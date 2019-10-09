الملك محمد السادس يفتتح البرلمان يوم الجمعة

هسبريس من الرباط

أعلن لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، افتتاح الملك محمد السادس للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة؛ وذلك يوم الجمعة القادم.

ودعا رئيسا الغرفتين، في بلاغ مشترك توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، جميع النواب والمستشارين إلى الحضور إلى البرلمان على الساعة الواحدة زوالا، مرتدين اللباس الوطني.

وسيقوم الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بإلقاء خطاب أمام نواب الأمة بالغرفتين.