24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. الملك محمد السادس ينوّه بثمار التعاون مع الصين (5.00)

  2. العمال يحتجون بمطار محمد الخامس .. والإدارة تقلل تبعات الإضراب (5.00)

  3. السفير الألماني يدعو المغرب والجزائر إلى "طي الماضي وبناء الغد" (5.00)

  4. "الكابيتانو" بنعطية يعلن اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب المغربي (5.00)

  5. رئيس "أدنوك الإماراتية" يحرز جائزة "طريق الحرير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني

رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني

رسميا.. حزب التقدم والاشتراكية يقرر الخروج من حكومة العثماني
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:30

قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم الثلاثاء، بالإجماع، الانسحاب من الحكومة، على بُعد أيام قليلة من الولادة المرتقبة لحكومة العثماني.

وأعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بيان رسمي، أنه سيوجه الدعوة إلى انعقاد دورة خاصة للجنة المركزية، يوم الجمعة المقبل، قصد تدارس هذا القرار والمصادقة على قرار الانسحاب من الحكومة، طبقا للقانون الأساسي للحزب.

وسجّل رفاق بنعبد الله، بأسف، أن "الأغلبية الحكومية الحالية، ومنذ تأسيسها إلى اليوم، وضعت نفسها رهينة منطق تدبير حكومي مفتقد لأي نَفَس سياسي حقيقي يمكن من قيادة المرحلة، والتعاطي الفعال مع الملفات والقضايا المطروحة، وخيّم على العلاقات بين مكوناتها الصراع والتجاذب والسلبي وممارسات سياسوية مرفوضة، حيث تم إعطاء الأولوية للتسابق الانتخابوي في أفق سنة 2021، وهدر الزمن السياسي الراهن مع ما ينتج عن ذلك من تذمر وإحباط لدى فئات واسعة من جماهير شعبنا".

وأوضح الفاعل الحزبي أنه، منذ إطلاق رئيس الحكومة للمشاورات المتعلقة بالتعديل الحكومي، " حرص حزب التقدم والاشتراكية، في تفاعل مع توجيهات خطاب العرش، على التأكيد على أولوية المدخل السياسي للتعديل الحكومي الذي يجب أن يتأسس على مضمون برنامجي إصلاحي طموح، تحمله إرادة سياسية قوية معبر عنها بوضوح، وحضور ميداني متواصل يحدث التعبئة المرجوة".

وسجل حزب "الكتاب"، بأسف، أنه "عوض أن يتم أخذ كل ما سبق بعين الاعتبار، ظلت المشاورات المتصلة بالتعديل الحكومي حبيسة منطق المناصب الوزارية، وعددها، والمحاصصة في توزيعها، وغير ذلك من الاعتبارات الأخرى، دون النفاذ إلى جوهر الموضوع، حيث لا إصلاح دون المدخل السياسي الواضح، والبرنامج الحكومي الطموح المرتكز على الأولويات الأساسية، والإرادة القوية في حمل مشروع الإصلاح ورفع تحدياته وربح رهاناته".

"لذلك، وبعد تداول معمق لموضوع التعديل الحكومي من مختلف جوانبه خلال اجتماعات عديدة طيلة الأسابيع الأخيرة، في إطار من الجدية والاتزان والمسؤولية، يعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن الوضع غير السوي للأغلبية الحالية مرشح لمزيد من التفاقم في أفق سنة 2021 كسنة انتخابية، مما سيحول دون أن تتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهام الجسام التي تنتظرها، ولا أن تتجاوب بالقدر اللازم مع التوجيهات الملكية المؤطرة لهذا التعديل"، يورد المصدر ذاته.

وأكد الحزب الشيوعي السابق أن المكتب السياسي، بأسف شديد، اتخذ قرار عدم الاستمرار في الحكومة الحالية، "على أساس أن يظل، من أي موقع كان، حزبا وطنيا وتقدميا يعمل من أجل الإصلاح والديمقراطية ويناضل من أجل تغيير أوضاع بلادنا وشعبنا نحو الأحسن، معبئا في ذلك وراء صاحب الجلالة، ومصطفا إلى جانب كافة القوى المجتمعية الديمقراطية الحية والجادة، وساعيا إلى الإسهام في النهوض بدور وموقع ومهام اليسار في بلادنا، يساند بروح بناءة كل المبادرات الإيجابية، ويناهض بكل قوة كل ما من شأنه أن يقوض جهود بلادنا وتضحيات جماهير شعبنا من أجل بناء مغرب التقدم والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - noureancien الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:52
وتستمر الحكاية...سنبقى نترقب الولادة ونترقب الاجهاض ولا شيئ على ارض الواقع كل ما في الامر ان الكل يتقن فن الكلام والمغربي المسكين يمني النفس في غد افضل استفيقوا... فلن يتغير شيئ والحكاية ستستمر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
89
2 - سعيد المغربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:52
هذا الحزب ،حزب التأخر والخرافية، أصبح مذموما عندما تآمر مع المهرج بنكيران و زبانيته على المغاربة وأهلكوا البلاد والعباد والآن يركبون على المغادرة تمهيدا للإستحقاقات الآتية.
حسبي الله ونعم الوكيل . لك الله يا وطني الحبيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
100
3 - غيور الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:52
حزب سياسي كبير فقد بريقه بتحالفه مع العدالة والتنمية للوصول فقط الى الاستوزار . لم يعد له اي حجم حزب شيوعي في جلباب حزب يستغل الدين. لا علاقة بينهما لا في المبادئ ولا في البرامج. حتى وزاراؤه لم يحسنوا التسييير. رحمك الله علي يعتة ربما تتقلب في قبرك من مهازل من سيرو الحزب . كان اولى ببنبيل عبدالاه التقاعد بعد طرده شر طردة من الوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
4 - younes الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:56
مشية بلا رجعة..العكوبة الأحزاب الأخرى..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
5 - قارى التعاليق . وجدة الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:56
هدا حزب صغير في المغرب و استغل في الماضي اندماجه في ما كان يسمى الكتلة .. عدد انصاره لا يتعدى 200 شخص و زعيمه بن عبد الله ( جابلو التمام ) . اينكم من التقدم و اينكم من الاشتراكية
؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
65
6 - زهير الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:56
المغرب عرف منذ الإستقلال عشرات الحكومات!! ولا واحدة استطاعت تلقى الحل للأزبال المنتشرة في كل مكان!! ولا واحدة استطاعت تلقى الحل لضاهرة التخريب!! ولا واحدة استطاعت تحل مشكل لغة التعليم لحل المشاكل التعليمية!! الله هو اللي شبار فينا، نحن خلقنا لنستهلك فقط لا أكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
7 - Nour Eddine الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:57
قرار في محله
لا فائدة من المشاركة في العبث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
8 - salim الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 21:58
تقريبا 7 سنوات في الحكومة الاجر تقديم bilan واخضاع التدبير للمراقبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
9 - مواطن الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:00
صراحة اتمنى من جميع الاحزاب مغادرة الحكومة للأن الحكومة هما الوزراء الذين يعينهم المالك "داخلية .تعليم.خاريجية.دفاع...
أما الاخرين بيادق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
10 - jabour الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:00
la propagande... il faut dire la vérité votre heure et arrive comme benkiran il faut cède la place au suivant (comparse)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
11 - hassan midelt الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:00
من اجل مغرب الكفاءات ومن اجل تسريع وتيرة الاصلاح انادي صاحب الجلالة نصره الله ان يامر وزير الداخلية بتغيير قانون الانتخابات والسماح لكل الاطر العاملة بالداخلية وغيرها بالتقدم والترشح للانتخابات لان هذه الفئة الممنوعة من متصرفين ..ومقدمين ... وغيرهم هم من يعرفون حقا حاجيات المواطنين بالاظافة الى انهم رجال الارض يعرفون دقيق الامور صغيرها وكبيرها وبالتالي قطع الطريق على اصحاب المال والشكرة وبالتالي اعطاء نفس جديد للمجالس المنتخبة بشرط ان يتقدموا للانتخابات كمستقلين لان كل الاحزاب المعروضة مرفوضة تحية تقدمية اصلاحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
12 - حافظ الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:02
بمغادرته للحكومة يكون حزب التقدم والاشتراكية قد وقع على شهادة وفاته، لان الواقع الحالي وبنية الحزب تجعل منه حزبا حكوميا بامتياز ولا يمكنه على الاطلاق العيش خارج رحم الحكومة، شق صف الكثلة الديمقراطية وانحاز للحزب الحاكم الذي نفخ في عدد مقاعده البرلمانية الحالية، و ها هما يعلنان الطلاق اليوم... هي بداية النهاية....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
13 - مبارك الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:02
غادروا او ابقوا فلن يتغير اي شيء!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
14 - Moussa الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:03
All these parties, and zero qualifications!! Really sad to see our country pay the price of all this non sense.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - عصام الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:03
حريرة حامضة هاظي ، دابا واش غادي يعاود يعارض داكشي ليكان مشارك فيه ولا كيفاش ؟؟ الحاصول السياسة فالمغرب عجيبة يا سلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
16 - Tamghrsbit الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:03
هل هي مغادرة أم طرد أو عدم قبول الجزء البسيط من الكعكة.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
17 - متابع ومتتبع وغير تابع الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:03
وتعود الاسطوانة المشروخة التي تحمل الشعارات الجوفاء الى الواجهة....لا والف لا لن يثق فيكم احد بعد ما كنتم جزءا من كتلة المتامرين على هذا الشعب وهذا بطبيعة الحال يعود الى الحسابات السياسوية لعبقري زمانه امينكم العام الذي ينحاز في كل مرة الى من يحسبه اقوى لضمان المنصب.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
18 - متفرج الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:04
بكل وضوح حزب عمي علي كركوزة يرمى بها في مزبلة التاريخ والمستفيد هم ((الزعماء)) الذين لا يشبعون من امتصاص دم المغاربة باسم النضال وبهدلة ((التقدم والاشتراكية)).انه الزمن الرديئ لا غير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
19 - Bencheikh الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:04
الله يرحم والديكم ما تجبدوش الشعب على فمكم انتما كلكم بالمعارضة بالموالاة ..راكم كاملين ابتلاء آخر شيئ كتفكرو فيه هو الشعب وأول شيئ مصالحكم..حسابكم عند الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
20 - موظف الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:05
رغم انني لا انتمي الى اي حزب .فانني اثمن فكرة الانسحاب من محكومة النذالة و التعمية .وستكون اول خطوة في تفكيك هذه المصيبة اي الحكومة التي ابتلي بها المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
21 - م.العربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:05
فكرة جيدة لحفظ ماء الوجه، الخروج من الحكومة أمر حتمي لذا قرر رفاق الحاج بن عبد الله أن يغادروا قبل بت يرغموا على ذلك. أسباب خروجهم واهية و حجمهم لاتنطلي على احد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
22 - الفيلسوف الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:06
ما خسرين والو الاحزاب...
تغيير المقاعد فقط اما الوضع هو هو...
الوزراء غادي يبقى ليهم التعاقد و غادي يجيو وزراء اخرين وغادي يدار ليهم أجرة ومن بعد تقاعد...
الوزراء كيخص ملي يكون تقصير من طرفهم يجب عزلهم...يجب تقييم الوزراء حسب المردودبة ديالهم عبينا من هادشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - سميرة الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:06
سواء بقيتم أو غادرتم لا خير فيكم ولا في باقي الأحزاب يمينا و يسارا، حفنة من الانتهازيين و الشفارة المنفصلين على واقع الناس ، عميان البصيرة و عديمي الشرف و أشباه الرجال خصوصا من يدعون التقوى و الورع و الدين منهم برآء، لعنة الله عليكم إلى يوم الدين. فقرتونا و قهرتونا و غرقتونا و سلبتونا كل شئ حتى الأحلام ، إلى الله المشتكى منكم ، أنا بعدا دايراكم فالدعاء ديالي هو كل مانملك نحن فقراء هذا الوطن الغني. العثماني ومن سبقه ومن معه، إذا ماوقعت أعينكم على هذا التعليق تذكروا أن غدا لناظره قريب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
24 - اسمس الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:06
سي ين علدالله صادر في حقه بيان من الديوان الملكي كام عليك شحال هاذي تديره اما دابا طوبيس الحكومة وصل لترمنيس داك شي لدارو لبن كيران الدور عليك اليوم ياحنا يا بن عبدالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
25 - أيوب المغربي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:06
يجب حل الحكومة وجميع الدكاكين السياسية ونعاودو الضمصة ههههه
إنه العبث المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
26 - السلاوي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:08
كنت ساحترم هذا الحزب لو انه انسحب خلال تواجده مع حكومة عبد الاله بن كيران حينما ضرب هذا الاخير القدرة الشرائية للمغاربة واغرق البلاد بالديون وجمد الزيادات في الاجور بالنسبة للعاملين والموظفين لسنين عديدة وصرح عفا الله عما سلف على الذين هربوا وسرقوا المغرب . لو كانوا فعلوها انذاك وقدموا استقالتهم اثناء حكم بن كيران كان سيسمى انهم فعلا حزب يدافع عن المغاربة . اما وانه غضب وقدم استقالته فقط لانه تم تقليص عدد وزراءه الى وزير واحد في الحكومة المقبلة . فهذا يعني انه حزب يبحث فقط عن مصالحه وبالفعل هو حزب يشارك في جميع الحكومات ورغم تغير ايديولوجيتها وبرامجها وحتى من يخالفها في كل شيء . حزب يبحث عن التوزير فقط ولتذهب الاشتراكية ومبادئها الى الجحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
27 - تاوناتي الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:08
وبعد كل هاد السنين من المشاركة فهاد الحكومة،بان ليكم هاد شي.اين كنتم، الا تعيشون في المغرب.
اوا أقل الايمان،ارجعوا الأموال التي اخدتموها، مادامت هذه الحكومة لم تحقق شيءا للشعب المغربي، وتنازلوا عن تقاعد الاستوزار والبرلمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - اجديك الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:09
ونحن كمواطنين نتمن هاته الخطوة الإيجابية وندعو الأحزاب الأخرى للتخد نفس الموقف، لأنها فشلت في إيجاد حلول ناجعة من اجل النهوض بتنمية البلد، وأن يتركو المناصب لدوي الكفاءات عوض آخرين فقط لأنهم أمناء أحزاب...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
29 - Anas fes الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:09
حكومة زينا هادي دخل و خرج كيفما بغيتي . ولاكن السؤال أي دور هادا أي فلم هادا . ؟؟
تسلسل الاحدات . لجنة المراقبة . تعديل الحكومة . مرض الملك . خروج الإشتراكيين!!!!!!!. حلل و ناقش كيفما تريد و من الصحيح من الخطء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - FgF الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:11
ها الحكومة كاملة خاسها التصفية . ماشي حزب او جوج للي اخرجو من الحكومة .
مطالب المواطن لا يمكن تحقيقها مادامت البلاد بنمو اقتصادي ضعيف وانتاج صناعي هزيل واستثمارات خارجية مخجلة وفساد ينخر مؤسسات الدولة بكاملها .
وأي حكومة ستأتي بعد هذه الحكومة لن تحقق أي شيء . وعلى الدولة ان توقف النمو الديمغرافي اولا. وتقطع مع الفساد ثانيا . وتعيد الأموال المنهوبة تالثا . وتقوم بتصفية جميع الاحزاب التقليدية رابعا . وتحل البرلمان خامسا . وتعدل الدستور سادسا . وتنتقل للملكية البرلمانية سابعا . حينها يمكن التفكير في انشاء حكومة كفائات انتقالية . ام غير هذا فالبلاد ستشتعل نارا عما قريب .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - ahmed الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:14
حزب التقدم والاشتراكية مات ليه الحوت فشواري احترقت اوراقه بعد وفاة علي يعتة, اين الزمان الدي كان يضرب له الف حساب ,هو والاتحاد الاشتراكي,اما الان فلم يبق فيهما الا المتملقين والانتهازيين , السيد نبيل بنعبدالله والسيد لشكر اصبحوا يفكرون في الحصول على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان واصبح يترشح باسم الحزب من هب وذب وتركوا المناضلين الاحرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس,,,,,,,,,,,,,,,,,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
32 - نتمنى كذالك لحزب الاحرار الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:14
متمنياتنا كذالك لحزب الاحرار......!
ونتمنى ان لا يرجعوا الوزراء الذي
اشار اليهم المجلس الاعلى للحسابات
من اجل امتصاص الغضب والقلق
والحسرة التي يتخبط فيها الرأي
العام........!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - غالب الله الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:15
يكفي ان المغرب لديه اسماء تنتقل من حزب لحزب ويكفي ان لدينا اسماء لاحزاب لا ندري ما تمثله وما دورها في البرلمان ويكفي ان لدينا أشخاص لم يحصلوا على صوت واحد وهم بالحكومة ويكفي اننا مللنا من كل الاسماء الموجودة بالحكومة حيث لاً حكومة توجد فقط هدر أموال الشعب لأشخاص فرضتهم القيادة عنا بالرغم من أنفسنا كفاكم يا اهل الأحزاب فكل أفراد الشعب لا يرغبون بكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
34 - حسان الريش الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:15
كل حزب سوف يلجا الى تخريجة تحفظ ماء وجهه هروبا من الوضع المزري الحالي.....
حزب التقدم اعلنها مبكرا و القطيع سوف يخرج الواحد تلو الاخر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
35 - د.عبدالقاهربناني الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:16
بادرة حسنة نثمنها عاليا آملين أن تخطو الأحراب التقدمية التي تكون قوى اليسار بالمغرب نفس المنحى ليس فقط بمغادرة الحكومة بل من المؤسسات التشريعية أيضا وترك الفضاء للأحزاب اليمينية والإسلاموية لأن ما بتنا نشهده هو العث السياسي بأم عينه. فترك المجال اليوم سيضع الشعب المغربي أمام رهان آخر حيث سيطرح الجميع السؤال التالي هل من ضمانات لوثوق الناخبين مرة أخرى في حزب العدالة والتنمية وجيوشها من جمعيات وجماعات الممولة من الخارج أو في الأحزاب اليمينية التي تلقي بوعود قد تصدق أو لا تصدق. ففي نظري فالأحزاب التقدمية التي عشنا معها مخاض مقاومة الإستبداد من داخل بيوتنا العفيفة لكي لا نقول الفقيرة بالمدينة العتيقة يمكننا معها أن نصبر معها أكثر وأكثر ولسنين عديدة لفضح تجار السياسة الجدد الذين إستحوذوا على خيرات البلاد والعباد و خلقوا لأنفسهم أبراج عالية من أموال الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - احمد الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:17
حزب فاشل يجب ان ينحل ويفتت شمله ويعتزل اعضاءه السياسة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
37 - Yasisne الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:18
كتعرف تحكرو هي على المواطن من يبغي يهضر على حقوه و لاينسحب من شي تظهرة تقول ليه خائن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
38 - ولد الشعب الثلاثاء 01 أكتوبر 2019 - 22:18
هل سيذكر التاريخ احدى إنجازاتكم السي بن عبد الله؟ لقد أصبحتم واعون كل الوعي بانتهاء صلاحياتكم...سنوات عديدة انت ورفيقك إسماعيل على رأس هذا الحزب دون تحقيق أي شيء يذكر..حزب بدون قيمة نضالية إلا تهافتكم وراء المناصب والمقاعد والمصالح الشخصية..حزب بدون كفاآت، تذكرو واحصوا كم مرة شاركتم في الانتخابات والمقاعد المحصل عليها..لقد خسرتم الرهان منذ رحيل المرحوم علي يعتة،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 38 | عرض: 1 - 38

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.