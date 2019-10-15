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كُتّاب وآراء
العمراني يقدم أوراق اعتماده سفيرا بجنوب إفريقيا
قال يوسف العمراني إن لحظة تقديمه لأوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدى جمهورية جنوب إفريقيا، إلى الرئيس سيريل رامابوزا، تمثل لحظة قوية ذات رمزية خاصة، "تعطي الانطلاق لمهامي الرسمية في البلاد".
وأضاف العمراني في كلمة بالمناسبة: "سأسعى، مسلحاً في ذلك بالثقة الملكية، بكل تفان وإخلاص، إلى توثيق التعاون متعدد المجالات مع دولة جنوب أفريقيا، والدفع بالديناميكية الجديدة للطموح المتجدد لبلدينا، الرامي إلى وضع علاقاتنا الثنائية على طريق التطور وتفعيل شراكة غنية في محتواها، إرادية في طريقة عملها وواعدة في آفاقها".
وأضاف الديبلوماسي المغربي قائلا: "تعين بلورة هذا الطموح من خلال مجهودات مشتركة ترمي إلى الرقي الشامل بالعلاقات المتميزة والتاريخية التي ورثها البلدان عن حقبة نضالهما المشترك والمتضامن ضد الميز العنصري ومن أجل تحرير القارة".
إن هذه المهمة، يضيف العمراني، "تفرض، بالنظر لأهميتها، التزاماً متواصلاً وشعوراً قوياً بالواجب والمسؤولية"، وزاد: "تحدوني قناعة راسخة أن التقارب بين بلدينا سيتحقق ليس فقط خدمةً لمصالح أمتينا ولكن أيضاً لما فيه صالح قارة إفريقية أكثر نماءً وقدرةً على المضي قدماً على درب انبعاثها".
وأضاف المتحدث أن المملكة المغربية وجمهورية جنوب إفريقيا "تعتبران أكبر المستثمرين الأفارقة في إفريقيا، وتشكلان معاً قطبين إقليميين يمكنهما، بتفعيل اندماج أكثر تقدماً، إعطاء ديناميكية جديدة للتبادل التجاري في إفريقيا وكذلك للتعاون جنوب-جنوب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
.الشعب ج افريقي شعب طيب ويحب المغاربة