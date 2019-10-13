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الرئيسية | سياسة | "الأحرار": العثماني يصفّي الحسابات السياسية عبر رئاسة الحكومة

"الأحرار": العثماني يصفّي الحسابات السياسية عبر رئاسة الحكومة

"الأحرار": العثماني يصفّي الحسابات السياسية عبر رئاسة الحكومة
هسبريس من فرانكفورت
الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:35

انبرت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار للرد على رئيس الحكومة سعد العثماني، خلال لقاء شبيبة التجمع الوطني للأحرار بمدينة فرانكفورت بألمانيا، حيث أجمعوا على أن تصريحاته لا تليق بقائد حكومة بلد.

محمد أوجار، عضو المكتب السياسي، قدم مقارنة بين عبد الرحمان اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، ورئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، وقال إن "رئيس الحكومة زعيم يخلق الانسجام والتوافق، وبعد عبد الرحمان اليوسفي لم نجد من يملأ هذا المنصب إلى حدود الآن".

وأضاف "في الوقت الذي نحيي عبد الرحمان اليوسفي نتأسف للسلوكات السياسوية التي تصدر عن هذا المنصب الذي يستغل لإصدار التفاهات السياسية"، مضيفا أن رئيس الحكومة يجب أن يكون ذا مصداقية ويشتغل تحت إمرة الملك ويتخلى عن الاعتبارات السياسية.

"بعد خطاب الملك رأينا سلوكا يندى له الجبين، ولا يرقى إلى مستوى منصب رئيس الحكومة"، يقول أوجار، مضيفا "نحن معبؤون لخدمة الوطن، لا تهمنا المناصب، وهدفنا خدمة هذا البلد من أي موقع، خلافا لآخرين يرغبون في اقتسام الغنائم واستغلال المؤسسات لتصفية حسابات أو لترضيات".

وأوضح وزير العدل السابق أن "الأحرار" بقيادة عزيز أخنوش هدفه الارتقاء بالبلد. واسترسل قائلا: "عندما سنتولى رئاسة الحكومة سنعمل على خلق جو الثقة والحماس لاستقطاب المستثمرين وجعل المغرب في المكانة التي يستحقها".

وفي رسالة إلى من يهمه الأمر، وفق تعبيره، أكد أوجار أن "الحزب قوي وملتف حول رئيسه، ومن يريد خلق التشويش مآله الفشل. نحن حزب مناضلين ولا تجمعنا المصالح والمناصب، وخصومنا الفقر والهشاشة".

القيادي في "الحمامة" ختم كلمته بالتأكيد على أن الحزب يعمل ليهدي لبلده نساء ورجال دولة، ولإنجاح الإصلاح. وقال مخاطبا الحاضرين من الشباب: "وجودكم هنا يؤكد لـ"هذاك اللي بغى يقطر علينا الشمع" أننا حزب كفاءات، والمعجزة سنحققها في 2021، وسنجيب من يهمه الأمر، ونبين له أننا قادرون على تحقيق المعجزات في بلد عريق وقوي تحت قيادة الملك محمد السادس".

رشيد الطالبي العلمي، القيادي بالحزب، أوضح في كلمته أن التجمع الوطني للأحرار ليس وكالة للتوظيف. "هذه أسرة كبيرة نتربى بداخلها ونتعلم داخلها ممارسة السياسة، التي تعني احترام المؤسسة الملكية ورئاسة الحكومة والمؤسسة التشريعية والمؤسسة الحزبية ورئيسنا كمؤسسة"، يضيف الطالبي العلمي، الذي استرسل قائلا: "الذين يريدون التشويش يضيعون وقتهم، وأقول لهم: استغلوا مجهود التشويش لمعالجة آلام المجتمع المغربي الذي يعاني"، مؤكدا أن الحزب ماض إلى الأمام.

وعن وصف رئيس الحكومة لاستوزار أمكراز وزيرا للتشغيل بكونه أعجوبة الزمان، قال العلمي: "أوجار قدم من تارجيست واستوزر وعمره 36 عاما، وأنيس بيرو من بركان استوزر وعمره 42 سنة، وأنا من تغزوت عينت وزيرا وأنا في الأربعين. لم يطبل بنا أحد حينها، ويقول إننا قمنا بتعيين شباب في الحكومة، ولم يقولوا: معجزة وأعجوبة. نحن لم ندخل الحكومة كترضية لأننا مشاغبون أو لنسكت أو لأننا نسب أو لإسكاتنا. أبدا، فهم لمسوا فينا حس المسؤولية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - وردة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:53
المتتبع للشأن السياسي المغربي سيلاحظ بشكل جلي ان حزب العدالة والتنمية يحاول جاهدا استغلال هموم الشعب والركوب على مطالبه لاهداف شخصية محضة فتجار الدين مند بلوغهم للسلطة وذاقو حلاوتها وامتيزاتها لم يعد بإمكانهم التخلي عنها ولو كان الثمن الوطن نفسه .
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-8
2 - حمودة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:53
الحملات المغرضة التي يتعرض لها عزيز اخنوش انما تزيد في قوته وفي المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه
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-50
3 - وليد الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:55
الشعب المغربي لم يعد قادرا على تحمل تهريج حزب العدالة والتنمية وخرجاته التي ان دلت فإنما تدل على كونه عدوا للمغارية يهاجم اغلبيته ويسعى لخرابها
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-22
4 - مواطن الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:55
كثير من العمل و قليل من الكلام و انعدام للشعبوية هي السمات التي اختارها هذا الرجل عزيز اخنوش في مساره السياسي، كل الاحترام وبالتوفيق واصل
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-39
5 - وديعة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:56
هجومكم على عزيز اخنوش لن يخيفه و لن يرهبه بل و بالعكس لن يزيده إلا عزيمة و تشبثت بمشروعه وخدمة لوطنه
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-40
6 - Mourad الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:56
المانيا ما فيها بحال هذا الحزب .شكر الله سعيكم كون كان في المانيا كون كان هو الاول بالمعقول لي فيه . واش كاين هذا الحزب ف المغرب نيت
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-31
7 - مولاي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:56
خططكم فاشلة لن تنالوا من هذا الرجل شيئا فهو قوي بمعقوله وجديته وصدقه
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-37
8 - وحماني الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:56
العدالة والتنمية خانوا الامانة وليسوا أهلا لها . فلينتظروا الهزائم وبئس المصير.
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-15
9 - بنت المغرب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:57
احترم اخنوش لأنه يتحدث بحرقة عن المغرب.. باين ليا تيبغي البلاد بززاف.
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-36
10 - Medo الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:57
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
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-35
11 - سملاوي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:57
عزيز اخنوش يهاجمونك لأنك زرعت دينامية جديدة في الحياة السياسية
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-37
12 - kamalovitch الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:58
لا الاحرار ولا العدالة كلكم في سلة واحدة، هل تفهمون العربية كلكم بحال بحال، راه مرضنا وملينا منذ الاستقلال كل حزب يلغي بلغاه بدون فائدة، وشكرا هسبريس.
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48
13 - وكريم الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:58
حقا ان حزب التجمع أعطى نفسا جديدا للسياسة في المغرب، فتراه في معالجة كل ما عجز عنه الآخرون و بالتالي و في اعتقادي ان يستحق المسؤوليات المنوطة به .
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-39
14 - عدمي و افتخر الأحد 13 أكتوبر 2019 - 22:59
هل قرءت جيدا ان لقاء الحزب في فرانكفورت الالمانية !!!!!!!فعلا انه حزب الاغنياي اصحاب الشركات الكبرى في المغرب و هل سينجح حزب يجمع السياسة بالمال بالله عليكم هاذ الحزب سيكون مع الحزب الذي اغلبيتخ افقرته الحكومة و الحكومات السابقة ضد شركاته العملاقة
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39
15 - صابر عبد الصبور الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:01
الصراع الجديد بين العثماني واخنوش مفبرك يخفي حقيقة ضعف الأحزاب السياسية جميعها.فالتقنوقراط هيمنوا على الحكومة ويتحكمون في المفاصل الأساسية للعمل الحكومي. اننا نعيش مرحلة بداية نهاية السياسة.
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22
16 - عصام الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:02
كأن الخطاب الملكي في افتتاح البرلمان يوم الجمعة لم يعيروه انتباها هؤلاء السياسيين لم يسمعوا كلام الملك الذي أوصاهم بعدم انشغال الحكومة في الصراعات بين الأغلبية. هؤلاء لم ينصتوا لملكهم الذي عينهم فكيف بهم يسمعوا وينصتوا إلى المواطنين
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25
17 - عز الدين الإفريقي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:02
التصفية الحقيقية هي يعطيونا التيساع كاملين طلعونا فراسنا بالتخربيق ديالهم علينا ...
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32
18 - خمخم الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:05
وأوضح وزير العدل السابق.... واسترسل قائلا: "عندما سنتولى رئاسة الحكومة سنعمل على خلق جو الثقة والحماس لاستقطاب المستثمرين وجعل المغرب في المكانة التي يستحقها".
يذكرني هذا القول بما أقر به مسؤولون حينما كانت الداخلية تحدث الدوائر الانتخابية على مقاس كوطا لكل حزب يتوافقون عليها مسبقا
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8
19 - مناضل وجدي سابق بالحزب الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:05
هل لا يوجد الا أوجار والطالبي العالمي في حزب الأحرار. أين الكفاءات التجمعية الحقيقية التي أنسحبت من الحزب جراء عقلية الأرثية والمحسوبية والزبونية . هل التجمع لكم وحدكم. أين كفاءات وجدة التي حاليا ترى من بعيد السياسيوية الزرقاء وتهافت المتهافتين عن الكراسي. الرجاء التفاني في خدمة هذا الوطن التي في الحقيقة اننا مقصرين في حقه. الله الوطن الملك
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13
20 - mokrini الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:07
نقول للسيد رئيس الحكومة ان اعجوبة الزمان تكمن في ان يجد الوزير الاعجوبة فرص الشغل لفيالق المعطلين في عمر ما تبقى لحكومتكم الموقرة وألا يعيشو نفس اليتم في طلب الشغل كالذي عاشوه في فترة استوزار السيد يتيم.
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6
21 - khadija الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:09
حزب الأحرار بكل رجالاته الوطنيين سيواصل المسار رغم حقد الأغيار
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-9
22 - عياض الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:09
لاحياة لمن تنادي.......
بالأمس القريب ، صاحب الجلالة، أكد في خطابه السامي، أن المرحلة المقبلة ،تقتضي من السياسيين الانكباب على العمل الجاد ،والقطع مع الخلافات المتجاوزة............للأسف لم تلتقط هذه الرسائل السامية.
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5
23 - حنان الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:11
كلكم سواسية، متلهفون وراء المناصب وللأجور السمينة.
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9
24 - sara الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:11
من قال بأن التجمع مدرسة فهو يعي ما يقول ، نتمنى من باقي الأحزاب أن تقتدي به وتسير على نهجه علنا نخرج من المشاكل التي نتخبط فيها 
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-9
25 - oumay الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:12
حزب التجمع الوطني للأحرار في الطريق الصحيح و يواصل مساره من أجل مستقبل زاهر للمغاربة.
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-9
26 - ayman الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:12
حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش سيقول كلمته بقوة في المستقبل. بالتوفيق لحزب العمل و المعقول و أغاراس أغاراس
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-10
27 - نور الدين الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:12
المغرب باغي أحزاب دات مصداقية تؤمن بالعمل و المعقول و تجعل من اغراس اغراس شعارها العملي
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-8
28 - irfan الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:13
حزب التجمع له قوة اقتراحية و له شجاعة منعدمة في باقي الأحزاب السياسية، التي تظل وعودها حبرا على ورق عكس التجمع الذي يقترح الحلول لمشاكل المواطن و يعمل على تفعيلها على أرض الواقع
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-11
29 - sami الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:13
هذا هو الحزب الوحيد الذي أصبح يشتغل على مدار الساعة ويجتهد في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل المغاربة
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-11
30 - pitif الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:14
مواكبة الشأن العام و التفاعل مع الضقايا المطروحة في الساحة السياسية معيار الحضور القوي و المستمر داخل الساحة و حزب الاحرار اصبح قريبا جدا من نبض الشارع و هموم المواطنين.
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-10
31 - توفيق الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:14
الحمد لله ان التجمع الوطني للأحرار حزب يعمل بتبات و سيحقق المعجزة في المستقبل
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-8
32 - ارضاي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:16
أخنوش لا تكثرت لمن لا يستحق. المهم هو العمل و المعقول
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-3
33 - المنصوري الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:17
حزب الحمامة هو الحزب الذي يستحق الريادة لانه أخرج مشروع مسار الثقة الذي عن طريقه سيقوم بحل مجموعة من المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها المجتمع.
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-3
34 - أسامة الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:20
حزب الحمامة هو نموذج للحزب الذي رفع التحدي من أجل الانتصار على الفقر و البطالة
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-3
35 - سميري ماسي الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:21
الصراعات السياسوية الضيقة لا تغني و لا تسمن من جوع و حزب التجمع الوطني للاحرار واعي كل الوعي بجسامة المسؤولية الملقات على عاتقه
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-3
36 - تعزز الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:22
اتمنى ان تكون باقي الاحزاب السياسية كحزب التجمع الوطني للاحرار.. دينامية لا تنقطع
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-3
37 - اوهام الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:22
هناك أحزاب سياسية تبيع الأوهام تارة تطلق تصريحات لتوهم الشعب المغربي بأنها سوف تصنع المعجزات لحل مشكلة البطالة والفقر والجهل ومشكل الصحة و..وو..وو
في واقع الأمر هم جزء من المشاكل .ويعتقدون أنهم البديل ونحن نتصور بأن انسحابهم من الحياة السياسية أفضل لإتاحة الفرصة للشباب لنخراط في الحيات السياسية وتيسير شؤون البلاد
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1
38 - ERRIFI الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:23
الكل يلم الحكومة والاحزاب والمسؤولين لماذا لانطرح سؤال على ا نفسنا هل نحن مجتمع حضاري مثقف متضامنا متخلقا يحترم بعضنا البعض متعاون هل نحن من زمان العز اي الستينات والسبعينات والثماننات طبعا لا لا لا فلماذا لانرجع إلى الماضي كما قال صلاح وفاتي في الحلقة 10.
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2
39 - ابو امين الأحد 13 أكتوبر 2019 - 23:24
الحمد لله على هذه الصراحة من طرف السيد عزيز أخنوش والذي ابهر المغاربة وفئة الشباب على الخصوص واكد أن التشويش على حزب معين ليس الأهم وإنما الاشتغال من أجل خدمة الوطن هو الجوهر
شكرا هسبريس على تغطيتكم الرائعة من فراكنكفوت ودمتم دائما في خدمة نقل الخبر بكل حرفية وأمانة.
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