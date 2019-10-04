24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أمريكا تحث "فيسبوك" على عدم تشفير الرسائل لمكافحة الإرهاب
- التدخل الملكي لبلورة نموذج تنموي جديد
- الشيخ رضوان بأروقة الأمن
- إحباط تهريب 136 هاتفا ذكيا جديدا من ثغر سبتة
- بدء موسم القنص بجهة "الشمال الغربي القنيطرة"
خبير يتفاءل بقدرة المملكة على تطوير إنتاج الطاقة من بنزين الطحالب (5.00)
سرحان "يُصْلِح" آلات بيولوجية .. ساعة وهاتف ونظارات ومحسبة (5.00)
التحقق من الوثائق .. مهمة أمنية دقيقة لمكافحة التزوير بالمغرب (5.00)
- الديون الخارجية للمملكة ترتفع وتصل إلى عتبة 337 مليار درهم - (137)
- بنعبد الله: الاستمرار في حكومة العثماني يؤدي إلى "تمزيق الكتاب" - (88)
- "قرْبالة" في اجتماع "الرفاق" .. وزير الصحة يرفض مغادرة الحكومة - (75)
- بنعبد الله يبدأ المعارضة وينتقد سحب العثماني لـ"الصحة والسكنى" - (60)
- بلافريج والحريات الفردية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فيدرالية اليسار تُندد بـ"الحملة الظلامية" ضد بلافريج
قالت الأمانة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الجمعة، إنها تُتابع بقلق "حملة التشويه والترهيب التي تشنها عناصر ظلامية ضد الرفيق عمر بلافريج، ممثل الفيدرالية في البرلمان".
وأكدت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي تحالف سياسي بين ثلاثة أحزاب يسارية، هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، أن "الهجوم الذي يتعرض له بلا فريج بسبب مواقفه المبدئية والشجاعة من أجل الدفاع عن حريات المواطنين والمواطنات وحقوقهم المشروعة".
وأضافت الفيدرالية، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها تدين "هذه الحملة والواقفين وراءها، وتنوه بالمناسبة بأداء الرفيقين عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، وتؤكد دعمها المطلق لهما".
الفيدرالية دعت مناضليها ومناضلاتها، وفق البلاغ، إلى "مواجهة كل المحاولات الدنيئة التي تستهدف أطر الفيدرالية وتنظيماتها، سواء على المستوى المحلي أو الوطني".