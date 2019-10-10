الفهري يتوقع نجاح نزهة بوشارب في مهام الوزارة

هسبريس - و.م.ع

جرى، اليوم الخميس بالرباط، حفل تسليم السلط بين نزهة بوشارب، التي عينها الملك محمد السادس وزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وسلفها عبد الأحد الفاسي الفهري.

وأعربت بوشارب، في كلمة خلال هذا الحفل، عن مشاعر الافتخار والاعتزاز بالثقة التي شرفها بها الملك، متمنية أن تكون الإنجازات في مستوى توجيهات الملك والتطلعات التي يتمنى تحقيقها للمواطنين، مع استثمار ما تحقق من مكتسبات لاستشراف آفاق جديدة، بالتعاون بين الجميع في إطار روح الفريق، وبالالتزام بقيم الوطنية والمواطنة.

وأكدت الوزيرة أن الهدف الجوهري المنشود الذي يتعين بلوغه بشكل إرادي وفق رؤية واضحة يتمثل في "إعطاء دفعة جديدة للقطاع في سياق مواكبة الأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة على جميع المستويات، خاصة وأن القطاع مرتبط ارتباطا عضويا بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي بحكم ارتهانه بتحقيق السكن اللائق للمواطنات والمواطنين والمحافظة على رونق الفضاءات، سواء في الحواضر أو القرى".

كما أبرزت أن عمل الوزارة يتطلب الاشتغال بشكل أفقي مع عدد من القطاعات الوزارية والإدارة الترابية والمجالس المنتخبة ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني، في إطار حكامة جيدة تضمن التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.

من جهته، هنأ الفاسي الفهري الوزير بوشارب على الثقة الملكية التي حظيت بها، متمنيا لها كامل التوفيق على رأس قطاع أساسي وحيوي له أثر مهم على المواطنين وفضاءات عيشهم.

وسجل الفاسي الفهري أن بوشارب راكمت من الخبرة والتكوين في المجال السياسي وفي مجال التدبير والاستشارة والعمل الجمعوي ما يؤهلها للنجاح في مهمتها، مدعومة بأطر محنكة تدرك بعمق إشكاليات هذا القطاع الحيوي.