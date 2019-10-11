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الرئيسية | سياسة | الأمم المتحدة تُشيد بدور الجيش المغربي في ضمان استقرار الصحراء

الأمم المتحدة تُشيد بدور الجيش المغربي في ضمان استقرار الصحراء

الأمم المتحدة تُشيد بدور الجيش المغربي في ضمان استقرار الصحراء
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 23:30

في تقريره الأخير حول نزاعِ الصّحراء، شدّد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على دور القوّات المسلّحة الملكية في الحفاظِ على الأمنِ، ونوه بـ "التّعاون الذي أبدته قوات الجيش المغربي مع الهيئة الأممية من أجل العمل في إطار الآلية العسكرية المشتركة التي حققت نجاحاً في تضييقِ هوّة الخلافات في الفهم"، على حد تعبير التقرير.

وتنشط القوّات المسلحة الملكية في محاربة التّهريب في المناطق الحدودية وفي جانبِ الجدار الرّملي، حيث توقّف تقرير الأمم المتحدة عند المجهودات التي تقوم بها الوحدات العسكرية المغربية، خاصة وأن "المنطقة ككل تشهد نشاطاً متزايداً في الاتجار بالمخدرات، حيث أبلغ الجيش الملكي المغربي عن خمس عمليات ناجحة لمكافحة التهريب في السمارة وأم دريغة"، يورد التقرير.

وهنأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المغرب على تعاونه الكامل مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، مشدداً على أنه "بفضل تعاون القوات المسلحة الملكية، تمكنت الأمم المتحدة من حل جميع القضايا المعلقة منذ تقرير أبريل الماضي، وتمّ التوصل إلى حلول نهائية ومقبولة من طرفِ المغرب والبعثة".

لذلك، قال غوتيريس إنّ "بعثة الأمم المتحدة قد أوفت بولايتها خلال الفترة التي يغطيها التقرير"، وأضاف أن البعثة طوّرت آلية تنسيق ثنائية للتعامل مع القضايا المعلقة ومزاعم الانتهاكات بشكل أكثر استباقية. وكدليل على تعاون المغرب مع الأمم المتحدة، أكد غوتيريس أن مشاركة الجيش الملكي في هذه الآلية، في أبريل، "أعطى بالفعل نتائج إيجابية للغاية".

وقال محمد بنحمو، خبير في الشّؤون الأمنية والعسكرية، إنّ "اعتراف الأمم المتحدة بالدّور الذي تلعبه القوات المسلحة الملكية في الصحراء دليلٌ على جدّية الموقف المغربي الذي ينخرط في المسلسل الأممي لحلّ هذه القضية"، مشيراً إلى أنّ "الجيش المغربي رصد في إطار تحرّكاته العديد من التّهديدات المتنوعة القادمة من دول السّاحل والصحراء".

وأضاف الأستاذ الجامعي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "القوات المسلحة منخرطة في حماية الحدود والتّراب الوطني وتساهم في تأمين الأمن الإقليمي والدّولي"، مشدّداً على أنّ "ما يقوم به المغرب والقوات المسلحة ساهم في إبعاد العديد من المخاطر عن مناطق أخرى مجاورة لبلادنا".

وقرأ بنحمو تقرير الأمين العام للأمم المتحدة على أنّه "رسالة لكل الأطراف من أجل ضرورة الخروج من الوضع القائم والتّوصل إلى حلّ سياسي نهائي؛ لأن استمرار هذا الوضع، مع مختلف الإشارات التي وُجّهت لخصوم المملكة، لن يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - khalid الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 23:47
salam alaykoum
pourquoi le Maroc ne prend pas exemple de la Turquie elle défend sa frontière avec la Syrie pour combattre en même temps les kurdes qui menacent la Turquie. le Maroc doit intervenir pour défendre son sahra marocain.
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-2
2 - الله الوطن الملك الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 23:49
تحية حب وتقدير للقوات المسلحة الملكية المغربية الساهرة على حماية الوطن وسلامة مواطنيه ؟
عاش الملك الله الوطن الملك
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4
3 - محمود الجمعة 11 أكتوبر 2019 - 23:56
ما دامت الأمم المتحدة تشيد بدور بالقوات المسلحة الملكية في استسباب الأمن والإستقرار في الصحراء المغربية فكيف لا يتعاون معها المغرب بقبول لقاءات مع عناصر لا نعترف بها من ميليشيات مدعمة من طرف الجزائر لتثبيت اتفاقية وقف إطلاق النار وللبحث عن الحل لإخواننا المحاصرين فوق حمادة تندوف بدون حرية للتنقل حتى من مخيم لآخر مند 45 سنة... أما عن من يقولون أنه خطوة الى الوراء من طرف المغرب واعترافا منه بالبوليزاريو فهو خاطئ لأننا نجد دول كبيرة تتفاوض وتنسق مع ممثلين لحركات انفصالية وارهابية ومنظمات مسلحة ضدها رغم انها لا تعترف بها
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-1
4 - chihab السبت 12 أكتوبر 2019 - 00:03
القوات المسلحة الملكية هي فخر الأمة هي تقوم إلى جانب حمايتها للحدود بل تتعداه لتقديم العديد من الخدمات الجليلة للمواطنين تحية وتقدير لكل فرد منها
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0
5 - بومرداس السبت 12 أكتوبر 2019 - 00:25
لم نصدق ان المغرب ينسق مع تكوين عصابي من المرتزقة وهو ما اكده الجيش ببلاغ رسمي
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