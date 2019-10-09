العثماني: الحكومة الجديدة تمتثل لمعايير النجاعة

هسبريس - و.م .ع

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومة الملك، في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، تمتثل لمعايير النجاعة والكفاءة التي تتجلى من خلال بنيتها، وهيكلة قطاعاتها، وحضور النساء والشباب ضمن تركيبتها.

وأوضح العثماني في تصريح للصحافة عقب استقبال الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، لأعضاء الحكومة، أن هذه الأخيرة في صيغتها الجديدة تراعي المعايير التي شدد عليها الملك في خطاب عيد العرش الأخير، والمتمثلة على الخصوص في إدماج عدد من الكفاءات الجديدة، التي تراعي تمثيلية النساء والشباب، مشيرا إلى أن "عملية التشبيب تعد ضرورية ليس فقط بالنسبة للمسؤوليات العليا لكن حتى داخل الحكومة".

وأضاف العثماني أن عدد أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة تقلص من 39 إلى 23، مبرزا أن نجاعة هيكلة الحكومة الحالية تتجسد، أيضا، في تجميع بعض القطاعات الوزارية، وكذا في الدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة في التنسيق بينها وإعطاء بعد للالتقائية والانسجام بين مختلف السياسات العمومية.

وأردف المتحدث أن عدد أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة تقلص من 39 إلى 23، مبرزا أن نجاعة هيكلة الحكومة الحالية تتجسد، أيضا، في تجميع بعض القطاعات الوزارية، وكذا في الدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة في التنسيق بينها وإعطاء بعد للالتقائية والانسجام بين مختلف السياسات العمومية.