24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. تهديد أمن مواطنين يخرج سلاح شرطي في مراكش (5.00)

  2. المغرب يضاعف واردات "أجزاء الطائرات والكهرباء" (5.00)

  3. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى (5.00)

  4. منع إدخال "تلسكوبات" مراقبة الطيور إلى المغرب يُقلق آلاف السياح (4.00)

  5. جداريات للتزيين بمدينة سلا (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعيينات مناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 03 أكتوبر 2019 - 23:50

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تعيين هشام كديرة في منصب مدير البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجيا والبحث والتطوير.

كما تم تعيين محمد خليل بوزيد في منصب المفتش العام- قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء؛ وعبد الله مير في منصب عميد كلية العلوم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - محسن الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 00:03
المغرب فلا تستغرب داءما كنسمعو على هاذ التعينات الكتيرة ديال المناصب العليا البلاد غادية بحال لي راكب على بشكليطة بلا رويد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - أستاذة وطنية الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 00:11
زربوا في التعيينات التعديل الحكومي قريب يلا باقي ليكم شي حبيب عزيز ما موظفش ما عارفين الحملة باش تجي وعلى من غادي الدوز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - top الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 00:17
هادو هو المناصب top مبرع خلصة غليضة,سكنى عريضة,سيارة بسائق+بريمات +همزات وما هضر عليك لا صحافة ولا شعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - متفرج الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 00:28
وزير الفلاحة دوزها لوزير التجارة و وزير الصحة يراوغ ويمرر لوزير الاسكان وبدوره يستمر في الهجوم ويمرر لوزير العدل برأسية وبقوة خارقة يسدد لوزير الداخلية فانتهت المباراة بنتيجة صفر للحكومة و واحد للشعب فانهزمت الحكومة لكون المدرب دخل بخطة ثلاثة خمسة اربعة التي اسفرت على نزيف في الاموال وتعثر المشاريع وضعف الارضية أدت الى تماطل بعظ الوزراء مما خيب ضن الجمهور فقام بغناء اغنية في بلادي ضلموني نتمنى من الفريق كل النجاح ولاكن بمدرب جديد انجليزي لان الفرنسيين خرجوا علينا ولاعبيين محليين وطنيين يفزكون المايو بالوطنية ليس من ينهبون الوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - HASSAN الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 00:33
كلما انعقد مجلس الحكومة الا وكانت هناك تعيينات في المناصب العليا. لا اعرف بالضبط مسوؤلية هؤلاء اهي مناصب جديدة وحديثة ام هي كذلك تعديلات كما هو الشأن بالنسبة للحكومة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.