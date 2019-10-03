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الرئيسية | سياسة | حزب الاتحاد الدستوري ينفي عزمه مغادرة الحكومة‎

حزب الاتحاد الدستوري ينفي عزمه مغادرة الحكومة‎

حزب الاتحاد الدستوري ينفي عزمه مغادرة الحكومة‎
هسبريس من الرباط
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 14:18

نفت الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري ما تناقلته وسائل إعلام بخصوص مغادرة الحزب حكومة سعد الدين العثماني، معتبرة أن الخبر لا أساس له من الصحة.

وروجت منابر إعلامية أن الاتحاد الدستوري الذي يشارك في حكومة سعد الدين العثماني، من خلال محمد ساجد وزيرا للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وعثمان الفردوس كاتبا للدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفا بالاستثمار، عازم على الانسحاب من الحكومة.

وشددت الأمانة العامة لـ"حزب الحصان" على أنها "متشبثة بالاستمرار في الحكومة، وتنفي كل ما يروج من أخبار تعبر عن غير ذلك".

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