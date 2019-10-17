24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/10/2019
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
- الشرطة المغربية تحاصر مهرّبي مخدرات في فرنسا
- الهجوم التركي يسلب أرواح 218 مدنيا في سوريا
- انقطاع الكهرماء بعين عودة
- الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست"
- الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا
قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو (5.00)
الناطق الجديد باسم الحكومة "يصدم" صحافيين وينتظر هطول "الشتا" (5.00)
- قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو - (115)
- لقجع يجتمع بخاليلوزيتش لإحداث تغييرات في الطاقم التقني للمنتخب - (104)
- هذه 3 أسباب تهزّ ثقة الجمهور المغربي في "أسود خاليلوزيتش" - (70)
- العفو عن الريسوني .. هكذا يُمارس الملك حقاً دستورياً بأهداف نبيلة - (69)
- هاجر الريسوني خارج أسوار السجن: العفو الملكي تصحيحٌ للظلم - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
البرلمان يعقد جلسة مشتركة لتقديم "مشروع المالية"
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:20
يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 70.19، للسنة المالية 2020، من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السابعة مساء في مقر مجلس النواب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Youssef الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:32
لا تنتظروا الجديد مع هده الحكومة الفاشلة.
2 - حداوي مغربي مغربي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:43
مشروع المالية أعدته الحكومة القديمة وستناقشه الحكومة الجديدة مع البرلمان....أنعم و اكرم
3 - حداوي مغربي مغربي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 20:10
المرجو تصحيح تعليقي كما يلي و شكرا هسبريس
الحكومة الجديدة ستناقش مع البرلمان مشروع المالية الذي أعدته الحكومة القديمة......أنعم و اكرم...يعني الكفاءات الجديدة ستعمل على تنفيذ ما وصل إليه المعفيون...و الله ما افهمت وااااالو
الحكومة الجديدة ستناقش مع البرلمان مشروع المالية الذي أعدته الحكومة القديمة......أنعم و اكرم...يعني الكفاءات الجديدة ستعمل على تنفيذ ما وصل إليه المعفيون...و الله ما افهمت وااااالو
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3