أخنوش: العثماني يتهكّم على "الأحرار" ويشوّش على الخطاب الملكي

هسبريس من فرانكفورت

دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى الحفاظ على الأغلبية؛ وذلك ردا على ما ورد على لسان الأخير خلال كلمته في افتتاح الملتقى الوطني للكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت ببوزنيقة.

واستغرب أخنوش خلال كلمته في مؤتمر شبيبة التجمع الوطني للأحرار بألمانيا، والمنعقد بفرانكفورت اليوم، ما اعتبره "تهكم رئيس الحكومة على حزبه بشكل صريح"، موردا: "أقول له نحن شركاؤك في الأغلبية، و"كنّا معك رجال" في تأسيس هذه الحكومة، ولم تسمعوا منا أي شيء، وسهلنا المأمورية، وتعاونا معكم، لأننا اعتبرنا أنها مرحلة ويجب أن تمر".

وأضاف أخنوش: "رئيس الحكومة يجب أن يكون كلامه صحيحا، كي لا أقول شيئا سيئا. قلت للشباب في أكادير ستكونون في الحكومة في 2021، لأنني أعي ما أقول، لا يمكن أن أقحم الشباب في السياسة الكبيرة مباشرة؛ يجب تأطيرهم وتكوينهم لينجحوا في مهامهم".

وشدد رئيس التجمعيين على أنه لم يتحدث أبدا عن الحكومة منذ توليه رئاسة الحزب، وزاد موجها كلامه للعثماني: "إذا تحدثت ما ديرش بينا السياسة، نحن حلفاء في أغلبية".

ولم يتوقف أخنوش عند هذا الحد، بل واصل الرد على ما قاله رئيس الحكومة، إذ اعتبر قوله إن وزيرا في الحكومة لديه الثقة الملكية "أمرا يثير الاستغراب والرفض في الآن نفسه"، وتساءل: "وزير من حزبه لديه ثقة الملك..يجب أن يجيب الأغلبية هل وزراء الحكومة لديهم الثقة أم ذلك الوزير وحده من لديه الثقة الملكية؟".

واسترسل أخنوش: "لم يمر يوم واحد بعد خطاب الملك أمام البرلمان، والذي دعا من خلاله إلى تجاوز الصراعات السياسية الضيقة والتركيز على العمل، حتى خرج رئيس الحكومة بتصريحه هذا. وهذا تشويش على الخطاب، وهو غير معقول".

"لم أفاجأ بكلام شباب الحزب وأعضاء المكتب السياسي عن الموضوع، رغم أنه سبق لي أن طلبت منهم عدم التعرض لرئيس الحكومة أو ما شابه، لأننا نحترم المؤسسة ونحترم التراتبية؛ وهو كذلك لم يتعرض لنا يوما، ولكن الآن فعل، و"غادي يلقانا". وأحسن هدية في التعديل الحكومي أن وزراء لنا تفرغوا للعمل السياسي وسيهتمون بهذا الموضوع"، يقول "كبير الحمامة".

وعن تفاصيل المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، عبر أخنوش عن استغرابه من تسريب ما دار بين الملك ورئيس الحكومة، وقال: "نعرف أن المجالس أمانات، يجب أن تحترم.. لا يجب أن تسرب ما يدور فيها، وتسرب ما تريد فقط"، وأضاف: "تحدث عن الثقة الملكية في وزير منهم، لكن عليه أن يقول كل شيء، ويكشف الأسماء التي قال له الملك يجب أن تبقى في الحكومة لأنها من الكفاءات".