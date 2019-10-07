الدكالي يستقيل من ديوان حزب التقدم والاشتراكية

هسبريس من الرباط

أعلن أنس الدكالي، وزير الصحة القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، عن استقالته من الديوان السياسي لحزب "الكتاب".

ودعا الدكالي، في لقاء مع بعض المنابر الإعلامية، حضرته هسبريس، إلى انعقاد مؤتمر استثنائي لحزب التقدم والاشتراكية لمحاسبة قيادة الحزب والوقوف على حيثيات قرار الخروج من الحكومة.