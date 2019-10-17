"إفي": منع ناشطتين دنماركيتين من دخول الصحراء

هسبريس من الرباط

قالت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إن الشرطة المغربية منعت، الخميس، ناشطتين تحملان الجنسية الدنماركية من دخول الصحراء المغربية.

وذكرت إحدى الناشطتين، وتدعى ميل نيومان، لـ(إفي) أنها وصلت هي وكاتينكا كلينج، الليلة الماضية، إلى أكادير على متن رحلة قادمة من كوبنهاغن، ثم استقلتا حافلة إلى مدينة العيون، "وعندما وصلت الحافلة صباح اليوم إلى نقطة تفتيش على بعد 5 كلم من العيون، منعتنا الشرطة المغربية من مواصلة رحلتنا وأجبرتنا على العودة في سيارة أجرة إلى أكادير".

ووفق المصدر ذاته، فقد كانت الناشطتان، اللتان تنتميان لمنظمة "Global Action" الدنماركية غير الحكومية، "تعتزمان زيارة الصحراء والاجتماع مع جمعيات مدافعة عن "حقوق الصحراويين" وفق تعبيره.