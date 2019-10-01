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الرئيسية | سياسة | لجنة العدل بالنواب تؤجل مناقشة القانون الجنائي

لجنة العدل بالنواب تؤجل مناقشة القانون الجنائي

لجنة العدل بالنواب تؤجل مناقشة القانون الجنائي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 17:05

قررت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب "تأجيل اجتماعها المبرمج ظهيرة اليوم الثلاثاء إلى موعد آخر، وذلك بعد عدة طلبات قدمتها الفرق البرلمانية إلى رئيس اللجنة".

وأوضحت مصادر برلمانية أن "رئيس اللجنة كان له اجتماع مطول مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، وهو ما جعله هو الآخر يتجه نحو التأجيل".

وأشارت مصادرنا إلى أن "الفرق لم تسلم بعد مقترحاتها من أجل تعديل القانون" مسجلة أن "الأغلبية لم تجتمع بدورها بخصوص هذا الأمر إلى حدود اللحظة".

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