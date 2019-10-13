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الرئيسية | سياسة | أخنوش: العثماني يتهكّم على "الأحرار" ويشوّش على الخطاب الملكي

أخنوش: العثماني يتهكّم على "الأحرار" ويشوّش على الخطاب الملكي

أخنوش: العثماني يتهكّم على "الأحرار" ويشوّش على الخطاب الملكي
هسبريس من فرانكفورت
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:00

دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى الحفاظ على الأغلبية؛ وذلك ردا على ما ورد على لسان الأخير خلال كلمته في افتتاح الملتقى الوطني للكتاب المجاليين لحزب العدالة والتنمية، أمس السبت ببوزنيقة.

واستغرب أخنوش خلال كلمته في مؤتمر شبيبة التجمع الوطني للأحرار بألمانيا، والمنعقد بفرانكفورت اليوم، ما اعتبره "تهكم رئيس الحكومة على حزبه بشكل صريح"، موردا: "أقول له نحن شركاؤك في الأغلبية، و"كنّا معك رجال" في تأسيس هذه الحكومة، ولم تسمعوا منا أي شيء، وسهلنا المأمورية، وتعاونا معكم، لأننا اعتبرنا أنها مرحلة ويجب أن تمر".

وأضاف أخنوش: "رئيس الحكومة يجب أن يكون كلامه صحيحا، كي لا أقول شيئا سيئا. قلت للشباب في أكادير ستكونون في الحكومة في 2021، لأنني أعي ما أقول، لا يمكن أن أقحم الشباب في السياسة الكبيرة مباشرة؛ يجب تأطيرهم وتكوينهم لينجحوا في مهامهم".

وشدد رئيس التجمعيين على أنه لم يتحدث أبدا عن الحكومة منذ توليه رئاسة الحزب، وزاد موجها كلامه للعثماني: "إذا تحدثت ما ديرش بينا السياسة، نحن حلفاء في أغلبية".

ولم يتوقف أخنوش عند هذا الحد، بل واصل الرد على ما قاله رئيس الحكومة، إذ اعتبر قوله إن وزيرا في الحكومة لديه الثقة الملكية "أمرا يثير الاستغراب والرفض في الآن نفسه"، وتساءل: "وزير من حزبه لديه ثقة الملك..يجب أن يجيب الأغلبية هل وزراء الحكومة لديهم الثقة أم ذلك الوزير وحده من لديه الثقة الملكية؟".

واسترسل أخنوش: "لم يمر يوم واحد بعد خطاب الملك أمام البرلمان، والذي دعا من خلاله إلى تجاوز الصراعات السياسية الضيقة والتركيز على العمل، حتى خرج رئيس الحكومة بتصريحه هذا. وهذا تشويش على الخطاب، وهو غير معقول".

"لم أفاجأ بكلام شباب الحزب وأعضاء المكتب السياسي عن الموضوع، رغم أنه سبق لي أن طلبت منهم عدم التعرض لرئيس الحكومة أو ما شابه، لأننا نحترم المؤسسة ونحترم التراتبية؛ وهو كذلك لم يتعرض لنا يوما، ولكن الآن فعل، و"غادي يلقانا". وأحسن هدية في التعديل الحكومي أن وزراء لنا تفرغوا للعمل السياسي وسيهتمون بهذا الموضوع"، يقول "كبير الحمامة".

وعن تفاصيل المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، عبر أخنوش عن استغرابه من تسريب ما دار بين الملك ورئيس الحكومة، وقال: "نعرف أن المجالس أمانات، يجب أن تحترم.. لا يجب أن تسرب ما يدور فيها، وتسرب ما تريد فقط"، وأضاف: "تحدث عن الثقة الملكية في وزير منهم، لكن عليه أن يقول كل شيء، ويكشف الأسماء التي قال له الملك يجب أن تبقى في الحكومة لأنها من الكفاءات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (68)

1 - حسن التادلي/ متصرف الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:19
يالله آسي اخنوش .... أزح هؤلاء الظلاميين عن صدور المغاربة ...إعمل ولا تكترث بأقوالهم ......
نعم أنا من بين كانوا يعتبرونكم أحزابا إدارية ..... و الآن وبعد ان ابتلينا بنوع من الوزراء الآتين من القطب المتجمد فكرا و سياسة و مهنية ... نطالبكم بالعمل على ازاحة هؤلاء الباجدة الى غير رجعـــة ....
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-209
2 - mohajir الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:20
وأنت تتهكم على المغاربة كلهم تمزج بين السلطة والمال وتكدس الملايير وتسخر نفودك من أجلها وهذا لا يوجد إلى في الدول المتخلفة .....
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224
3 - حمزة الروداني الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:22
لا شك بأن حزب الحمامة هو البديل، فهو يحمل برنامجا يخدم المواطن المغربي ففي الوقت الذي عجزت فيه الأحزاب الأخرى عن تقديم الحلول والبديل هذا الحزب قدم مشروعا متكاملا على طاولة رئيس الحكومة ولم يتبقى سوى استحضار مصلحة الوطن قبل كل شيء من أجل العمل على تفعيل الافكار المقترحة على أرض الواقع
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-34
4 - Sam.. italy الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:23
بالأمس القريب خطاب ملكي يحث عليهم ترك الخلافات والشتائم للنهوض او بالأصح انقاد البلد من نفق قد يكون مظلما بتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ونسوا سريعا مادا يحصل لنا .....
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7
5 - Ahmed الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:23
الحملة الانتخابية ديال 2021 بدات من دبا بصح خصكم تعرفوا راه المغربة مامصوتينش مامصوتيتش..... ستبقى صناديق الاقتراع فارغة فارغة....
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13
6 - nouro الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:24
غير نهار الجمعة قاليكم الملك باركا من الصراعات والتجاذبات الخاوية والكلام الفارغ بين الاحزاب والمشكل نتوما بجوج فالاغلبية...من شب عاى شيء شاب عليه...
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5
7 - حرب الانتخابات الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:24
رغم دعوة الملك الى تجاوز الخلافات التي تفضي الى مضيعة الوقت و الجهد، يصر زعماء الأحزاب على التراشق فيما بينهم "بالخوا الخاوي".
و الله يتكرهتونا فيكم".!!!
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4
8 - شمالي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:24
اخنوش و رغم عدم حبي له لكنه على الاقل رجل اعمال ناجح و اعتقد انه افضل من العثماني شخصية و كفائة
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-12
9 - Pitbull الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:25
العثماني يتهكم عليكم و أنتم تتهكمون عليه و كلكم تتهكمون على المواطنين الشرفاء الذين لا يسعهم الى اي يقولوا حسبي الله و نعم الوكيل. الله يمهل ولا يهمل.الله غالب.
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12
10 - Amazigh amkran الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:26
En tant qu'Amazigh qui lutte pour la cause amazighe je vote PAM mais j'apprécie beaucoup Monsieur Aziz, il est un ministre exemplaire qui mérite devenir chef du prochain gouvernement
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-9
11 - شجار وسط السفينة !!!! الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:26
اخنوش يفتتح الجولة الأولى من التهارش الكلامي بعد الخطاب الملكي الذي نص على وجوب تجاوز الخلافات. ...ملينا هاذ وجوه النحس كون غير بدلو لحكومة كاملا ...الأحرار عندهم عقدة واحدة هي العدالة و التنمية ...ماكرهش اخنوش أن تفتتح اخته فروعا في جميع أنحاء المغرب لبيع الاكسسوارات الجنسية ...العثماني بدوره عقدته الوحيدة الأحرار أو ما كرهش يعمر المغرب كامل بجوامع ....
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3
12 - سعيد الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:27
غريبة جدا السياسة في هذا البلد ... لم اعد افهم شيئا فيها ..
الشباب يشتكي من البطالة والمواطن يشتكي من مشاكل الصحة والتعليم .. بينما هؤلاء المتعجرفين على السياسة يخرجون بتصريحات تتهكم على مصالح بعضهم البعض ...
لكن هيهات يا اخنوش .. ان خرجتك هذه ما هي الا مسرحية لتجعل الصحافة تنسى زلة صديقك مزوار ...
..
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2
13 - Mogador الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:29
زعما نتا مطفرو ، ألست من أصحاب الملايير بالمغرب، هل سمعنا عن مبادرة و لو رمزية قمتم بها أنتم أصحاب الثروات تجاه الطبقات الكادحة في المغرب.
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3
14 - متتبع الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:29
يوم اسود مشهود سيتذكره ذباب الالكتروني لمواقع التواصل الاجنماعي التابع لحزب مزوار اثر "استقالة" او " اقالة " هذا الاخير من منصبه اثر تصريحاته البليدة حول اوضاع الجزائر. هذا الذباب سيضطر لإبتلاع ألسنتهم بعد ان جاءت بعض التعليقات على محاولتهم اليائسة لايجاد تبريرات واهية لحفظ ماء وجه احد قيادي حزبهم بعد تصريحاته الغير المسؤولة و لكن تلقوا الضربة القاضية لخبر الاقالة و المغلفة بالاستقالة.
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-2
15 - غزلان الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:30
العثماني خصو ادخل سوق راسو ويديها فحكومتو ولا خلا ليه الحرفة بن كيران
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1
16 - Said الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:30
حسب تجربتي المتواضعة لم يكن المغرب يوما بخير الا في الحكومات التي كان يسيطر عليها صحاب الشكارة على الاقل كانت الزيادات كل سنة في 10% دون مناقشة النقابات وكان كل شيء سلس ليس مثل الآن كثرت لفهامات وكثرة النقابات والاحزاب والجمعيات مما تهدر المال العام وجر المواطن الى المشاكل ورغم عدم اتفاقي مع السيد اخنوش فوالله هو من يجب ان يعول عليه على الاقل رجل شبعان ودياولو شبعانين واخى يقلبو على مصالحهم غيوكلونا معاهم ماشي بحال هاذ الجيعانين جاو جوعو الشعب وتغناو هما بحال مول التقاعد المريح صاحب الثرثرة الخاوية.وعقلو على كلامي وخى مغيعجبكمش.
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-4
17 - منصوري سعاد سلا الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:31
احترماتي للأخ اخنوش ولكل مواطن نزيه يخدم الوطن بتفاني ورح المسؤليه والمواطنه الحقيقيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراء اطر متابعي صفحات هسبريس تعليقي حول ماجاء به الموضوع أعلاه اقسم بالله اني غير منتمي لأي حزب لاكن احي السيد اخنوش رجل صادق في عمله يحب الخير للوطن ان من المغاربه الدين يكرهون حزب بنكران ولعثماني وأتباعه وتبيعاته لأنهم اجهزو عل المغاربه في كل الحقوق ومكتسبات ليضمنو بريمات تعويضات افخم سيارات مجانيات لمحروقات والوصول لصلطه وتحكم الاسترزاق لفاحش من ضهرنا ضحكو عل المغاربه حين تقمصو لمعارضه لمزيفه استعملو تضليل تحريض عل دوله والقصر وعل مستمرين وشركات أقفلت أبوابه رحلت من المغرب مما جعل لبطاله والفقر والاجرام والقروض البويه واامدونات لمستورده تصل للخطوط الحمراءلنثقام من شعب المغربي حذف لمقاصه زيادات همجيه في ثمن لغزوال اشطر الكهرماء غلاد كل لمواد لغذائيه وزيوت طبخ وثوابل ارثفاع كلفه طريق سيارودعاءير هدلكم من ميلاير تتجه لجبوب لوزر برلمان جمعات جمعيات.. وعشيقات مستقبل المغاربه عمال عاملات فلاحا في خطر بعد تحريض على مقاطعة حليب سنترال بسبب تطاحن سياسي ضحكو علين وثيقناهم
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-2
18 - تاوناتي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:31
انت أيضا تتحمل مسؤولية فشل هذه الحكومة، فلا يمكن أن تنتقدها وانت مشارك فيها.فكما قال شوفينمان الوزير في حكومة جوسبان : "الوزير اما يغلق فمه أو يستقيل"...يعني اذا كنت غير موافق على العثماني واقواله، عليك أن تستقيل، وعندها تستطيع أن تنتقد رءيسك..
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6
19 - محمد الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:32
وياك قاليكم سيدنا ما تجبدونيش في الصراعات ديالكم. ها العار ونتوما ما دخلوش سيدنا في استعراض العضلات ديالكم...
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2
20 - ستيتو حمو الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:32
المآدب الفارهة التي نظمت في لقاء اكادير وعين السبع وتجنيد مختلف مستخدمي الشركات للحضور بوسائل النقل من اجل الإتيان بالناس من اجل غذاء فاخر تحت الخيام أغدقت عليه الملايير على ممولي الحفلات كما صرحوا هُم نفسهم !
كل هذا يبين مدى الانهيار في العمل السياسي وغني عن كل تعليق !!
ليس هكذا تقام الملتقيات الخطابية السياسية بل تكريس للفساد والريع وبيع الضمائر بالطواجن والمشوي والحلويات !!
اليس هذا عبث ؟
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2
21 - عبدالرحمان النواصر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:34
اللهم اضرب الظالمين بالظالمين
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2
22 - Myhafid lbrinip الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:35
الملك قال اعملوا واتركوا المشاكل الخاوية سريعا انسيتوا ماعرفتش واحد ماكانرتاحش ليه اش لاقاني معاه.... الطنز على المغاربة ولكن للقى على من ايضحك علاش مايضحكش
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23 - Said الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:35
ادا كان العتماني يتهكم على حزبك. فأنت تتهكم على جميع المغاربة
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2
24 - amaghrabi الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:36
الرجل المناسب في المكان المناسب وقد جاء في الوقت المناسب.ان شاء الله سيهزم الإسلاميين ولا أقول المسلمون لان هناك فرق شاسع بين الإسلامي والمسلم فانا مسلم ولست إسلامي يعني اعبد ربي ولا احتج بالقران ولا بالسنة على من يشتغل من اجل توفير الشغل والتعليم والصحة والسكن الائق والبنية التحتية والامن والأمان لجميع المواطنين مسلمين ويهود ووو.سيهزمهم باذن الله لانهم منافقون يستغلون الدين من اجل مصالحهم الخاصة وبنكيران وكثير منهم اصبحوا عبئا ثقيلا على خزينة الدولة حتى أصبحت اليوم خاوية لا درهم ولادينار فيها,لقد أتوا على الأخضر واليابس ,ولكن الله يمهل ولا يهمل فساعة الحسم قد قربت وسيشتت الشعب المغربي فرقتهم ويكسر شوكتهم وسيرجعون الى جحورهم خائبين منهزمين منكسرين والعزة والفوز للسيد اخنوش الذي اتى شبعان لا يطمع في دريهمات الباقية لانه رجل ثري واغناه الله بفضله وبدون شك وانا على يقين لا يطمع في مال الشعب ولكنه ات ليملأ ان شاء الله صندوق الشعب المغربي بما يحتاج اليه من اجل كرامته وعيشه وعمله وصحته وتعلمه ووو.فهذه فرصة ثمينة أتمنى من الشعب المغربي ان يقف وقفة واحدة لنعطي جميعنا اصواتنا لهذا الرجل العظيم
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-2
25 - niveau الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:36
طلعو niveau شوية ,مالكم حامضين ,متحالفين على شعيبة ودايرين فيها مخاصمين ,بنادم عاق وفاق فيكم ما تاق
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2
26 - اقول الحق الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:36
انت انسان معنذك لا كفاءة لا ولا ...انت هو ترامب المغرب كيهموك المشاريع ديالك باش متخلصش ضراءب نت اكبر سرطان في الحكومة والعثماني بحال سيسي ناس صوتو على بن كيران جابو ليهم تمثال القرن حطوه ليهم انت اخنشوش كون كانت نيتك مزيان على تشكيل الحكومة كون شكلتيها مع بنكيران داك شي علاش هدرتكوم مديزاش لا نت لا عثماني حيت نتوما بزوكم علينا لا يخد فيكم الحق
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3
27 - س.ب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:38
ياك في الخطاب نتاع جلالة الملك قال خليونا من الصراعات الفارغة . انا كانشوف بلي نتا ا سعادة الوزير لي كتشوش دابا او باغي هاد الصراعات تبقى .
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0
28 - لاهاي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:39
اخنوش لا يرتاح حتى يضع كل شيىء في بطنه ولا بكفيه ما يسيطر عليه هو يريد كل شيء ! !.
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29 - المنواري الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:40
التجمع الوطني للاحرار يستحق ان يتولى تدبير الشان العام في المستقبل لانه دوما يقترح حلولا صائبة و معقولة لتنمية البلاد 
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-2
30 - fox الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:42
اذا كنت سوسيا حرا انسحب من حكومة ب ج د ودعها تسقط. وان كنت تسخر من الشعب فذلك كلام اخر
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31 - ملاحظ الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:44
كلكم تتهكمون على المغاربة .الله ياخذ فيكم الحق .
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32 - مسمرير الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:45
الاحرار العدالة وتمنمية احزاب المغرب معوجة عيينا من الكدوب
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33 - Houcine karmous الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:46
شبعنا من الكلام هاتونا بانتائج
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34 - ملاحظ الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:47
عزيز أخنوش رجل كفؤ وسياسي محنك.. باشي لأنه من حزب ما أو غني نجي معه أو ضدو!! آمل إن شاء الله أن يكسب ثقة المغاربة في الإنتخابات المقبلة ويقود الحكومة المقبلة ليزيد المغرب خطوة إلى الأمام.. شأنه شأن جاطو و وزير الصحة السابق الوردي وآخرون .. أتمنى التوفيق للجميع
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35 - ارا شي بلاغ الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:48
كلاكما وجهان لعملة واحدة هو يفقر المغاربة وانت تمتص جيوبهم العتماني فاشل لا يجيد سوى التصريحات المستفزة اما اخنوش فهو الطفل المدلل للمخزن الدي لا يطيقه الشعب يجمع المال من جيوب المواطنين ليل نهار وزارته لا تفعل اي شئء وهي موجهة لخدمة الكبار وتفقير الصغار(الفلاحين)
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36 - almahdi الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:48
يصعب على الحزبين الصمت الانتخابي الى حدود السنة الانتخابية؛لقد تربت وعتادت على الحملات الانتخابية السابقة لاوانها؟!!!
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37 - مواطن الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:50
داكشي لي قلنا لي كاين!لم تمر يومان على تعيين الحكومة الا و قد بدأ الشجار و النقار بين رؤساء الاحزاب و همهم الوحيد و الاوحد هو الانتخابات القادمة..لو كانت هناك هيئة مستقلة تراقب اعمالهم و تحاسبهم لما و جد احدهم الوقت لينتقد صاحبه ولكن مغرب السيبة هو هذا..دير الي بغيت و سرق كيبغيت! كاع كاع الى زبلتيها: (سير بحالك) صاااافي!
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38 - أناروز الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:50
نهاية الكذب والضحك على الذقون تقترب شيئ فشيئا حين يقترب زمن الإنتخابات حينها سترون ما لا يسركم يامعشر الكاذبين على الشعب المقاطعة ثم المقاطعة
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39 - مروكي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:51
رجع فلوس البترول عاد هدر و بلى ما نساو تقرير السيد جطو.
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0
40 - الكثماني الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:51
يقول المثل "ليس في القنافذ املس" هل العثماني كفئ. انه رجل يفتقد لأخلاقيات السياسة وكلامه لا يسمعه الا الأغبياء وزير اول يقول بتلعثم وارتجال " اطلق الروبني يشعل الضوأ أوطا على الساروت يسيل الماء كلام القرن الواحد والعشرون يا ناس. قمة الغباء. اين هو تنزيل الخطاب الملكي واختيار الكفاءات والابتعاد عن الصراعات الحزبية.
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41 - أحمد الزفزاف الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:53
بفارغ الصبر ننتظر إزالة هذه الشرذمة الاسلاموية من الحكومة أي خطاب ليسوا في محوره يزعجهم
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42 - مقهور الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:54
السلام
ليس في القنافد املس كلكم من طينة واحدة لا خير يرجى منكم كرهتوا الشعب المغربي في السياسة و في الاحزاب و في حب الوطن بفضل ساديتكم و جشعكم انت ايها الوزير الفاضل بالله عليك مادنببنا نشتري المازوط بسعر ١٠ دراهم ما سبب دلك لم اسمع عنك يوما في مؤتمر او تجمع خطابي او في برنامج ان تكلمت عن هدا الموضوع و طرحت اشكاليته و ماهي الحلول لانك من اصحاب النفط و منضوي في نادي النفط.
سيدهب المال و الجاه و سندفن في خرقة بيضاء و سنحاسب عند عادل لايظلم عنده احد عن كل صغيرة و كبيرة كلنا لا فرق!!!!!!!!!!!
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-1
43 - Homada الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:55
واحد كيتكلم من بوزنيقة وأخر يرد عليه من فرانكفورت . العبث واضحك على المغاربة، ما معنى السياسة الكبيرة ،؟! عش يومآ تسمع عجبآ،
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44 - مصطفى الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:55
اخنوش غير تسكت أو نقاطعوا المازوط ديالك.
العثماني، مصدقتيش.
كلكم كراكيز... عاطينها للتنابز وشدليا نشد ليك، لك الله يا مواطن، يا من ينتظر مثل هؤلاء المسؤلين...
حداد على الأحزاب المغربية
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45 - عقبة بن نافع الفهري الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:56
بسم الله الرحمان الرحيم لاحول ولاقوة الا بالله البلاد تعيش في فوضى اقتصادية واجتماعية ولدينا وزراء يتفلسفون وشعب يعاني والله لانريد منكم كلكم شيءا ارحلوا عنا كلكم لا خير يرجى منكم نريد اناسا يحبون بلدهم وشعبهم يشتغلون من اجل خدمة الناس ولا نريد كلاما فارغا نريد ان نرى عملا نحن الشعب والمغرب بلدنا ولنا الحق في سياسة ووزراء يستحقون الوزارة لا أناس همهم فقط جمع المال وخدمة الاقارب فقط ارحلوا جميعا عنا كيفما كان اسمكم او لونكم مع السلامة باركا علينا بغينا ناس جداد والسلام
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1
46 - مواطن مغربي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:57
الله يهديكم . انكم واعون ورجال سلطة ومسؤولون كبار وانتم صورة البلد.
كل الأحزاب المغربية تتشارك في هاته الصفات من تراشق ومجادبات وضرب تحت الحزام وليس بنكيران وحده.
المواطن يعرف جيدا الصالح من الطالح والهدف من وراء خطاب كل سياسي مغربي.

نحن نريد الاشتغال والتفرغ لخدمة المواطن وربط المسؤولية بالمحاسبة وليس تكليف أناس أو مواقع للتراشق بالكلام الفارغ وتبادل الاتهامات والتهم. هدا يعبر وللأسف إما عن التخلف أو استحمار المواطن الدي أصبح ويعرف تحليل الأهداف وثتمين الأرقام.
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47 - اباتراب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:58
لا تكثر للاقوال من حولك، كن شجاعا واجعل المغاربة كلهم يحبونك ان كنت فعلا تحبهم، اظهر شجاعتك واخطو خطوة التي ينتظرها جميع المغاربة، انت تعرف ماذا اقصد، استغل مركزك، وأرنا ما انت قادر عليه للخروج بالمغرب والمغاربة الى بر الامان والبحث عن كيفية تشغيل الشباب وسن قوانين تتماشى مع طموح الشعب، والله المعين
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48 - محمد.ب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:58
يا ربي تجيب الشتاء هاد العام.
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49 - عيسى الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:58
صراحة المغرب في حالة يرثى لها سياسيا واقتصاديا ورياضيا واجتماعيا ...وكل الاحزاب فاشلة وهادشي علاش الشعب مقاطع الانتخابات ولن يصوت على احد ...ادا الشعب اراد الحياة فيجب فلابد ان يستجيب القدر ويعطيكم شي زلزال شعبي انشاء الله
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50 - Amazigh amkran الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:59
Pour ceux qui sont jaloux sur la fortune de Monsieur Akhennouch. Sachez que Monsieur Aziz est quelqu'un qui travaille dur pour arriver loin. Personne ne vous empêche de faire de même. Arrêtez-donc vos commentaire de joujdryal et soyez objectif et heureux que le Maroc dispose de personnes de ce calibre. Personnellement j'aurait aimé que tous les ministres soient des hommes d'affaires. Notre pays a besoin d'une économie forte pour luter contre le chômage et tout ce qui en résulte. Quelqu'un qui est capable de diriger avec succès une grande société est aussi capable de faire de même de notre économie et faire profiter toute une nation. Que voulez-vous profiter du jeune salafiste Amkraz qui vient d'être nommé ministre? Quelles capacités? quelle expérience? ----- rien, mais vraiment rien du bla bla bla dans le vide
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51 - حسن المغترب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:59
قال هد الوزير في كلمه " سهلنا له المأمورية" .... هل تقصد بدلك انكم أنتم من يتحكم في الامور أم أنتم من أعضاء حكومة الظل؟ .....
فعلا الشباب يحتاج التأطير لكن هدا لا يعني أن جميع الشباب في المغرب ،غير مؤهل لتسلم حقيبة وزارية!!!!.
كلكم وجه لعملة واحدة، دعناكم الله
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52 - يطو الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:59
وزراء حكومة المغرب أمناء الأحزاب همهم الوحيد هي المشاجرة بينهم وكل واحد منهم يبحث عن عيوب الثاني لتحطيمه استعدادا للانتخابات المقبلة .ولا يعيرون أي اهتمام للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية التي يتخبط فيها المغرب والمغاربة.
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53 - قلال الأحد 13 أكتوبر 2019 - 19:59
صدمني الفيديو ذيال أخنوش تيوصي الفاتحة يغليوا التفاح فالسوق المغربية و قال ليهم بالحرف هذشي ما شي معقول
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54 - محمد غاضب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:00
حزب العدالة يحتقر كل الأحزاب ويعتبر الغفلة التي اصابت المواطنين حتى صوتوا عليهم رغم قلتهم ،انتصارا على الشعب كله ،لذا فالحزم كل الحزم لتجنيد المواطنين للتصويت بكثافة ،وستسقط الذءاب الملتحية وينتصر الشعب والإرادة الملكية .
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55 - مغربي من أقصى الشرق الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:03
المغاربة في انتظار لمزيد مِنْ نشر الغسيل ،والذي أكاد أَجْزِمُ بأنه ليس متسخا فقط يمكن تنظيفه بل أصبحَ خِرَقاً مُمَزَّقَة لا تصلح لِأن تُلبَسْ
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56 - حكيم زمانه الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:05
لا أنتمي إلى أي حزب سياسي ولم يسبق لي أن شاركت في الإنتخابات إلا أنني أقول وبما لا يدع مجالا للشك إن إزاحة البواجدة من المشهد السياسي سيكون على ي أخنوش في الإستحقاقات القادمة (2021)، وهذا ما نتمناه طبعا وإلا فإننا سنسير في طريق مسدود وربما نحو الحائط وسيكون مستقبل البلاد والعباد في كف عفريت فالبواجدة غدة سرطانية تحبس أنفاس المغاربة يجب استئصالها قبل فوات الأوان
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57 - السلام عليكم الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:08
كنتم مع العثماني رجال لتشكيل الحكومة.......نعم هذا صحيح ؛لأنه ليس لكم حلا آخر غير ذلك...لأنكم لم تكونوا رجالا مع من سبقه لتشكيل الحكومة( أيام البلوكاج الأول )...ويصعب عليكم إعادة نفس السيناريو أي البلوكاج للمرة الثانية....
هذا هو الواقع المر الذي يعرفه المغاربة.
لا أظن أن هدف أحزاب اليوم بما فيها حزبكم الملقب بأغراس أغراس هو: حل مشاكل المواطنين والدفع بالوطن إلى مصف الدول الراقية ؛ بل الربح في انتخابات 2021 و الاستحواذ على كراسي الحكومة المقبلة ..ولي اليقين أنه لن يتغير شيئ من أحوال الساكنة.
المستقبل سيبين و سيتحدث عن هذا....لقد جربناكم في الماضي يا سيدي وجربناكم اليوم وأنتم في الحكومة ....لا شيئ تغير....المؤشرات الاجتماعية متدهورة......
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58 - عبدالله الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:09
ان وزراء الاحرار كلهم صبغوا ولا احد منهم ناضل من شبيبة الحزب الى مركز القرار هدا ما سيقع في 2021 سينجح حزب الاحرار وسيستوزر من خارج الحزب . اعطوني اسم واحد من وزراء الاحرار لم يستقطب من خارج الحزب في هده الحكومة.
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59 - ERRIFI الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:09
كنا ننتظر حكومة الإنقاذ تتكون من 10 وزراء لمدة عشر سنوات وحل البرلمان الغرفة 1 وغرفة 2 العجزة لكن للأسف عدتم. للتذكير فقط العثماني واخنوش من تفراوت افهم ياالفاهم.
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60 - chadi الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:11
اتركوا المغاربة في الخارج يصوتون , اعدك انهم يرمونك في مزبلة التاريخ.
الجالية عاشة الحرية وتعرف الدمقراطية: ومثلك الذي ييسطر على البر والبحر ولا يحاسب ولا يستعذر للشعب, غير موجود في اوروبا ...

الملوك الاوربية تقف امام المحاكم وتطلب السماح من الشعب , فمابالك بملياردير يمارس السياسة...

والاسئلة المفتوحة كثيرة ... وكل من يسال فهم مغاربة , وينتظر المغاربة الاجوبة ...

حين تتجاوزها , تتجاوزنا, فنتجاوزك ....
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61 - ع الجوهري الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:12
السي خنوش ألم ينهاكم الملك على الصراعات و الطعن في بعضكم البعض لقد ذكرتني بشباط يوم تعارك مع اللبار وسط البرلمان والملك ينتقد صراعات الأحزاب كون تحشم شويا
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62 - youssef الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:12
انت سوبير مان وسبيدرمان وباطمان ( أستاسد الجمل حينما استنوق الاسد)
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63 - ملاحظ عابر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:14
التشخيص الكاريكاتوري الأحزاب المغربية:
-العدالة و التنمية : التلميذ المجتهد لي كيجي هو الأول . و مكيحملوش المدير .
-الأصالة و المعاصرة : ولد المدير ،فالامتحانات كيعاونو المعلم و المفتش و العساس ديال المدرسة و كيجي هو الثاني بزز.
-التقدم و الاشتراكية : التلميذ الكسول لي كيطير فالشفوي و فالكتابي مكيجيبش المعدل.
-الأحرار : ولد الفشوش باه لباس عليه كيدير السوايع كيطير فالفرنساوية و لكن حتى هو ما كيجيبش المعدل.
-الاستقلال : خوتو لكبار كانو كيقراو مزيان لكن هو كيجيب المعدل غير بزز.
-الاتحاد الاشتراكي : كان كيقرا مزيان فالتحضيري دابا ولا عاطيها غير للنقلة.
-الحركة الشعبية : ملاباسش عليه، مكيقراش مزيان، باه ماشي مدير، ايامات الامتحانات مصاحب مع المجتهد، يامات النتائج مصاحب مع ولد المدير، يامات العطلة مصاحب مع لي لباس عليه.
-الاتحاد الدستوري : داك التلميذ لي بحال كاين بحال ماكاينش.
-اليسار الاشتراكي الموحد : يالاه دخل المدرسة قرا مزيان و لكن ما دار والو و ما فهم والو و كيتشكی من المعلم و من المدير و من التلاميذ و من الآباء و الأولياء و من الأمم المتحدة ومن رومبو. .. منقول
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64 - جنوط الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:15
انتما الاثنان سواسة..تتبادلان الادوار..وتضحكان على المغاربة..سوس ، لا صحة ، لا فلوس !!
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65 - عبد السلام حنفي مدرسة ابن حزم الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:15
بصراحة الشعب المغربي فقد الثقة في كل من له صلة بالسياسة لان تجربة ستين سنة 60 سنة التي راكمها هذا الشعب المقهور والذي استغفله السياسيون وتلاحزاب على مختلف شاكلتها من احزاب يمينية ويسارية واسلامية وشيوعية ووووو كل اللذغات التي تعرض لها الشعب على يد الاحزواب المفسدة والحامية للفساد والتي لا يهمها الا ان تقسم للكعكة فيما بينها والفوز بالكراسي التي توفر لها الحصانة والمادونيات وابتلاع المال العام الشعب عاق وفاق قال لكم عفا عنكم الدهر فاللعبة السياسية كما سماها الراحل الخسن الثاني اصبحت مكشوفة لذى الجميع وقد تقزز الكل من افعال الاحزاب برمتها المقاطعة الانتخابية شعارنا ولن تنالوا اصواتنا الى مزبلة التاريخ كلكم
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66 - العمالي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:15
واش هذه لعبة القطة والفأر....الشعب ينتظر منكم اشياء كتيرة..الامن الصحة التعليم التشغيل...وووو...هذا الاتجاه المعاكس مقصود حتى يدوخ الشعب ويتلهى في الخاوي...ادا كنتم منعمين انتم واسيادكم فالشعب وصلت ليه الى العظم..كفى عبتا ..سئمنا منكم...
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67 - نزهة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:15
أتمنئ لرئيس الحكومة التوفيق و السداد لما فيه مصلحة الوطن و المواطن، وأنبه إلى أن البيجيدي أثبت أنه حزب قوي ديموقراطي قدم مناضل الحزب من فئة النساء و الشباب لم يقوم بصبغ الكفاءات بتوب بيجيدي . وأنا واثق من ذكاء المغاربة ولن يستطيع أحد أن يخدعهم مهما حاول وجرب من أساليب . وأعتقد أن البيجيدي سيكتسح الإنتخابات القادمة لأنه حاليا لا يوجد حزب كفؤ له في المغرب وهنا أتمنئ أن تكون عندنا أحزاب قوية في المستقبل. و إن غدا لناظره قريب. غير منتمي لأي حزب.
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68 - عابز الأحد 13 أكتوبر 2019 - 20:16
والله يا اخنوش لو كان بنكيران مكانه لم تجد أنت مقعدا بالحكومة لكن وجدت داك السوسي عقله فقط مع ربح المال فقل ما تشاء واليسنهل اكثر من خذا الكلام لانه لا يملك الجرأة للرد والحكومة في 21 فهي لك بامتيازات عديدة منها موافقة الملك عليك
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