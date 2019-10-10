الدكالي يسلم "سلط الصحة" إلى خالد آيت الطالب

هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)

جرى، اليوم الخميس بالرباط ، حفل تسليم السلط بين خالد آيت الطالب، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للصحة، وسلفه أنس الدكالي.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ الدكالي الوزير الجديد على الثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة.

وقال الدكالي إن "خالد آيت الطالب معروف بالكفاءة والتفاني والمثابرة، وروح الإنصات"، مشيرا إلى أن هذه القيم ستمكنه من تنفيذ مهامه على النحو الأمثل في هذا القطاع" الحيوي"، وإضفاء قيمة مضافة عليه، فضلا عن رفع تحديات هذه "المهنة النبيلة".

من جانبه، أكد آيت الطالب أنه فخور بالثقة التي وضعها فيه الملك، مشيرا إلى أن الأوراش المفتوحة والظرفية الحالية تستدعي انخراط كافة الأطراف، لمواصلة السير على طريق الإصلاح.

كما اعتبر أن "الوقت قد حان للمرور إلى الفعل والعمل في الميدان"، مسجلا أن "الإصلاح يتطلب أولا وقبل كل شيء، ثقة المواطن".