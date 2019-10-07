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الرئيسية | سياسة | الدكالي يستقيل من ديوان حزب التقدم والاشتراكية

الدكالي يستقيل من ديوان حزب التقدم والاشتراكية

الدكالي يستقيل من ديوان حزب التقدم والاشتراكية
هسبريس من الرباط
الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:46

أعلن أنس الدكالي، وزير الصحة القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين، عن استقالته من الديوان السياسي لحزب "الكتاب".

ودعا الدكالي، في لقاء مع بعض المنابر الإعلامية، حضرته هسبريس، إلى انعقاد مؤتمر استثنائي لحزب التقدم والاشتراكية لمحاسبة قيادة الحزب والوقوف على حيثيات قرار الخروج من الحكومة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - jamal الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:52
حينما يعصف حب الكراسي والمناصب بالقيم والمبادئ الحزبية فتأكد أنك بالمغرب
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143
2 - martin près du kiss الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 18:59
le grand salaire..les merites d'être ministre et ne rien faire.une retraite apaisante qui l'attend après 4 ans de repos ..comment voulez vous qu'il quitte le ministère..!!!??? le sein du gouvernement est plein du lait de la population qui crie faim..à eux pour le susser jusqu'au dernière goutte.un ministre..plutôt un désastre pour une ministère aussi importante QUE LA SANTÉ...il n'a fait qu'aggraver la situation des médecins..des étudiant médecins..des infirmiers bref tout le corps de la santé est devenu infirme en son temps ..comme celui de l'éducation nationale d'ailleurs....je souhaite de tout mon coeur que le changement à venir du gouvernement commencera par les mettre à la porte.....by by...
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53
3 - nizar الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 19:00
certains partis politiques se sont crées pour s'enrichir sur le dos du peuple
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53
4 - OUSSAMA الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 19:02
هنيئا لك بالأاستقالة و العكوبة للخروج من الحكومة في التعديل القادم
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75
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