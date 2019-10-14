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الرئيسية | سياسة | الملك يمد يد التعاون إلى الرئيس التونسي الجديد

الملك يمد يد التعاون إلى الرئيس التونسي الجديد

الملك يمد يد التعاون إلى الرئيس التونسي الجديد
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 18:25

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية.

ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية، أن أتوجه لفخامتكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية".

وأضاف الملك "وإنني لأشيد بنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي الذي بقدر ما يؤكد التزام الشعب التونسي الراسخ بمواصلة مساره الموفق نحو إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، يعكس تلكم الثقة الغالية التي أولاكم إياها، تقديرا منه لما توسمه فيكم من غيرة وطنية صادقة وحرص شديد على خدمة مصالحه العليا".

وأكد العاهل المغربي بهذه المناسبة، لقيس سعيد عزمه القوي "على العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى الروابط الأخوية المتينة التي تجمع شعبينا الشقيقين، بما يستجيب لتطلعاتهما إلى المزيد من التضامن والتكامل والتنمية المشتركة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Aisa الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 18:44
نتمنى من الرءيس الجديد ان يفتح معنا علاقة جديدة ويدخل بالاصلاح مع جارتنا الجزاءر لفتح الحدود بيننا ،ونقول مبروك للشعب التونسي.
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2 - kinani....hassan الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 18:52
رسالة ملكية في المستوى....هذا غير غريب عن صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله....دائما يمد يد العون
الى كل رؤساء الدول الاصدقاء....اللذين يقدرون جلالته
ويحترمونه....لانه ملك يحب الخير لشعبه ولا الشعوب الافريقية قاطبة....والله ملك...عظيم....اللهم اسدل عليه رداء ااصحة والعافية....
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9
3 - المتتبع الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 19:03
واخيرا اظهر شعب عربي وان دولة افريقية عربية برهنت لدول الغرب ان العرب لا يتشدقون بالديموقراطية وانما يطبقونها احسن منهم هنييا للشعب التونسي الشقيق وهنييا للرييس المختار ديموقراطيا
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6
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