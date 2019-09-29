"أسهم بوهريز وبودرا" ترتفع لخلافة إلياس العماري

هسبريس من الرباط

في وقت رفض إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، تأكيد أو نفي خبر استقالته، أكدت مصادر هسبريس أن عملية التحضير لتعويضه على رأس الجهة انطلقت في الكواليس بين مكونات المجلس.

وكانت مصادر متطابقة نقلت السبت خبر تقديم إلياس العماري استقالته من رئاسة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وقالت إن "الرجل وجد نفسه مضطرا للرحيل؛ فحتى الأحزاب التي ساندته في البداية تخلت عنه بشكل نهائي"، موردة أن "الرغبة في استمراره انتهت".

وكشفت مصادر من الجهة أن نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد بوهريز، المنتمي سياسيا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، مرشح بقوة لخلافة العماري، بالإضافة إلى محمد بودرا، عن حزب الأصالة والمعاصرة.