من كفاءات. اللي مانجحش فحياته ماعندو مايعطينا. نوضو ياأحرار الى العمل. الشعب ينتظر الأحسن
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-1
6 - ودادي من صغري الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:03
إلى التغيير لأن المغاربة لا يريدون الكلام الفارغ بل العمل والمعقول وهذا ما يمكن أن يحققه يتحقق بالرهان على الكفاءة البشرية
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-2
7 - مع من الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:05
On a besoin de plus de gens comme ça. Que va gagner Akhannouch dans tout ça ??? Il a les moyens pour vivre à Bora Bora tranquillement. Mais il pousse pour ce Maroc. Mais
ماكاينش معامن !
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8 - أخنوش 2021 الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:07
أصبح الرهان كبيرا على الوزير أخنوش في قيادة حكومة 2021
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-2
9 - kadiri الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:29
لماذا لا نعلنها صراحة ونقول أن عهد الأحزاب في المغرب قد ولى وأن الوضع يتطلب حكومة تقنوقراط بمعنى أن وظيفة الحزب أصبحت تقتضي البحث عن الكفايات ليس إلا والحال أن هذه الوظيفة قد يقوم بها أي مكتب مختص في البحث عن الاطر الكفئة
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9
10 - ياسمين الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:44
لا يوجد حزب في المغرب يعرف دينامية منقطعة النظير كما يعرفها حزب التجمع، نحن نستبشر خيرا بهذا الحزب الذي لا يكل ولا يمل من العمل
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0
11 - أمينة الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:45
بفضل القيادة الرشيدة حزب التجمع أصبح حزبا يعول عليه في النهوض بالتنمية
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0
12 - أبي رقراق الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:45
المغاربة يفتخرون بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يناضل دائما من اجل مستقبل افضل لكل المغاربة
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13 - اخنوش وسلال عملة واحدة الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:46
في الو قت الذي يبحث فيه اخنوش على الَكفاءات يجب أن ينسحب هو الأول من قيادة الحزب للكفاءات بالنسبة لي اخنوش يشبه في خطابات الوزير الأول الجزايري عبد المالك سلال لافرنسية ولاعربية دارو من اغراس اغراس قبة
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14 - علي الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:46
هنيئا للمغاربة بحزب كبير هو التجمع الوطني للاحرار الذي ظل قريبا منا في جميع المواقع و يمارس دوره التأطيري للمناضلين و المناضلات و يسهر على تكوين نخب جديدة.
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15 - محمد الرباطي الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:47
التجمع الوطني للاحرار يراهن على العمل و المعقول كمصدر وحيد و اوحد لنيل الثقة من لدن المغاربة.
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16 - مواطن الأحد 29 شتنبر 2019 - 09:47
المستقبل لحزب الكفاءات و الطاقات.. حزب يمارس الممارسة السياسية النظيفة، و يراهن على الجدية و المعقول.
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17 - رمزي علي الأحد 29 شتنبر 2019 - 10:07
تجنيد الذباب الإلكتروني لا ينفع في شيء لان ذاكرة المواطن لا تنسى ولا يمكن ان يكون غبي كما يريده الذباب الإلكتروني التابع للزعيم المظلي المدلل الذي يحاول دون أمل ان يمحي تاريخ الحزب وما فعله في حق هذا الشعب منذ ان تم تركيبه اصطناعيا في منتصف سبعينيات القرن الماضي ليبريالية متوحشة الدفاع عن السلطة وتطبيق اجندتها وتدمير النسيج المجتمعي تكوين لوبي مسيطر من اصحاب الريع الابتعاد عن هموم وارادة الشعب افتقاده لاية قاعدة شعبية اندماجه الكلي في منظومة الدولة العميقة تكريس سيطرة طبقة الأعيان ووجوده الدائم في السلطة لاعتماد وجوده عليها !!
مهما كان التطبيل والتهليل الواقع يعرفه المغاربة
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18 - م المصطفى الأحد 29 شتنبر 2019 - 10:11
الكفاءات العالية والمتميزة كثيرة ومتعددة في بلادنا ولله الحمد. والأجمل في التعديل الحكومي المقبل التخلي عن الوجوه التي ألفنا رؤيتها في الحكومات المتتالية، وانتعاش الحكومة الجديدة بباقة من الطاقات الكفؤة التي نرجو أن تكون طالع خير وتفاؤل على خدمة وطننا، وأن تكون وفق ما نادي به جلالة الملك في خطابه السامي بشأن هذا الموضوع.
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