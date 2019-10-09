24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
09/10/2019
الأيام القادمة
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:25
|13:20
|16:32
|19:05
|20:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- ثلاثة علماء يحرزون جائزة نوبل للكيمياء لـ2019
- عن الوِزْر والتوزير والاستوزار
- شرطة مراكش توقف مصوّر شريط يستهزئ بمعوز
- المنتخب المغربي يتوّج بـ"دوري الصين" داخل القاعة
- "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين"
"جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" (5.00)
مشاكل المأذونيات تعيق الدعم الخاص بتجديد حظيرة سيارات الأجرة (5.00)
- نشطاء يطالبون بإدراج "تيفيناغ" في بطائق التعريف الوطنية الجديدة - (127)
- الملك محمد السادس يتعافى من وعكته الصحية - (77)
- "جرائم الفساد" تُطيح بعبد المومني من رئاسة "تعاضدية الموظفين" - (73)
- ضعف الاستثمارات وتحويلات المغاربة يفاقم العجز التجاري للمغرب - (73)
- البنك الدولي يخصص 500 مليون دولار لدعم قطاع التربية بالمغرب - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الملك محمد السادس يفتتح البرلمان يوم الجمعة
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 16:25
أعلن لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، افتتاح الملك محمد السادس للدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة؛ وذلك يوم الجمعة القادم.
ودعا رئيسا الغرفتين، في بلاغ مشترك توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس، جميع النواب والمستشارين إلى الحضور إلى البرلمان على الساعة الواحدة زوالا، مرتدين اللباس الوطني.
وسيقوم الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بإلقاء خطاب أمام نواب الأمة بالغرفتين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مغربي الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 16:52
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغرب المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل او كلل و نكران الذات .
2 - Lahcen الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 16:54
سيحضرون جميعا يوم الجمعة أما بعد ستبلعهم الارض مما يؤكد على غياب الضمير لذى ما يسمون بممثلينا في البرلمان ... إلى متى الاستهتار بأمور الشعب المغلوب على أمره ؟
4 - أنوار الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:07
الحضور ضروري باللباس الوطني.والمرجو أكل الحلوى داخل القبة وعدم اخراجها في الاكياس البلاستيكية الممنوعة.
5 - محمد بلحسن الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 17:44
تذكير بحكم الملك:
08 أكتوبر 1999
"إن مسلسل التحديث الذي نريده ليحتم علينا الشروع في تشخيص قضايا واقعنا ومشكلاته الحالية والانكباب عليها بما يلزم من جد وحزم لإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لها"
13 أكتوبر 2000
"هل من قدرنا أن تكون الممارسة الديمقراطية السليمة نوعا من الحلم الضائع أو السراب الخادع"
08 أكتوبر 2004
"إن أعداء الديمقراطية قد يوظفون ما توفره من حريات للقضاء عليها، مستغلين بؤس المحرومين ويأسهم"
14 أكتوبر 2016
"من غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة"
13 أكتوبر 2017
"إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة"
12 أكتوبر 2018
"لقد دعوت، من هذا المنبر، في السنة الماضية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية".
08 أكتوبر 1999
"إن مسلسل التحديث الذي نريده ليحتم علينا الشروع في تشخيص قضايا واقعنا ومشكلاته الحالية والانكباب عليها بما يلزم من جد وحزم لإيجاد الحلول الناجعة والمناسبة لها"
13 أكتوبر 2000
"هل من قدرنا أن تكون الممارسة الديمقراطية السليمة نوعا من الحلم الضائع أو السراب الخادع"
08 أكتوبر 2004
"إن أعداء الديمقراطية قد يوظفون ما توفره من حريات للقضاء عليها، مستغلين بؤس المحرومين ويأسهم"
14 أكتوبر 2016
"من غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة"
13 أكتوبر 2017
"إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة"
12 أكتوبر 2018
"لقد دعوت، من هذا المنبر، في السنة الماضية، إلى إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، وبلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية".
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5