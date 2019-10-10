الملك يترأس غدا افتتاح "الدورة الخريفية" للبرلمان

هسبريس - و.م.ع

ذكر بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 12 صفر الخير 1441 هـ موافق 11 أكتوبر 2019م.

وبهذه المناسبة، سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثانية والنصف من زوال يوم غد".