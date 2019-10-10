24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2513:1916:3119:0420:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟

  1. مؤشر التنافسية الاقتصادية يضع المملكة في صدارة الدول المغاربية (5.00)

  2. شركة يابانية تفتتح مصنعا لأجزاء السيارات بطنجة (5.00)

  3. لاعب مغربي مرشح لجائزة أفضل لاعب في ألمانيا‬ (5.00)

  4. انتشار المخدرات و"القرقوبي" يقلق جمعيات بفاس (5.00)

  5. البحرية المغربية تُناور في سواحل فرنسا لاستهداف مواقع مشبوهة (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الفهري يتوقع نجاح نزهة بوشارب في مهام الوزارة

الفهري يتوقع نجاح نزهة بوشارب في مهام الوزارة

الفهري يتوقع نجاح نزهة بوشارب في مهام الوزارة
هسبريس - و.م.ع
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 15:15

جرى، اليوم الخميس بالرباط، حفل تسليم السلط بين نزهة بوشارب، التي عينها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسلفها عبد الأحد الفاسي الفهري.

وأعربت بوشارب، في كلمة خلال هذا الحفل، عن مشاعر الافتخار والاعتزاز بالثقة التي شرفها بها الملك، متمنية أن تكون الإنجازات في مستوى توجيهات الملك والتطلعات التي يتمنى تحقيقها للمواطنين، مع استثمار ما تحقق من مكتسبات لاستشراف آفاق جديدة، بالتعاون بين الجميع في إطار روح الفريق، وبالالتزام بقيم الوطنية والمواطنة.

وأكدت الوزيرة أن الهدف الجوهري المنشود الذي يتعين بلوغه بشكل إرادي وفق رؤية واضحة يتمثل في "إعطاء دفعة جديدة للقطاع في سياق مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة على جميع المستويات، خاصة وأن القطاع مرتبط ارتباطا عضويا بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي بحكم ارتهانه بتحقيق السكن اللائق للمواطنات والمواطنين والمحافظة على رونق الفضاءات، سواء في الحواضر أو القرى".

كما أبرزت أن عمل الوزارة يتطلب الاشتغال بشكل أفقي مع عدد من القطاعات الوزارية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني، في إطار حكامة جيدة تضمن التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.

من جهته، هنأ الفاسي الفهري الوزير بوشارب على الثقة الملكية التي حظيت بها، متمنيا لها كامل التوفيق على رأس قطاع أساسي وحيوي له أثر مهم على المواطنين وفضاءات عيشهم.

وسجل الفاسي الفهري أن بوشارب راكمت من الخبرة والتكوين في المجال السياسي وفي مجال التدبير والاستشارة والعمل الجمعوي ما يؤهلها للنجاح في مهمتها، مدعومة بأطر محنكة تدرك بعمق إشكاليات هذا القطاع الحيوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.