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الرئيسية | سياسة | هل يعزّز نجاح "النهضة" التونسية صدارة "البيجيدي" سنة 2021؟

هل يعزّز نجاح "النهضة" التونسية صدارة "البيجيدي" سنة 2021؟

هل يعزّز نجاح "النهضة" التونسية صدارة "البيجيدي" سنة 2021؟
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:00

بابْتهاجٍ كبيرٍ، استقبلَ الإسلاميون المغاربة نتائج تشريعيات تونس التي حملت حركة النّهضة الإسلامية إلى رئاسة الحكومة، في انتخابات تأتي لحفظِ ماء وجهِ التّجربة الإسلامية التّونسية بعد السّقوط التّاريخي في الاستحقاقات الرّئاسية التي حلّ فيها مرشّح النهضة في المرتبة الثّالثة، ليكون بذلك خارج السّباق الرّئاسي.

وإذا كان الإسلاميون المغاربة قد توجّسوا من انكماشِ قوّة حركة النّهضة التي فشلت في إقناع التونسيين بمشروعها الرّئاسي في سباق الانتخابات، وبالتّالي فشلها في التّأثير واستقطاب كتلة ناخبة تدفعُ بها إلى قصر قرطاج، فإنّ صعود نجم الحركة الإسلامية في تونس في الانتخابات التشريعية أعادَ الدّفء للتجربة الإسلامية المغربية، التي يمثّلها حزب العدالة والتنمية، الذي سيكون أمام اختبار حقيقي في تشريعيات 2021.

وأعلنت حركة النّهضة التونسية حصولها على 40 مقعداً في الانتخابات البرلمانية، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً ملحوظاً في معركة إقناع التونسيين بجدوى مشروعها المجتمعي، خاصة وأنّها في انتخابات 2011 حققت 89 مقعداً، كما سبق لها أن حصلت على 69 مقعداً في انتخابات 2014.

نتائج في صالح "البيجيدي"

يرى عمر أحرشان، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش رئيس المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، أنّ "علاقة التأثير والتأثر بين ما يحدث في تونس والمغرب عادية جدا بحكم التشابه والتقارب بين البيئتين"، لكنه اعتبر محاولة الإسقاط الكلي "مزلقا ينبغي الحذر منه لأنه نوع من المغامرة العلمية غير المحسوبة".

وأشار أحرشان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنّ "ما حدث في تونس هو في مصلحة العدالة والتنمية لأن النهضة تعد إلى حد الساعة، حسب التوقعات، هي المتصدرة للنتائج رغم التراجع الذي سجلته في عدد المقاعد والأصوات".

هذا التراجع العام، بحسب المحلل السّياسي ذاته، "شمل الجميع، بل يمكن القول إن النهضة كانت الأقل تراجعا وعقابا من طرف الناخبين"، مورداً أنّ "أكبر استفادة مما حدث في تونس هي استحالة نجاح عمليات الدوباج السياسي بفبركة منافسين سياسيين لأحزاب حقيقية بالمال والدعاية".

واعتبر المتحدّث نفسه أنّ حركة النهضة التونسية وحزب العدالة والتنمية المغربي، كغيرهما من التنظيمات السياسية، لهما نقط ضعف ومعرضان للخطأ، ولكن قوتهما تكمن في ضعف خصومهما، مشيراً إلى أنّ "النظام الانتخابي في البلدين متشابه، يقود في نتائجه إلى البلقنة"، مضيفا: "النهضة ستتعرض كما كان الحال مع البيجيدي للابتزاز السياسي من طرف غيرها من الأحزاب لتشكيل ائتلاف حكومي".

سياق مختلف

من جانبه، اعتبر عثمان الزياني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الأول بوجدة، أنّ "الدينامية السياسية والانتخابية التي تعرفها تونس سيكون لها وقع التأثير على باقي دول شمال إفريقيا بالإيجاب طبعا".

وبشأن قياس مدى تأثير صعود حركة النهضة في تونس على الوضع السياسي والانتخابي في المغرب، خصوصا تجربة حزب العدالة والتنمية، قال المحلل السياسي ذاته: "سيكون تأثيرها محدودا بالنظر إلى الاختلاف القائم حسب ظروف الزمان والمكان بين التجربتين، وأيضا حسب الاختلاف على مستوى سياقات ومسلكيات السلوك السياسي لكل حزب".

وأضاف الزياني، في تصريح لهسبريس، أن "حزب النهضة يلجأ إلى اعتماد نوع من التقية السياسية ويجعل نفسه بمنأى على أن يكون في موقع الريادة في تحمل تدبير الشأن العام، مما يجعله بمنأى عن الانتقادات التي قد تؤدي إلى تآكل رصيده الرمزي والشعبي والحفاظ على موقعه في المشهد السياسي والانتخابي التونسي".

وبيّن الزياني أن النهضة تصدّرت الانتخابات التشريعية على الرّغم من النتائج المتواضعة التي حصدتها في الانتخابات الرئاسية، وعلى خلاف ذلك، فحزب العدالة والتنمية في المغرب هو من يقود الحكومة في المغرب لولايتين، وطريقة تدبيره وأداؤه الحكومي جلبا عليه سخط العديد من فئات المجتمع.

واعتبر الأستاذ الجامعي ذاته أنّ "حزب العدالة والتنمية يمكن أن يستفيد كثيرا من خزانه الانتخابي وظاهرة العزوف الانتخابي في المغرب وعدم وجود نموذج حزبي بديل قادر على رفع رهانات الإصلاح، وهو ما يجعل إمكانية تصدره للانتخابات التشريعية المقبلة واردة حتى وإن فقد الكثير من المؤيدين له والمتعاطفين معه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - المحقق كونان الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:20
الله يحفظك و الله يرحم لي زار و خفف،، واش اعباد الله 39 مليون مغربي كيدعو فيهم و باقيين باغين يعمرو واش ما عندهمش الوجه لي يحشمو عليه، لو كانوا فدول اوروبين لو كانو انتحروا عوض يتحرجو مع ناس فشارع و لكن لقاو شعب مغلوب عن أمره
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9
2 - عبدو من الرباط الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:20
البيجيدي الإنتخابات الجاية الى جابو مقعد واحد خاصهم يديرو ليه عيد الميلاد هذا الى الناس صوتو اصلا
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17
3 - ياسمين الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:20
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة فتجار الدين مند بلوغهم للسلطة وذاقو حلاوتها وامتيزاتها لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه
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14
4 - والله ميحلمو بها الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:20
والله ثم والله الشعب المغربي سينتقم من جميع الاحزاب السياسية شر انتقام بإذن الله نطالب الملك بحلهم جميعا ماذا قدمو للشعب غير الويلات ...الديموقراية في تونس تمارس من الشعب والى الشعب أما هؤلاء جاؤو ليحسنو وضعيتهم كما قال كبيرهم بنكيران
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5 - رحيوي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:23
والله واخا يربح البيجيدي براسو فتونس لا ربح هنا
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6 - Ismail الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:24
الله يستر. الاحزاب المغربية فقدت المصداقيه
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7 - عادل الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:25
لن أصوت حتى يتم تعديل قانون الإنتخابات برفع العتبة ل 10% و اعتماد الشهادات العليا كشرط للترشح (باك +3 فما فوق) و تقليص عدد البرلمانيين ل 100 فقط و الغاء مجلس المستشارين و الغاء تقاعد الوزراء و البرلمانيين و تخفيض أجور مدراء المؤسسات العمومية و كبار المسؤولين باعتماد الضعف 10 مرات بين الحد الأدنى للأجور 5000 درهم و الحد الأقصى يعني 50000 درهم
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8 - خالد بويفلان الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:27
أنا شخصيا في الإنتخابات القادمة ... أفضل أن أضع ثقتي في حزب مكون من اليهود المغاربة ... على أن أضعها في أصحاب اللحي المزورة البجاجدة ... باركة من الدراما أو الكوميديا السوداء ... ورك على البوطونة يشعل الماء ..
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9 - بشير الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:28
حزب العدالة والتنمية المغربي لم يفي بوعوده وكان دون تطلعات الشعب المغربي الذي علق تقته الكبيرة بهذا الحزب. شخصيا اتكهن ان هذا الحزب سيتقهقر في استخقاقات 2021
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10 - ملاحظ مغربي واقعي الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:29
ماذا عزز حزب النهضة اذا كان لم بستطع ان يحقق سوى 20% من الاصوات بينما خصومه السياسيين العلمانيين واليساريين والحداثيين حصلوا مجموعين على80% من المقاعد البرلمانية؟
كيف ادن يمكن ان يمرر الاسلاميين مشروعهم وبرامجهم بهده الاصوات الهزيلة،، واذا لم يوافق عليها العلمانيين واليساريين فلن تمرر ابدا ..
اكثر من هذا يمكنهم غدا ان يسقطوا حكومة الاسلاميين اذا أرادوا ..
عن اي انتصار ادن للاسلاميين ؟!!
مادام 60% من الشعب التونسب قد قاطع الانتخابات فستظل الحكومة ضعيفة وضعيفة جدا..
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11 - ملاحض من بلاد العجاءب الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:30
غي زيدو احلمو امع ريسانكم الاساتدة واستناو 2021 باش العدالة والتنمية تتصدر الانتخابات التشريعية المقبلة انشاء الله
ركم تحلمو والحلم انتاعكم مستحيل سيوا الا جا شي شعب امشي كوكب اخر اما الشعب المغربي حاشا لله ينسا ما دار فيه بن كيران والحشية انتاعو
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12 - عينك ميزانك الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:33
الاحزاب فالمغرب فقدات المصداقية و الشفافية،أمنائها العامون يلتفون على القوانين للبقاء اطول فترة ممكنة على رأس الحزب .حزب العدلة و التنمية خانته التجربة في الإفاء بعهوده تجاه الناخبين.يظهر ان حزب الاحرار برأسة أخنوش يهيئ لتسير الحكومة بشعار اغراس اغراس .واش باقي شي حزب اغراس فالمغرب شفنا مهزلة حزب السنبلة و امينه العام العنصر بالأمس.
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13 - تاءه الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 15:35
هادا لايعني ابدا اي شيء فلربما التونسيون توجسو خيرا انطلاقا من التجربة التركية بالنظر الى النتيجة الايجابية على مختلف الاصعدة بما فيها الرتبة الاقتصادية المتقدمة مع الاسلاميين بخلاف الرجوع الا ماقبل التاريخ لدينا. ربما الرجوع كتيييرا الى الخلف من اجل عدم التقدم الى الامام ابدا ؟ على راي هتلر والله اعلم
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