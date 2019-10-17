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الرئيسية | سياسة | البرلمان يعقد جلسة مشتركة لتقديم "مشروع المالية"

البرلمان يعقد جلسة مشتركة لتقديم "مشروع المالية"

البرلمان يعقد جلسة مشتركة لتقديم "مشروع المالية"
هسبريس من الرباط
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:20

يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 70.19، للسنة المالية 2020، من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السابعة مساء في مقر مجلس النواب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Youssef الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:32
لا تنتظروا الجديد مع هده الحكومة الفاشلة.
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2 - حداوي مغربي مغربي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:43
مشروع المالية أعدته الحكومة القديمة وستناقشه الحكومة الجديدة مع البرلمان....أنعم و اكرم
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3 - حداوي مغربي مغربي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 20:10
المرجو تصحيح تعليقي كما يلي و شكرا هسبريس
الحكومة الجديدة ستناقش مع البرلمان مشروع المالية الذي أعدته الحكومة القديمة......أنعم و اكرم...يعني الكفاءات الجديدة ستعمل على تنفيذ ما وصل إليه المعفيون...و الله ما افهمت وااااالو
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