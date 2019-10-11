ساجد يسلم "سلط السياحة" إلى نادية فتاح العلوي

هسبريس من الرباط

جرى، اليوم الخميس بالرباط، تسليم السلط بين نادية فتاح العلوي، التي عينها الملك محمد السادس وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وسلفها محمد ساجد، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ ساجد الوزيرة الجديدة على الثقة التي حظيت بها من قبل الملك، مؤكدا أن قطاع السياحة يكتسي أهمية كبرى تجسدت في تعيين شخصية معروفة بنجاحها في "تحويل الهياكل وولوج أسواق جديدة"؛ كما أكد على الدور الذي تضطلع به فتاح العلوي باعتبارها "سفيرة لإستراتيجية التنمية بالمغرب في القارة الإفريقية"؛ وذلك بعدما ساهمت في انفتاح المملكة على إفريقيا بفضل الزخم الذي أضفاه الملك على التعاون جنوب-جنوب، مشيرا إلى أن هذا "البعد والعمق الإفريقي" الذي راكمته الوزيرة الجديدة بفضل تجربتها سيعود بالنفع على قطاع السياحة.

من جانبها، أشارت جميلة المصلي إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يكتسي بعدا إستراتيجيا يمس بشكل كبير الحياة اليومية ويؤثر على التنمية المستدامة للمجتمع، مذكرة بمشروع القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، بما يتيح لمهنيي القطاع ولوجا أسهل إلى نظام المعاشات والتأمين الإجباري على المرض.

من جهة أخرى، أعربت نادية فتاح العلوي عن التزامها بالعمل على تطوير إستراتيجيات السياحة والصناعة التقليدية والاستفادة من التجارب التي راكمتها في "خدمة مصلحة البلاد"، مشيدة بالعمل الدؤوب لسلفيها، ومؤكدة عزمها على تعزيز المكتسبات المحققة من خلال عمل جماعي ينخرط فيه مجموع أطر الوزارة.