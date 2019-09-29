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الرئيسية | سياسة | "أسهم بوهريز وبودرا" ترتفع لخلافة إلياس العماري

"أسهم بوهريز وبودرا" ترتفع لخلافة إلياس العماري

"أسهم بوهريز وبودرا" ترتفع لخلافة إلياس العماري
هسبريس من الرباط
الأحد 29 شتنبر 2019 - 18:05

في وقت رفض إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تأكيد أو نفي خبر استقالته، أكدت مصادر هسبريس أن عملية التحضير لتعويضه على رأس الجهة انطلقت في الكواليس بين مكونات المجلس.

وكانت مصادر متطابقة نقلت السبت خبر تقديم إلياس العماري استقالته من رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وقالت إن "الرجل وجد نفسه مضطرا للرحيل؛ فحتى الأحزاب التي ساندته في البداية تخلت عنه بشكل نهائي"، موردة أن "الرغبة في استمراره انتهت".

وكشفت مصادر من الجهة أن نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد بوهريز، المنتمي سياسيا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مرشح بقوة لخلافة العماري، بالإضافة إلى محمد بودرا، عن حزب الأصالة والمعاصرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Samira الأحد 29 شتنبر 2019 - 18:07
حزب الأصالة و المعاصرة انتهى، الحداثة و التقدمية كانت موضة لبضع سنين و قد ثم التخلي عنها لفائدة الرجعية.
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2 - babangima الأحد 29 شتنبر 2019 - 18:25
اصبحنا و كاننا في عهد الخلفاء هههه شي يخلف شي ... المغرب ولا دار باكوم تتوارثون فيه كيف ما بغيتو ....
ايخخخخخخ من سياسيي اخر زمان
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3
3 - OMAR Tanger الأحد 29 شتنبر 2019 - 18:51
Ils sont tous les mêmes. On ne peut rien espérer ni de l'un ni de l'autre. Ils sont tous nuls en politique et en gestion des intérêts publics. Malheureusement nos députés ne se préoccupent plus de nos soucis mais ils font tout pour préserver leur intérêts personnels.mes problèmes que vivent leur électorat sont leurs derniers soucis. Cest dommage pour notre région et notre pays.
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0
4 - nadori الأحد 29 شتنبر 2019 - 18:51
أعتقد أن المهمة يستحقها الرجل المناسب في المكان المناسب وبالتالي أنا أتمنى أن تنتهي المسؤولية الى الدكتور محمد بزدرة لثقافته ووعيه وعلمه واثاره الطيبة التي تركها أينما حل وارتحل,فيا ليته رشحوه للامانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة يوم غادره الياس العمري الذي لم يقدم أي شيئ لا للحزب ولا للجهة ولا للحسيمة بل بالعكس في نظري ساهم في اشعال النيران في الريف وفي الجهة وفي الحزب,الدتور محمد بودرا رجل حكيم عاقل رزين لا يتكلم كثيرا ويعمل بهدوء بدون لف ولا دوران.وان شاء الله ستنتهي الأمور اليه
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5 - رحو حمو الأحد 29 شتنبر 2019 - 18:58
مسألة تعيين رئيس الجهة هي من اختصاص المخزن مهما كانت المسرحيات تبقى الكلمة الاخيرة لسلطة الدولة هي التي تعين الشخص الذي يترأس جهة طنجة !!كل شيء مسير ومسيطر عليه
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