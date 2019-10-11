مجلس النواب يناقش الاقتصاد الأخضر ومركز أبحاث

هسبريس من الرباط

برئاسة الحبيب المالكي، عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي الذي خصص جدول أعماله لمواضيع رقابية وإحداث مجموعة عمل موضوعاتية حول الاقتصاد الأخضر، والمركز البرلماني للأبحاث والدراسات، والنظام الخاص بمجموعات الصداقة والأنشطة الدبلوماسية للمجلس.

وبخصوص مسألة إحداث المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، استحضر مكتب المجلس مختلف المشاريع والأوراش الكبرى الخاصة بالجيل الجديد من الإصلاحات الهادفة إلى المحافظة على البيئة وضمان تعبئة الموارد وضمان استدامتها.

كما ثمن المكتب، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب، المبادرات التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، مؤكدا على التزام المؤسسة التشريعية "بمواكبة هذه الإنجازات والقيام بكل المبادرات التي تنسجم مع مجهودات بلادنا على المستوى الدولي والإقليمي والقاري".

وانطلاقا من ذلك، وتجسيدا لرغبة كافة مكونات المجلس في إحداث آلية برلمانية تهدف إلى تكريس المبادرات الوطنية والدولية المساهمة في تدعيم أسس الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، "قرر المكتب إحداث المجموعة المذكورة وتوفير كافة وسائل الدعم والعناية لها لإنجاح مهمتها الوطنية والكونية النبيلة"، وفق البلاغ عينه.

وعن المركز البرلماني للأبحاث والدراسات فقد استعرض المدير المسؤول عنه برنامج ومنهجية العمل المقترحة، "من خلال إبراز المرتكزات والأسس المرجعية للمركز ومشروع برنامج عمله والمقاربات المعتمدة والمبادئ التي يقوم عليها".

وبخصوص النظام الخاص بمجموعات الصداقة، باعتبارها آلية ناجعة في تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وإطارا مهيكلا في ضمان الحكامة والنجاعة وتحقيق المساهمة الفعالة لأعضاء المجلس، يورد البلاغ ذاته، "فقد تم اعتماد نظام خاص لها، وذلك طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 303 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ويتضمن هذا النظام - بالإضافة إلى الأهداف والمرامي المرغوب تحقيقها - مقتضيات تخص الإحداث والتكوين والهيكلة ووسائل الاشتغال وآليات التنسيق والتواصل".

أما في ما يخص الجانب الدبلوماسي فأردف البلاغ بأن المكتب اطلع ووافق على المشاركة في عدة أنشطة خارجية تخص التجربة الألمانية في مجال العرائض والملتمسات ومهام تخص برلمان مجموعة دول الأنديز وأمريكا الوسطى والجمعية البرلمانية لمجلس أوربا والاتحاد البرلماني الإفريقي، كما وافق على احتضان مجلس النواب للاجتماع الرابع عشر لشبكة البرلمانيين المتوسطيين من أجل التنمية المستدامة.

جدير بالذكر أنه بخصوص موضوع الرقابة فقد تم تحديد جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين 14 أكتوبر 2019 الخاصة بالأسئلة الشفهية.