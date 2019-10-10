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الرئيسية | سياسة | الدكالي يسلم "سلط الصحة" إلى خالد آيت الطالب

الدكالي يسلم "سلط الصحة" إلى خالد آيت الطالب

الدكالي يسلم "سلط الصحة" إلى خالد آيت الطالب
هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)
الخميس 10 أكتوبر 2019 - 17:17

جرى، اليوم الخميس بالرباط ، حفل تسليم السلط بين خالد آيت الطالب، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للصحة، وسلفه أنس الدكالي.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ الدكالي الوزير الجديد على الثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.

وقال الدكالي إن "خالد آيت الطالب معروف بالكفاءة والتفاني والمثابرة، وروح الإنصات"، مشيرا إلى أن هذه القيم ستمكنه من تنفيذ مهامه على النحو الأمثل في هذا القطاع" الحيوي"، وإضفاء قيمة مضافة عليه، فضلا عن رفع تحديات هذه "المهنة النبيلة".

من جانبه، أكد آيت الطالب أنه فخور بالثقة التي وضعها فيه الملك، مشيرا إلى أن الأوراش المفتوحة والظرفية الحالية تستدعي انخراط كافة الأطراف، لمواصلة السير على طريق الإصلاح.

كما اعتبر أن "الوقت قد حان للمرور إلى الفعل والعمل في الميدان"، مسجلا أن "الإصلاح يتطلب أولا وقبل كل شيء، ثقة المواطن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said الخميس 10 أكتوبر 2019 - 17:50
الله موفق والمستعان سيدي وزير من خلال كلامكم تبين لي انكم ان شاء الله سكنونون في خسن ضن الشعب المغربي
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-3
2 - رحيوي الخميس 10 أكتوبر 2019 - 17:50
لو أن وزارة الصحة بقيت في يد الوزير الطبيب الوردي و من تم سلمها إلى الوزير الطبيب الحالي لحصل تقدم ملموس في القطاع.
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1
3 - منعم الخميس 10 أكتوبر 2019 - 18:02
صراحة لم افهم سبب رفض الدكالي مغادرة المنصب الحكومي...وتلك الضجة الكبيرة التي خلقها والتي لافائدة منها...اليوم تحمل المسؤولية في المغرب صعب وصعب جدا ..ولايقدر عليه الا اصحاب المصالح الكبرى...كان عليه ان يحترم موقف حزبه ..وكفى..
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