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كُتّاب وآراء
مصدر: لائحة الاستوزار لا تتضمن اسم إدريس لشكر
نفى مصدر مُطلع الأنباء التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية بخصوص وضع إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، اسمه ضمن لائحة الاستوزار التي رفعها رئيس الحكومة إلى الديوان الملكي.
وكانت مصادر صحافية تحدثت عن "سعي لشكر إلى الحصول على حقيبة وزارة العدل، التي يتولاها حاليا التجمعي محمد أوجار، لكن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تحفظ على ذلك بمبرر وجود تعليمات ملكية تفيد بتقديم أسماء جديدة لم يسبق لها الاستوزار".
وأكدت مصادر هسبريس أن لائحة الاستوزار النهائية لحزب الاتحاد الاشتراكي لا تضم إدريس لشكر، وأضافت أن "قيادة الحزب قدمت أسماء جديدة لم يسبق لها أن ترشحت، بما فيها بروفايلات نسائية، في إطار تفاعلها مع توجيهات خطاب عيد العرش".
مصادر من داخل الأغلبية نفت أن تكون الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ناقشت استوزار لشكر من عدمه، مضيفة أن "الأمر يدخل في إطار حرب الإشاعات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
ولو أنني لا أنتمي إلى أي طائفة منهم وﻻ ازكي أحدا فيهم.
فهل التعديل المرتقب سيحدث ثورة على السائد ويكذب تخميناتنا ؟؟؟
ذلك مانتمناه وسنكون شاهدين على ذلك...!!!