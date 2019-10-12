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الرئيسية | سياسة | الملك يحرص على تطوير علاقات المغرب وإسبانيا

الملك يحرص على تطوير علاقات المغرب وإسبانيا

الملك يحرص على تطوير علاقات المغرب وإسبانيا
هسبريس - و.م.ع
السبت 12 أكتوبر 2019 - 12:25

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الاسبانية، والملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.

وأعرب الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، بموفور الصحة والهناء، وللشعب الإسباني بمزيد الرقي والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك: "ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أنوه بالدينامية التي ما فتئت تطبع العلاقات المغربية الإسبانية، والتي تستمد قوتها من أواصر الأخوة والصداقة المتينة التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، ومن الاهتمام الراسخ الذي يوليه بلدانا لمواصلة تعزيز هذه العلاقات المتميزة".

وأكد الملك، في هذا الصدد، لعاهلي المملكة الإسبانية "حرص المملكة المغربية على المضي قدما في توطيد تعاونها المثمر مع المملكة الإسبانية، واستثمار ما يتيحه من إمكانات هائلة كفيلة بنقل شراكتهما الاستراتيجية إلى مستوى طموحاتنا وتطلعات شعبينا الصديقين".

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