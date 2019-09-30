الرباح: "العدالة والتنمية" لا يقترف الزبونية ويخدم الوطن بلا مقابل

هسبريس ـ محمد الراجي

قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إنّ من بين الإنجازات الكبيرة التي حققها حزب "المصباح"، خلال الولايتين اللتين قاد فيهما الحكومة، هي أنه أعاد الثقة إلى المواطنين المغاربة في الجماعات الترابية.

الرباح ذهب إلى القول، في كلمة ألقاها في افتتاح المنتدى الجهوي للمنتخبات والمنتخبين بجهة سوس ماسة، أمس الأحد، إنّ منتخبي حزب العدالة والتنمية "تمكنوا من إزالة الحواجز مع المواطن، حيث استعاد المواطن الثقة في الجماعات التي نسيرها أو حتى التي نوجد فيها في المعارضة".

القيادي في حزب العدالة والتنمية اعتبر أنّ الاحتجاجات التي يقوم بها المواطنون أمام المجالس المنتخبة "شيء عادي"، مضيفا "أنا أيضا لدي دائما وقفات احتجاجية، وهذا طبيعي، والذي يهمّنا هو أن أصوات المواطنين الذين يحتجون يصل صداها إلى آذاننا ونتجاوب معها".

الإنجاز الثاني الذي قال الرباح إن حزب العدالة والتنمية حققه، عبر منتخبيه، هو الحكامة والنزاهة، ذاهبا إلى القول إنّ جهات لها وضعية اعتبارية في الدولة، لمْ يسمّها، أسرّت له أن حزب العدالة والتنمية "ليس حزب المحسوبية والزبونية والفريزيات".

وأضاف: "طبيعي أن تكون بعض الفلتات، لأن الأمر يتعلق بكتلة تضم خمسة آلاف منتخب؛ لكن قلما أن نسمع أن هناك شيئا يطعن في شفافية تدبيرهم للمجالس المنتخبة التي يسيرّونها والمنهج الذي يسلكونه في تدبير الشأن العام، ولا أحد استطاع أن يطعن في نزاهة وفي شفافية منتخبي حزب العدالة والتنمية".

الرباح قال إن منتخبي حزب العدالة والتنمية تمكنوا من رفع فائض الجماعات من خمسة عشر مليار درهم إلى ثلاثة وعشرين مليار درهم، مضيفا "نحن نتعامل بشفافية، ليس هناك ضغط ولا محسوبية ولا زبونية إزاء الشركات المكلفة بإنجاز الصفقات العمومية، بل نشتغل في إطار القانون".

وذهب المتحدث ذاته إلى القول "إنّ رجال الأعمال مطمئنون إلى حزب العدالة والتنمية"، مضيفا "هناك رجال أعمال من أحزاب أخرى يتصلون بنا، ويقولون لنا أنتم نزهاء وتتعاملون بشفافية، وهذا راجع إلى كون حزبنا يخدم الوطن بدون مقابل، ويصبر على الطريق مهما كان الثمن".