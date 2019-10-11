وزارة التشغيل تحتضن تسليم السلط بين يتيم وأمكراز

هسبريس - و.م.ع

جرى، أمس الخميس بالرباط، حفل تسليم السلط بين محمد أمكراز، الذي عينه الملك محمد السادس وزيرا للشغل والإدماج المهني، وسلفه محمد يتيم.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ يتيم أمكراز على الثقة التي وضعها فيه الملك، معربا عن متمنياته له بالنجاح في مهامه الجديدة على رأس الوزارة.

وبعدما أشاد بالكفاءة والخبرة التي راكمها أمكراز، عبر يتيم عن قناعته بأنه سيتولى هذه المهمة بكل اقتدار.

كما أعرب يتيم عن شكره للأطر العاملة في الوزارة، منوها بكفاءتهم وتجربتهم وكذا بروح العمل الجماعي التي تميزهم. ودعاهم بهذه المناسبة إلى مواصلة العمل بنفس الحماس ومضاعفة الجهد والاستمرار في الاشتغال على مختلف الأوراش المفتوحة.

من جهته، عبر أمكراز عن اعتزازه بالثقة الملكية، معربا عن عزمه على مواصلة الجهود والاشتغال على الملفات والأوراش التي باشرتها الوزارة في عهد سلفه، لافتا إلى أن هذا الأخير تحمل مسؤوليته الوزارية بكل جدية.

وأكد أمكراز أنه يؤمن بروح العمل المشترك، مبرزا أنه سيعمل مع أطر الوزارة والفاعلين في هذا القطاع على مواصلة العمل في جو يسوده التعاون بهدف تطوير والارتقاء بالأدوار التي تضطلع بها الوزارة.

وشدد أيضا على ضرورة التعجيل بوتيرة الإنجازات، مؤكدا أن القطاع يستدعي انخراط الجميع لمواصلة الاشتغال على الملفات والأوراش التي لها راهنية كبرى.