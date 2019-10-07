سفير كوبا يعلن قرب افتتاح سفارة هافانا بالرباط

هسبريس من الرباط

أعلن سفير كوبا غير المقيم بالرباط، إيليو رودريغيس بيدرومو، قرب فتح سفارة لبلده بالمغرب، وتعيين سفير مقيم بالمملكة؛ وذلك خلال استقباله من طرف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين بمقر المجلس.

كما ثمن السفير الكوبي التطور الملحوظ للتعاون بين البلدين منذ استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، مضيفا: "كل الشروط متوفرة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وفتح سفارة لكوبا في الرباط خطوة مهمة في هذا الاتجاه"، ومنوها بروابط الصداقة والاحترام التي تجمع الشعبين الكوبي والمغربي.

كما أكد المتحدث على المكانة المتميزة للمملكة المغربية على الصعيد الإقليمي والدولي، داعيا إلى اتخاذ مبادرات مشتركة للتعاون بين البلدين توجه إلى بلدان القارة الإفريقية على الخصوص.

وأعرب الدبلوماسي الكوبي عن رغبة برلمان كوبا في توطيد التقارب والتعاون مع مجلس النواب، موجها في هذا السياق دعوة للحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من أجل القيام بزيارة عمل إلى كوبا، ستشكل مناسبة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المغربية-الكوبية.

من جهته، رحب رئيس مجلس النواب بقرار كوبا فتح سفارة لها بالرباط، مضيفا أن "هذا قرار هام وبادرة منطقية تأتي بعد تطبيع العلاقات بين البلدين"؛ كما ذكر بحرص الملك محمد السادس على تقوية التعاون جنوب-جنوب، مشيرا إلى المشاريع التنموية التي أعطى انطلاقتها جلالته في مختلف بلدان القارة الإفريقية، ومبرزا، بالمناسبة، أهمية قيام تعاون ثلاثي الأبعاد يشمل المغرب وكوبا وإفريقيا.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب المالكي عن عزمه إعطاء دفعة جديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، داعيا إلى مأسسة العلاقات بينهما عبر التوقيع على اتفاقية للتعاون البرلماني، وإلى تكثيف التشاور وتبادل الزيارات بين البرلمانيين في إطار الدبلوماسية البرلمانية.