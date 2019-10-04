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الرئيسية | سياسة | "قرْبالة" في اجتماع "الرفاق" .. وزير الصحة يرفض مغادرة الحكومة

"قرْبالة" في اجتماع "الرفاق" .. وزير الصحة يرفض مغادرة الحكومة

"قرْبالة" في اجتماع "الرفاق" .. وزير الصحة يرفض مغادرة الحكومة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:00

شهدت الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي تجري مساء اليوم الجمعة، للتصويت على قرار الخروج من الحكومة من عدمه، توترا حادا بين "الرفاق" بسبب منح أنس الدكالي حيزا زمنيا وافرا أكثر من المخصص له للدفاع عن موقفه الرافض للخروج من حكومة العثماني.

وأكد وزير الصحة القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، بشكل صريح، أنه يرفض خروج "الكتاب" من الحكومة، داعيا اللجنة المركزية إلى التصويت ضد قرار المكتب السياسي.

وشدد الدكالي على ضرورة أخذ "الوقت الكافي داخل الحزب قبل اتخاذ مثل هذا القرار المصيري إذا أردنا أن نخرج بحزب قوي متحد لاستيعاب رهان المرحلة المقبلة"، في إشارة إلى أن تداعيات الخروج من الحكومة قد تكون لها هزات تنظيمية قوية على "التقدميين".

وبرر الدكالي عدم موافقته على الخروج من الحكومة بسبب المخاض الذي يعيشه المغرب منذ حوالي ثلاث سنوات في إطار البحث عن نموذج تنموي جديد، مضيفا أن حزب التقدم والاشتراكية قادر على المساهمة في قيادة المرحلة المقبلة.

وزاد وزير الصحة أن "هذه المرحلة تحتاج إلى تقدم واشتراكية قوي وجريء"، معتبرا أن قرار الخروج من الحكومة هو بمثابة "هروب إلى الأمام ولا ينسجم مع المنهجية السياسية التي اعتمدها الحزب إلى حد الآن".

وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، جدد تأكيده على أن قرار خروج من الحكومة "لم تمليه مصالح وزارية ضيقة"، موردا أن "التقدم والاشتراكية قد يقبل بأن يكون في الحكومة بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد".

بنعبد الله أكد، في تقرير للمكتب السياسي أمام الدورة الاستثنائية للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أن حزبه بذل جميع المجهودات من أجل أن يستمر في الحكومة؛ إلا أنه لم يتلق جوابا من العثماني بخصوص التغييرات التي يمكن أن تحدثها الحكومة خلال مرحلتها المتبقية، بتعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - alaoui الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:08
Il n'a rien fait de beau pour le ministère de la santé il vaut mieux qu'il parte
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69
2 - مغربية في الغربة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:08
حصلت ما كرهت؛ المحاسبة بعد خروجك من الوزارة
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66
3 - سعيد مغربي قح الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:09
الفطام صعب..والبزولة حنينة.."راه ولفها مسيكين"..!
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146
4 - البلاد غادية للهاوية الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:09
احزاب فاشلة واميين ووزراء ايظا فاشلين واميين وحتى واحد متيدير خدمتو نيشان والشعب المقهور المطحون المكلخ المهمش راهو صابر وساكت وكيتسنى يجيبو ليه الطواغيت حقو حتى الباب الدار.
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70
5 - بوهالي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:10
هذا دليل قاطع ان من يسموا بالسياسيين في بلدنا الحبيب لا تهمهم مصلحة البلد و أبنائه بل تهمهم مصلحتهم الشخصية و المنفعة الضيقة .
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90
6 - Marocaine الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:11
لولا هاذا المقال لما عرفت ان لدينا وزيرا للصحة!!!!
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66
7 - عمرو حوتي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:12
نتمناو مايوصلوش للحل باش صاحب الجلالة هو للي يعين حكومة جديدة وتكون خالية من السياسيين القدماء كما أتمنى أن تكون فعلآ حكومة تأخذ بيد الضعيف والفقير والمتقاعد القديم والجديد وتكون شوية ديال القيمة للشعب على يد المسؤولين الجدد
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35
8 - سكفاندري الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:12
"بسبب المخاض الذي يعيشه المغرب منذ حوالي ثلاث سنوات في إطار البحث عن نموذج تنموي جديد." لم و لن يجدوه في دولة الأشباح. الله غالب.
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32
9 - علاش تكذب....علاش الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:15
في أساطير الأولين، كان الناس يهابون تقلد مسؤولية إدارة شؤون العباد لكونها أمانة ثقيلة. ولكن دابا ولات سبوبة زوينة: ملينات صحاح و النخوة و الجاه و تدوز فالصف قبل الخوت هادا إلا درت الصف أصلا....آه ما أحوجنا لأساطير الأولين.
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43
10 - ماربا الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:17
عليك ياوزير الصحة ان تخرج برأسك مرفوعا. لا ان تتشبت بالمقعد الوزاري. فالشعب يعاني من مشاكل وهموم عدة بالصحة.
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38
11 - مجرد وجهة نظر الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:18
مفارقة غريبة اليس العدالة والتنمية هي من قاد الحكومة منذ 2012 الى اليوم حيث يكتشف صدفة ما اكتشف !!!!
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23
12 - الصراحة راحة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:19
البحث عن نموذج تنموي للشكارة لأنها بدات كتخوا ولا عمرات وبغيتو تزيدو شكارة اخرى.. مهزلة القرن الواحد والعشرين أمام شعب كل همه أن يأكل ويشرب ويمرح ويعيش في العذاب الأليم.. وهؤلاء يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ويسرقون ما طاب لهم متى أرادوا وكيف ارادوا دون حسيب ولا رقيب، ولكن كاين الله تعالى غادي ينتقم من الظالمين...
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1
13 - عزيز الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:19
مسكين مسخاش بالكرسي والسيارة والتنقلات عبر الداخل والخارج
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1
14 - kharkhoud الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:19
دخول الرفاق مع حزب العدالة والتنمية لم يصدم أحدا في بداية الأمر لأن الأحزاب في المغرب ليست لها مرجعيات يمينية أو يسارية حقة هي مجرد أسماء فحسب.الشئ الوحيد المؤكد هو أن لها نفس الأهداف الصعود لمناصب تمكنهم من أخذ نصيبهم من الغنيمة ( السلطة والمال).وبالتالي فخروج الرفاق من الحكومة يعني شيئا واحدا فقط وهو أنهم استشعروا أن تصيبهم من الحلوى القادمة إما لا شئ أو القليل . ولفو بزاف ديال ميمي ..
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1
15 - najad الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:20
سبحان الله هاذ الوزير ماعرافتش اش ولف اعلاش مبغاش اخرج امشي فحالو
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1
16 - ما فاهم والو الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:20
السلام عليكم التقدم والاشتراكية اخر الزمان ؟؟؟؟؟! اشتراكيين وتقدميين يمتلكون الفلات والأراضي والمليارات ؟؟؟؟! واين في المغرب ؟؟؟! لاكتر من نصف شعبه يعيشون تحت عتبة الفقر ؟؟؟؟!
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1
17 - aziz الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:22
ههههه زوينة عدم المغادرة على خدمتك الزينة شتي الدسارة الله ارحمك الحسن ااتاني
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2
18 - الانفطام صعب الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:23
البزولة صعيب على واحد يتخلى عنها . وخصوصا اذا كانت تعطي كثيرا من الحليب و انت ناءىم .الله يصبرك يا معالي الوزير ماشي سهل عليك وعلى امثالك.
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3
19 - ملوك الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:24
كلام في الصميم ، يجب أن يستمر الحزب في الحكومة العثمانية الثانية مادام أنه كان مساندا للأولى ولحكومة بن كيران قبلها
من الذي تغير حتى يخرج الحزب من الحكومة المقبلة على اعتبار أنها ستشرف على الانتخابات المقبلة.
ملاحظة بسيطة وشهادة للتاريخ ليس أنس الدكالي أو حزبه المسؤولين عن ما آلت إليه الصحة بالبلاد. إنها التراكمات.
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-1
20 - خلص الثمن الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:24
قيادة الحزب تعرف جيدا بانها تأدي ثمن تصرحاتها و الوقوف مع بنكيران.
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0
21 - عبدالله الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:25
في عهد الدكالي وزير الصحة او وزير الاطباء تقهقرت الصحة الى الحضيض . ايريد ان افلاسها والله ان الوردي كان احسن منه بكثير.
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0
22 - بلاحدود..... الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:25
هاته الكائنات الريعية الفاسدة و دكاكينها السياسية هي المعيق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة و المستدامة و المعرقل للتطلعات و الإنتظارات الشعبية و المفرمل للمطالب الاجتماعية والاقتصادية و الحقوقية العادلة و المشروعة في العيش الكريم لأطياف الشعب الكادح و المحروم و طردها رحيلها الجماعي و النهائي و إلى الأبد من تدبير الشأن العام المغربي هو المخرج الوحيد من الأوضاع الإجتماعية الصعبة و القاسية المتردية لعموم هاته الشرائح و ما تنتظره هاته الأخيرة على أحر من الجمر ...
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23 - متتبع حر الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:26
ليس لديكم فريق برلماني وتريدون أن تتحكموا في كل شئ الشيوعية لم يبق لها أثر حتى في المجتمعات الشرقية اما العدالة والتنمية فهمهم الوحيد هو المناصب بقدر ما تهمهم التحالفات بالدين يتاحرون
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24 - مواطن الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:27
نعم، من ألف أكل حلوى الحكومة يصعب عليه تجرع الخبز الحافي
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25 - مرزوق الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:27
مباشرة وبدون لف ولا دوران النصيب من الكعكة غير موجود أو غير كاف. لو كانت النية التغيير لكان الحزب المنتهي خرج منذ زمن من الحكومة التي دخلها بشكل هجين يتعارض مع اديولوجياته وتموقعه.
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26 - الحمد لله الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:29
دكالة اعزيزة عليهم الشحمة الا ولفته لهم
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0
27 - ولد الشعب الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:29
إلى هنا بدأت تضهر حقيقة ضعف الكثير من الاحزاب على جميع المستويات..أحزاب غير مناظلة، غير قادرة على تعبئة تنظيمها وبالاحرى تعبئة اتباعها..رحم الله علي يعتة.
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1
28 - خليوني ساكت الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:30
الكرسي صعيب في هاد البلاد عاد المسؤولين في عاد البلاد في جميع القطاعات مسامر الماءدة لا أحد يجرؤ ان يتقدم باستقالته أو يتنحى لانه لم يقدم شيئا وتعرفون ما السبب لان المال السايب كيعلم السرقة لو كانت هناك محاسبة ومراقبة تشريعية وتنفيدية من طرف البرلمان و كانت عندنا معارضة حقيقية لما تجرأ أحد ان يبقى بت نبت لكن مادام عفا الله عما سلف هي جواز المرور فانتضرو مثل هذه الكاءنات من اامسؤؤلبن
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29 - مواطن الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:30
كيفما كان الحال أظن انه الحزب الوحيد الذي كان قريباً من التعقل و النطج في الخطاب السياسي خاصةً أمينه العام ، لكن هناك نقط سوداء من خلال التحكم و الجبروت و الطغيان الذي طغى على تصرفات بعض اطر الحزب خاصةً المتحكمة في وزارة الإسكان و اخص بالذكر مدير الديوان و الكاتب العام . أتمنى طرد أمثال هؤلاء من الحزب و من الساحة السياسية المغربية .
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30 - المهدي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:31
منصب الكاتب العام لاي وزارة أهم من الوزيز
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31 - عبدالحق الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:31
الحمدلله. المسكين الف المنصب ويريد أن يدخل تاريخ وزراء المغرب.
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32 - حقيقة ناصعة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:31
ر حم الله امرئء عرف حق قدره وتواضع لله فمن تواضع لله رفعه اي رفع من قيمته ففي كثير من الاحيان يكون من الواجب القضاء بللي جاب الله لان كما يقال اللهم العمش ولا العمئ وكما يقال كدالك بللي طير واحد في اليد احسن وافضل واربح من اثنين فوق الشجرة وكما يقال كدالك في القناعة بركة قنع شبع ومن شبع فقد اغناه الله اما الطمع فهو امر دميم لان اللي بغاها كلها كيخليها كلها اللهم لاحسد .
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33 - Oujdi الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:32
Ce type même son travail en tant que ministre était Médiocre
!
Le
Ministre le plus médiocre du PPS
A part le figuratif, il n’a rien laissé que des problèmes
Et il s’accroche à son poste
Je lui conseille d’aller voir Lechgar
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34 - رأي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:33
وزير الصحة كثرو ليه صباراضرا و ما قدرش ينوض من الكرسي.
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35 - ولد العمومي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:33
الوزير التقدمي اشهر سيفه القاطع في وجه الفقراء من ابناء الشعب .ماذا تعني الخوصصة بالنسبة لحزب شيوعي على راسه الحاج بن عبد الله.هذه الحقيقة هي التي يجب توضيحها لان الكتور الطبيب يعرف ماذا فعل بكليات الطب التي وصل اليها ابناء الفقراء من رجال التعليم وغيرهم....مجرد مسرحية لان نبيل بنعبدالله ياكل من الكعكة الشئ الكثير....احترموا المواطن...امنوا بالمساواة بين ابناء المغرب...لقد وصل السيل الزبى...
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36 - خدوج الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:34
السيد باقي ما كمل الصالون ...خليوه اشفط من بزولة الدولة
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37 - حميد الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:36
ههههه ما بغاش يتخلى على البززيلة مسكين الله يكون في عون هاد الأيام الولف صعيب .
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38 - بوزيان من تمسمان المهمشة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:40
هاد (الوزير) الدكالي اكفس بكثيييييير من الوزير السابق, والمطحونين والمطحونات تيعيشو الويلات في المستشفيات المغربية تقول الله يستر رانا عايشين في حرب طاحنة وفتاكة يعني الصبيطارات مهمشين وموسخين وما فيهم مايتشاف
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39 - احمد الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:41
يقول المتل الشائع في فنون التدبير "ادا لم تكن طرفا في الحل فانت طرف من المشكل داته" فليتعض المتعضون لما لم يتجه العثماني الشعب واطره بالداخل والخارج الاستجابه الخطاب الملكة حمل تجديد ال"نخب"
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40 - Hamid الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:42
الوزير الدكالي دو مبادئ ، اصلح الكثير له روئية مستقبلية لإعادة هيكلة القطاع لكنه جاء في فترة حرجة جدا : اندثار الموارد البشرية ، عدم فتح مناصب للشعل ، كثرة المرضى و الأمراض . شهادة لله فهو إطار كفئ ، و فقه الله في مهام أخرى
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-1
41 - Akkawi الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:43
سواء خرجتم من الحكومة او بقيتم فذلك لن أجدي أي شيء لا أنتم ولا حلفاؤكم .الشعب فاق وعاق لألاعيبكم وأكاديبكم من زمان .
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42 - الكعكة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:44
وزروا من كل حزب وزير وفرقوا الحقائب بتعادل وعفيونا من القرابل والبلوكاج وشوفوا حال الشعب المسكين راه مقسح الله اهديكم واجازيكم بخير.
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43 - المتتبع الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:46
واش بغيتو السيد يغادر الحكومة بعد ما كان مدير انابيك وجابوه داروه وزير الصحة منصب لم يكن يحلم به ابدا
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44 - DeKiSs الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:47
اخرج الله تخرج في الرماد أيها المذنب
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45 - متتبع الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:48
ليس في القنافذ أملس الوزير يطبق المثل الذي يقول"عض في الفكرون ولا يمشي فالت "خليوا الرجل يخدم علا وعسى يصلح شي حاجة في هذا القطاع راه حتى الوردي حاول بدون جدوى!
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46 - ابنعرفة ضفاف الرقراق الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:48
بسبب المخاض..........
السي الفقيه المخاض لا يمكن أن يستمر ثلات سنوات،فلو كانت لديك نظارات حقيقة تراقب بها وضع الصحة بمنظار من يحمل الفكر التقدمي الحقيقي لانسحبت يخفي حنين.
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47 - sami الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:49
تا والله مكاين شي احزاب سياسية في هاد البلاد راه غير اغتنام الفرص للحصول على المريقة.
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48 - ابراهيم الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:52
إحايدو كاع الاوزاء كاملين مانافعين مانافعين
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49 - هاشمي الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:53
نبيل بن عبد الله أخرجوه من الوزارة بعد أحداث الحسيمة و اليوم يريد أن يخرج من تبقى من حزب التقدم و الإشاراكية ... عفوا التأخر و الوحدوية .
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50 - zemmouri الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:55
هذا هو حال وزراءنا وحكامنا يتشبتون بالمناصب ولا يهمهم مصلحت البلاد صاحب الجلالة اراد حكومة ناجحة ومتقلصة يكون همها مصلحة المواطن الصحة في عهد الدكالي فاشلة والديمقراطية هي اذا لم ينجح في عملي انسحب ب راس مرفوع ثم اتمنى من الوزراء الجدد هو محاسبة من يخلفهم من الوزراء
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51 - متتبعة الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:58
الشعب يريد محاسبة كل من كان مسؤولا عن الشأن العام ما شي معقول تأتي اشخاص يغتنون ويفقرون الشعب ويكهلون المغرب بالديون ويذهبون بتعويضات سمينة وتقاعد مريح ويضمنون مستقبل اولادهم وكل من يدور في فلكهم.....والشعب مقهور يجب المحاسبة.
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52 - Hassan khenifra الجمعة 04 أكتوبر 2019 - 20:59
الدكالي ما سخاش اترك الكعكة لغيره ،خاف من المحاسبة
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