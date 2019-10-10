24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:25
|13:19
|16:31
|19:04
|20:18
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "باي باي جيلو" للكاتب طه عدنان .. الهجرة السرية تصل إلى الركح
- تثمين النفايات ببني ملال
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الخميس
- سلطات الحوز تشدد على محاربة الهدر المدرسي
- "الأركانة العالمية للشعر" تذهب إلى الأمريكي سيميك
مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)
البحرية المغربية تُناور في سواحل فرنسا لاستهداف مواقع مشبوهة (4.67)
- الملك محمد السادس يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة (اللائحة الكاملة) - (158)
- خاليلوزيتش: حمد الله يرفض اللعب مع "الأسود" .. والبديل موجود - (93)
- "التكنوقراط" يُحافظون على الحقائب .. وهؤلاء أبرز الوزراء المغادرين - (89)
- تعيين "حكومة الكفاءات" يفتح الباب أمام دخول وجوه وزارية جديدة - (84)
- هذه سبعة مفاتيح سياسية لقراءة دلالات تعديل التشكيلة الحكومية - (78)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفهري يتوقع نجاح نزهة بوشارب في مهام الوزارة
جرى، اليوم الخميس بالرباط، حفل تسليم السلط بين نزهة بوشارب، التي عينها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسلفها عبد الأحد الفاسي الفهري.
وأعربت بوشارب، في كلمة خلال هذا الحفل، عن مشاعر الافتخار والاعتزاز بالثقة التي شرفها بها الملك، متمنية أن تكون الإنجازات في مستوى توجيهات الملك والتطلعات التي يتمنى تحقيقها للمواطنين، مع استثمار ما تحقق من مكتسبات لاستشراف آفاق جديدة، بالتعاون بين الجميع في إطار روح الفريق، وبالالتزام بقيم الوطنية والمواطنة.
وأكدت الوزيرة أن الهدف الجوهري المنشود الذي يتعين بلوغه بشكل إرادي وفق رؤية واضحة يتمثل في "إعطاء دفعة جديدة للقطاع في سياق مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة على جميع المستويات، خاصة وأن القطاع مرتبط ارتباطا عضويا بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي بحكم ارتهانه بتحقيق السكن اللائق للمواطنات والمواطنين والمحافظة على رونق الفضاءات، سواء في الحواضر أو القرى".
كما أبرزت أن عمل الوزارة يتطلب الاشتغال بشكل أفقي مع عدد من القطاعات الوزارية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني، في إطار حكامة جيدة تضمن التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.
من جهته، هنأ الفاسي الفهري الوزير بوشارب على الثقة الملكية التي حظيت بها، متمنيا لها كامل التوفيق على رأس قطاع أساسي وحيوي له أثر مهم على المواطنين وفضاءات عيشهم.
وسجل الفاسي الفهري أن بوشارب راكمت من الخبرة والتكوين في المجال السياسي وفي مجال التدبير والاستشارة والعمل الجمعوي ما يؤهلها للنجاح في مهمتها، مدعومة بأطر محنكة تدرك بعمق إشكاليات هذا القطاع الحيوي.