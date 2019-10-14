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كُتّاب وآراء
الملك يمد يد التعاون إلى الرئيس التونسي الجديد
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية التونسية.
ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية التونسية، أن أتوجه لفخامتكم بأحر التهاني وأصدق المتمنيات بكامل التوفيق في مهامكم السامية".
وأضاف الملك "وإنني لأشيد بنجاح هذا الاستحقاق الرئاسي الذي بقدر ما يؤكد التزام الشعب التونسي الراسخ بمواصلة مساره الموفق نحو إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات، يعكس تلكم الثقة الغالية التي أولاكم إياها، تقديرا منه لما توسمه فيكم من غيرة وطنية صادقة وحرص شديد على خدمة مصالحه العليا".
وأكد العاهل المغربي بهذه المناسبة، لقيس سعيد عزمه القوي "على العمل سويا معكم من أجل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى الروابط الأخوية المتينة التي تجمع شعبينا الشقيقين، بما يستجيب لتطلعاتهما إلى المزيد من التضامن والتكامل والتنمية المشتركة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
الى كل رؤساء الدول الاصدقاء....اللذين يقدرون جلالته
ويحترمونه....لانه ملك يحب الخير لشعبه ولا الشعوب الافريقية قاطبة....والله ملك...عظيم....اللهم اسدل عليه رداء ااصحة والعافية....