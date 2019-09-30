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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يناقش إيرادات مصابي حوادث الشغل

مجلس الحكومة يناقش إيرادات مصابي حوادث الشغل

مجلس الحكومة يناقش إيرادات مصابي حوادث الشغل
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 30 شتنبر 2019 - 15:20

يترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، الخميس المقبل، مجلسا للحكومة .

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها، والثاني برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوحاطي الاثنين 30 شتنبر 2019 - 15:58
مجلسنا الموقر يباشر داءما اعماله الجليلة لصالح البلاد اعانهم الله و اطال في عمرهم جميعا و حفضهم من كل شر
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2 - Me again الاثنين 30 شتنبر 2019 - 16:04
المهم ان احزاب لامبة و الوردة و الكتاب و غيرهم يقبلون و يسكتون على الريع السياسي الذي سنته الاحزاب الادارية قبل قبل حكومة التناوب و بعدها بقوانين لكي يستفيدوا من الريع و الحصانة و التقاعد و الايتاوات و الامتيازات و الرواتب السمينة و و الفيلات و السيارات الفاخرة الرحلات و الحج و العمرة و الزواج و السبوع و العيد و الموسم و الفرح و السعادة و الحراس و الطباخ و العساسة و الشيفورات و الجردينييات و الكسالة و ألسخارة و ربات البيت و الممرضات و المرشدين و المساعدين كانهم معوقين سويديين او نرويجيين الذين يحتاجون جميع تلك الكماليات التي توفرها لهم دولهم!
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