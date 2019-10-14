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الرئيسية | سياسة | المالكي يلاقي رؤساء الفرق والمجموعة النيابية

المالكي يلاقي رؤساء الفرق والمجموعة النيابية

المالكي يلاقي رؤساء الفرق والمجموعة النيابية
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 19:40

أكد لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الأهمية الخاصة التي يكتسيها حدث افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية من طرف الملك محمد السادس، وذلك خلال اجتماع، اليوم الاثنين، مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

كما استحضر الاجتماع، وفق بلاغ للمجلس، مضامين الخطاب الملكي "الذي أكد من خلاله على دور البرلمان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية"، و"أهمية الدعوة الملكية إلى الحرص على جودة القوانين التي تؤطر تنفيذ المشاريع والقرارات على أرض الواقع، وجعلها تعكس نبض المجتمع وتلبي تطلعات وانشغالات المواطنين".

كما تداول الاجتماع عقدَ ندوة وطنية يكون موضوعها دور القطاع البنكي والمؤسسات المالية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، "تعكس مخرجاتها أوراشا متعددة تهم التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، انطلاقا من الدعوة الملكية للقطاع البنكي والمالي إلى المزيد من الانخراط في عملية التنمية وتبسيط وتسهيل عملية الولوج للقروض للشباب".

وأورد البلاغ أن الاجتماع تداول أيضا في تنظيم الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية لليوم الاثنين، "التي حدد مكتب المجلس جدول أعمالها في قطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية، والطاقة والمعادن والماء، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وحقوق الإنسان، والعلاقات مع البرلمان".

وبخصوص الجلسة المتعلقة بالأسئلة الخاصة بالسياسة العامة، "فقد تم الاتفاق على تخصيص يوم الإثنين 28 أكتوبر 2019 للجلسة الشهرية التي ستتناول موضوعي السياسة الجنائية والشراكة بين القطاعين العام الخاص"

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الساعة الاثنين 14 أكتوبر 2019 - 19:56
المرجو اخد بعين الاعتبار إرادة الشعب، حيدو لينا الساعة.
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