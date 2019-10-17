البرلمان يعقد جلسة مشتركة لتقديم "مشروع المالية"

هسبريس من الرباط

يعقد البرلمان المغربي بمجلسيه، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 70.19، للسنة المالية 2020، من طرف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وحسب بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان فإن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستنطلق على الساعة السابعة مساء في مقر مجلس النواب.