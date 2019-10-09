محكمة الرباط تقضي ببطلان انتخاب خصوم بنشماش

هسبريس من الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، ببطلان انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، سمير كودار.

وحكمت هيئة المحكمة، وفق منطوق الحكم، ببطلان "كل القرارات والأعمال الصادرة عن اللجنة"، وهو ما اعتبره أنصار الأمين العام "للبام" بمثابة "انتصار للشرعية وللمؤسسات الحزبية".

وكان "تيار المستقبل" حدد أيام 13 و14 و15 دجنبر القادم لانعقاد المؤتمر الوطني للحزب؛ لكن صدور الحكم الابتدائي يلغي الخطوات التي أقدم عليها خصوم بنشماش.