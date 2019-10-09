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الرئيسية | سياسة | العثماني: الحكومة الجديدة تمتثل لمعايير النجاعة

العثماني: الحكومة الجديدة تمتثل لمعايير النجاعة

العثماني: الحكومة الجديدة تمتثل لمعايير النجاعة
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 19:50

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومة الملك، في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها، تمتثل لمعايير النجاعة والكفاءة التي تتجلى من خلال بنيتها، وهيكلة قطاعاتها، وحضور النساء والشباب ضمن تركيبتها.

وأوضح العثماني في تصريح للصحافة عقب استقبال الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالرباط، لأعضاء الحكومة، أن هذه الأخيرة في صيغتها الجديدة تراعي المعايير التي شدد عليها الملك في خطاب عيد العرش الأخير، والمتمثلة على الخصوص في إدماج عدد من الكفاءات الجديدة، التي تراعي تمثيلية النساء والشباب، مشيرا إلى أن "عملية التشبيب تعد ضرورية ليس فقط بالنسبة للمسؤوليات العليا لكن حتى داخل الحكومة".

وأضاف العثماني أن عدد أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة تقلص من 39 إلى 23، مبرزا أن نجاعة هيكلة الحكومة الحالية تتجسد، أيضا، في تجميع بعض القطاعات الوزارية، وكذا في الدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة في التنسيق بينها وإعطاء بعد للالتقائية والانسجام بين مختلف السياسات العمومية.

وأردف المتحدث أن عدد أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة تقلص من 39 إلى 23، مبرزا أن نجاعة هيكلة الحكومة الحالية تتجسد، أيضا، في تجميع بعض القطاعات الوزارية، وكذا في الدور الذي ستقوم به رئاسة الحكومة في التنسيق بينها وإعطاء بعد للالتقائية والانسجام بين مختلف السياسات العمومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - حافي القدمين في زمن الجزم الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 21:49
تشكيلة رائعة من المدرب خليل وزيتش وعلااش حمدالله ماكينش شكون غادي يماركي فهم تسطى عرفتي شنو غير عاودو تخليطة حيت مبانش ليا فيها
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2 - سيمو الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:03
كذبة اكتوبر من رءيس المحكومة سير داوي راسك راك هترتي
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3 - Dr Abdelouarit الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:03
يعني الحكومة اللي فاتت كانت غير كتخربق...
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4 - abdel tazi الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:05
السلام عليكم
انا شخصيا باغي غي هاد الناس تكون فيهم الروح الوطنية بحال الوزراء ديال كندا المانيا سويد.......
ويزيدو بالبلاد للقدام
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5 - فالينسيا الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:23
تسحر مع دراري تصبح فاطر. عيينا و مرضنا
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6 - HASSAN الأربعاء 09 أكتوبر 2019 - 22:24
السيد رئيس الحكومة يتكلم عن الكفاءة والتشبيب . طبعا حتى هو شبابي انقلبت الاية . الشباب مابين 40 و 60 عام
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