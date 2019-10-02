كودار: حزب "البام" سيكون أكثر قوّة بعد المؤتمر

إبراهيم مغراوي من مراكش

على بعد شهرين من تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، كما حدده تيار المستقبل، الذي يؤكد استمراره في الإعداد لهذا الاستحقاق الذي سينعقد أيام 13 و14 و15 دجنبر القادم، صدر بيان عن المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي للحزب يشيران فيه إلى "ضرورة الاحتكام إلى منطق المؤسسات الحزبية".

وثمن المكتبان السياسي والفيدرالي مبادرة أطلقها حيكم بنشماش، الأمين العام لحزب "البام"، بتاريخ 23 شتنبر الماضي، "لما تحمله من رسائل وحدوية تستحضر المهام الملقاة على عاتق الحزب في المرحلة الراهنة"، مضيفين: "ما يفرض ضرورة إطلاق حوار داخلي يوجهنا إلى المؤتمر المقبل بشكل موحد خارج منطق التسويات والترضيات الفوقية وخارج لغة المنتصر والمنهزم".

وعبرت الهيئتان عن تضامنهما مع الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بالحوز، وعضو المجلس الوطني عبد اللطيف الزيالي، ومؤازرتهما قانونيا "لما يتعرضان له من مضايقات ومتابعات تستهدفهما، بسبب مواقفهما التي تفضح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي تعتري بعض الصفقات بجهة مراكش أسفي".

وطالبت الوثيقة نفسها الجهات المختصة بـ"فتح تحقيق قضائي نزيه في مجمل الصفقات المشبوهة والتجاوزات المفضوحة التي قدمت بشأنها شكايات"، وفق صياغتها.

ما جاء في الفقرات الأخيرة من البيان يكاد يغلق باب الأمل أمام مبادرة حكيم بنشماش، التي قال عنها سمير كودار، رئيس اللجنة التحضيرية والنائب الأول لرئيس جهة مراكش أسفي: "هذه الخطوة لا يمكن قبولها لأنها مشروطة"، مضيفا: "نحن نعترف ببنشماش كأمين عام منتخب وغير قانوني".

وزاد كودار في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "حزب الأصالة والمعاصرة سيكون أكثر قوة بعد المؤتمر الرابع، الذي سينعقد في تاريخه المحدد في شهر دجنبر المقبل، وبابه مفتوح لكل الباميين، ولا عيب في وجود تيارات تتدافع من أجل مصلحة هذه المؤسسة السياسية".

كما أكد كودار أن "البام بعد المؤتمر الرابع سيعطي الصلاحية المطلقة لأمناء الجهات"، وأفصح عن مبادرة جديدة ستقدم عليها اللجنة التحضيرية، "تتمثل في فتح باب الإعلان عن المرشحين للأمانة العامة، لخوض حملتهم الانتخابية قبل تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني المقبل، على أن يدلي كل مرشح ببرنامجه لتدبير تنظيم الجرار".

أما بخصوص المطالبة بفتح تحقيق في ما نعتها بيان المكتب السياسي والفيدرالي بـ"الصفقات المشبوهة والتجاوزات المفضوحة بجهة مراكش أسفي، والتي قدمت بشأنها شكايات"، كان رد كودار بالقول: "البينة على من ادعى"، مشيرا إلى أنه رفع دعوى قضائية في ما أسماه "التشهير بشخصه"، والاتهامات الموجهة إليه بالوكالة، حسب تعبيره.

"امتلاك فيلا بحي تاركة الراقي ومقهى بحي المسيرة 3 بمقاطعة مراكش يمكن التأكد منه بسرعة، عبر طلب الرسم العقاري بالوكالة العقارية والسجل التجاري لدى مصلحة الضرائب"، يضيف رئيس اللجنة التحضيرية، نافيا ملكيتهما، ومراكمة ثروة ضخمة بطرق غير قانونية، ومحاولة الهروب خارج الوطن.

جدير بالذكر أن هذا الصراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بإيقاعه الحاد، ينتظر أن ينعكس على النقاش الذي ستعرفه دورة أكتوبر لمجلس جهة مراكش يوم الإثنين المقبل.