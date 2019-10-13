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كُتّاب وآراء
أخنوش: العثماني يتهكّم على "الأحرار" ويشوّش على الخطاب الملكي
دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى الحفاظ على الأغلبية؛ وذلك ردا على ما ورد على لسان الأخير خلال كلمته في افتتاح الملتقى الوطني للكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت ببوزنيقة.
واستغرب أخنوش خلال كلمته في مؤتمر شبيبة التجمع الوطني للأحرار بألمانيا، والمنعقد بفرانكفورت اليوم، ما اعتبره "تهكم رئيس الحكومة على حزبه بشكل صريح"، موردا: "أقول له نحن شركاؤك في الأغلبية، و"كنّا معك رجال" في تأسيس هذه الحكومة، ولم تسمعوا منا أي شيء، وسهلنا المأمورية، وتعاونا معكم، لأننا اعتبرنا أنها مرحلة ويجب أن تمر".
وأضاف أخنوش: "رئيس الحكومة يجب أن يكون كلامه صحيحا، كي لا أقول شيئا سيئا. قلت للشباب في أكادير ستكونون في الحكومة في 2021، لأنني أعي ما أقول، لا يمكن أن أقحم الشباب في السياسة الكبيرة مباشرة؛ يجب تأطيرهم وتكوينهم لينجحوا في مهامهم".
وشدد رئيس التجمعيين على أنه لم يتحدث أبدا عن الحكومة منذ توليه رئاسة الحزب، وزاد موجها كلامه للعثماني: "إذا تحدثت ما ديرش بينا السياسة، نحن حلفاء في أغلبية".
ولم يتوقف أخنوش عند هذا الحد، بل واصل الرد على ما قاله رئيس الحكومة، إذ اعتبر قوله إن وزيرا في الحكومة لديه الثقة الملكية "أمرا يثير الاستغراب والرفض في الآن نفسه"، وتساءل: "وزير من حزبه لديه ثقة الملك..يجب أن يجيب الأغلبية هل وزراء الحكومة لديهم الثقة أم ذلك الوزير وحده من لديه الثقة الملكية؟".
واسترسل أخنوش: "لم يمر يوم واحد بعد خطاب الملك أمام البرلمان، والذي دعا من خلاله إلى تجاوز الصراعات السياسية الضيقة والتركيز على العمل، حتى خرج رئيس الحكومة بتصريحه هذا. وهذا تشويش على الخطاب، وهو غير معقول".
"لم أفاجأ بكلام شباب الحزب وأعضاء المكتب السياسي عن الموضوع، رغم أنه سبق لي أن طلبت منهم عدم التعرض لرئيس الحكومة أو ما شابه، لأننا نحترم المؤسسة ونحترم التراتبية؛ وهو كذلك لم يتعرض لنا يوما، ولكن الآن فعل، و"غادي يلقانا". وأحسن هدية في التعديل الحكومي أن وزراء لنا تفرغوا للعمل السياسي وسيهتمون بهذا الموضوع"، يقول "كبير الحمامة".
وعن تفاصيل المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، عبر أخنوش عن استغرابه من تسريب ما دار بين الملك ورئيس الحكومة، وقال: "نعرف أن المجالس أمانات، يجب أن تحترم.. لا يجب أن تسرب ما يدور فيها، وتسرب ما تريد فقط"، وأضاف: "تحدث عن الثقة الملكية في وزير منهم، لكن عليه أن يقول كل شيء، ويكشف الأسماء التي قال له الملك يجب أن تبقى في الحكومة لأنها من الكفاءات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (68)
نعم أنا من بين كانوا يعتبرونكم أحزابا إدارية ..... و الآن وبعد ان ابتلينا بنوع من الوزراء الآتين من القطب المتجمد فكرا و سياسة و مهنية ... نطالبكم بالعمل على ازاحة هؤلاء الباجدة الى غير رجعـــة ....
و الله يتكرهتونا فيكم".!!!
الشباب يشتكي من البطالة والمواطن يشتكي من مشاكل الصحة والتعليم .. بينما هؤلاء المتعجرفين على السياسة يخرجون بتصريحات تتهكم على مصالح بعضهم البعض ...
لكن هيهات يا اخنوش .. ان خرجتك هذه ما هي الا مسرحية لتجعل الصحافة تنسى زلة صديقك مزوار ...
..
كل هذا يبين مدى الانهيار في العمل السياسي وغني عن كل تعليق !!
ليس هكذا تقام الملتقيات الخطابية السياسية بل تكريس للفساد والريع وبيع الضمائر بالطواجن والمشوي والحلويات !!
اليس هذا عبث ؟
ليس في القنافد املس كلكم من طينة واحدة لا خير يرجى منكم كرهتوا الشعب المغربي في السياسة و في الاحزاب و في حب الوطن بفضل ساديتكم و جشعكم انت ايها الوزير الفاضل بالله عليك مادنببنا نشتري المازوط بسعر ١٠ دراهم ما سبب دلك لم اسمع عنك يوما في مؤتمر او تجمع خطابي او في برنامج ان تكلمت عن هدا الموضوع و طرحت اشكاليته و ماهي الحلول لانك من اصحاب النفط و منضوي في نادي النفط.
سيدهب المال و الجاه و سندفن في خرقة بيضاء و سنحاسب عند عادل لايظلم عنده احد عن كل صغيرة و كبيرة كلنا لا فرق!!!!!!!!!!!
العثماني، مصدقتيش.
كلكم كراكيز... عاطينها للتنابز وشدليا نشد ليك، لك الله يا مواطن، يا من ينتظر مثل هؤلاء المسؤلين...
حداد على الأحزاب المغربية
كل الأحزاب المغربية تتشارك في هاته الصفات من تراشق ومجادبات وضرب تحت الحزام وليس بنكيران وحده.
المواطن يعرف جيدا الصالح من الطالح والهدف من وراء خطاب كل سياسي مغربي.
نحن نريد الاشتغال والتفرغ لخدمة المواطن وربط المسؤولية بالمحاسبة وليس تكليف أناس أو مواقع للتراشق بالكلام الفارغ وتبادل الاتهامات والتهم. هدا يعبر وللأسف إما عن التخلف أو استحمار المواطن الدي أصبح ويعرف تحليل الأهداف وثتمين الأرقام.
فعلا الشباب يحتاج التأطير لكن هدا لا يعني أن جميع الشباب في المغرب ،غير مؤهل لتسلم حقيبة وزارية!!!!.
كلكم وجه لعملة واحدة، دعناكم الله
هذا هو الواقع المر الذي يعرفه المغاربة.
لا أظن أن هدف أحزاب اليوم بما فيها حزبكم الملقب بأغراس أغراس هو: حل مشاكل المواطنين والدفع بالوطن إلى مصف الدول الراقية ؛ بل الربح في انتخابات 2021 و الاستحواذ على كراسي الحكومة المقبلة ..ولي اليقين أنه لن يتغير شيئ من أحوال الساكنة.
المستقبل سيبين و سيتحدث عن هذا....لقد جربناكم في الماضي يا سيدي وجربناكم اليوم وأنتم في الحكومة ....لا شيئ تغير....المؤشرات الاجتماعية متدهورة......
الجالية عاشة الحرية وتعرف الدمقراطية: ومثلك الذي ييسطر على البر والبحر ولا يحاسب ولا يستعذر للشعب, غير موجود في اوروبا ...
الملوك الاوربية تقف امام المحاكم وتطلب السماح من الشعب , فمابالك بملياردير يمارس السياسة...
والاسئلة المفتوحة كثيرة ... وكل من يسال فهم مغاربة , وينتظر المغاربة الاجوبة ...
حين تتجاوزها , تتجاوزنا, فنتجاوزك ....
-العدالة و التنمية : التلميذ المجتهد لي كيجي هو الأول . و مكيحملوش المدير .
-الأصالة و المعاصرة : ولد المدير ،فالامتحانات كيعاونو المعلم و المفتش و العساس ديال المدرسة و كيجي هو الثاني بزز.
-التقدم و الاشتراكية : التلميذ الكسول لي كيطير فالشفوي و فالكتابي مكيجيبش المعدل.
-الأحرار : ولد الفشوش باه لباس عليه كيدير السوايع كيطير فالفرنساوية و لكن حتى هو ما كيجيبش المعدل.
-الاستقلال : خوتو لكبار كانو كيقراو مزيان لكن هو كيجيب المعدل غير بزز.
-الاتحاد الاشتراكي : كان كيقرا مزيان فالتحضيري دابا ولا عاطيها غير للنقلة.
-الحركة الشعبية : ملاباسش عليه، مكيقراش مزيان، باه ماشي مدير، ايامات الامتحانات مصاحب مع المجتهد، يامات النتائج مصاحب مع ولد المدير، يامات العطلة مصاحب مع لي لباس عليه.
-الاتحاد الدستوري : داك التلميذ لي بحال كاين بحال ماكاينش.
-اليسار الاشتراكي الموحد : يالاه دخل المدرسة قرا مزيان و لكن ما دار والو و ما فهم والو و كيتشكی من المعلم و من المدير و من التلاميذ و من الآباء و الأولياء و من الأمم المتحدة ومن رومبو. .. منقول
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