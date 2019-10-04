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كُتّاب وآراء
اللجنة المركزية لـ"الكتاب" تصوت على مغادرة الحكومة
صوتت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، مساء اليوم الجمعة، على قرار الخروج من حكومة العثماني، وبالتالي الطلاق رسميا بعد "الرفاق والإخوان".
وبعد نقاش املجنة المركيزتد لساعات، صوت أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، بأغلبية ساحقة، على قرار الخروج من الحكومة.
وصوت 241 عضوا باللجنة المركزية لصالح قرار الخروج من الحكومة، وعارض القرار 34، بيما صوت بالامتناع ستة أعضاء.
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية قرر الثلاثاء الماضي، الانسحاب من الحكومة ودعوة اللجنة المركزية إلى حسم الموضوع.