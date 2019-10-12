المالكي يضع بين يدي الملك إصدارات مجلس النواب

هسبريس من الرباط

بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية 2019- 2020، قدم الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، للملك محمد السادس عدداً من إصدارات المجلس.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ لمجلس النواب، بثلاثة إصدارات أعدها المجلس بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، هي: "خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في البرلمان خلال عشرين سنة (1999-2019)"، و"عشرون سنة من الإنتاج التشريعي في المغرب"، و"مجلس النواب: عشرون سنة من الدبلوماسية البرلمانية".

وتضمن الكتاب الأول خطب الملك محمد السادس في البرلمان بمناسبة افتتاح السنوات التشريعية، وبمناسبة مؤتمرات دولية ومنتديات دولية أو وطنية احتضنها البرلمان. كما تضمن الرسائل الملكية إلى مؤتمرات ومنتديات نظمت بالبرلمان.

بينما ضم إصدار "عشرون سنة من الإنتاج التشريعي في المغرب" جرداً لحصيلة النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان منذ 1998، حيث تم تصنيف هذه الحصيلة حسب الولايات التشريعية، وحسب القطاعات موضوع التشريع. كما تم في سياق الجرد إدراج ورقة تقنية بكل نص، وتاريخ إحالته على المجلس، وتاريخ المصادقة عليه، وتاريخ إحالته على السلطة المعنية (الحكومة أو مجلس المستشارين)، وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.

ويمكن اعتبار هذا الإصدار، الواقع في 1158 صفحة، "بمثابة موسوعة للتشريع المغربي خلال عشرين عاماً، مما يجعله مصدراً للمعلومات ومرجعاً بالنسبة للباحثين والفاعلين المؤسساتيين"، وفق البلاغ ذاته.

هذا، وتضمن الإصدار الثالث جرداً تركيبيا لحصيلة أشغال المجلس فيما يخص العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية خلال عشرين سنة. كما رصد أنشطة المجلس في مجال العلاقات الخارجية في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف.

يذكر أنه تم أيضا تقديم ثمانية إصدارات أخرى للملك بشأن حصيلة أشغال المجلس برسم النصف الأول من الولاية التشريعية العاشرة، وبرسم السنة التشريعية 2018-2019، ومناقشة القانون المالي برسم السنة المالية 2019، ومداولات المجلس بشأن القوانين التنظيمية التي صادق عليها، وبشأن القانون- الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.