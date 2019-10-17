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الرئيسية | سياسة | "إفي": منع ناشطتين دنماركيتين من دخول الصحراء

"إفي": منع ناشطتين دنماركيتين من دخول الصحراء

"إفي": منع ناشطتين دنماركيتين من دخول الصحراء
هسبريس من الرباط
الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:30

قالت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إن الشرطة المغربية منعت، الخميس، ناشطتين تحملان الجنسية الدنماركية من دخول الصحراء المغربية.

وذكرت إحدى الناشطتين، وتدعى ميل نيومان، لـ(إفي) أنها وصلت هي وكاتينكا كلينج، الليلة الماضية، إلى أكادير على متن رحلة قادمة من كوبنهاغن، ثم استقلتا حافلة إلى مدينة العيون، "وعندما وصلت الحافلة صباح اليوم إلى نقطة تفتيش على بعد 5 كلم من العيون، منعتنا الشرطة المغربية من مواصلة رحلتنا وأجبرتنا على العودة في سيارة أجرة إلى أكادير".

ووفق المصدر ذاته، فقد كانت الناشطتان، اللتان تنتميان لمنظمة "Global Action" الدنماركية غير الحكومية، "تعتزمان زيارة الصحراء والاجتماع مع جمعيات مدافعة عن "حقوق الصحراويين" وفق تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - احمد الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:46
وكالة الانباء الاسبانية كان عليها ان تختصر عليهم الطريق وتنقلهم الى كاطالونيا باش يعقدو اجتماع مع هادوك اللي ياكلوا العصا بالعلالي والباقي راهم في السجن هامعامن خصكم تجتمعوا نتما ماباليكم تنشطوا غير عندنا اعطى الله اماكن النشاط هاكتالونيا هاكشمير هاالباصك هاالاكراد واش مابانت ليكم غير العيون تحية خالصة للذي اعادكم عبر الطاكسي لاكادير وارجوا ان تكون النشاطات هن من دفعن ثمن الرحلة
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2
2 - من امريكا الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:48
من حق المغرب ان يتخذ القرار في كل ما يخص بسيادته ووحدته الترابية ، فيتوجب عليهما اخد التصريح او تنشطا بعيدا عن المغرب ،فلتدهبا و الى كاطالونيا
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2
3 - بوزيان من تمسمان المهمشة الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:49
ياك كتقولو بلي الصحراء مغربية والصحراويون مغاربة وحدويون ايوا خليو الاروبيين والاروبيات يمشيو للصحراء ويهدرو مع الصحراويون الوحدويون
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-2
4 - طريق بن زياد الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:52
فاليدهبو الى اسبانيا فهناك يوجد انفصاليو كاتالونيا والله لسوف يمرغلونهم في التراب ليتعلمو كيف يساندون الانفصاليين هاتهي المنضمات هم اعوان الشياطين
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5 - اطلس الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:52
لماذا لا تذهب هذه الناشطة الحقوقية إلى كطالونيا والتي تطالب بالاستقلال عن اسبانيا؟
أما العملاء والخونة فمصيرهم المزبلة بإذن الله بعد انتصار الشعب الجزائري على العصابة والتي أنجبت لقيطة تندوف .
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6 - محمود الخميس 17 أكتوبر 2019 - 19:55
من الصقيع شمال اروبا الى الصحراء شمال إفريقيا.. فماذا يعرف هؤلاء عن تاريخ المنطقة..؟ وما دخلهم فيها..؟ إنه بالفعل الإصطياد في الماء العكر..
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7 - مغربي الخميس 17 أكتوبر 2019 - 20:10
على الناشطين باموال بترول الجزاءر ان تدهبا الى الاراضي الفلسيطنية المحتلة من طرف الصهاينة للدفاع عن الشعب ال فلسطين البطل. عليهم الاتجاه كدلك الى منطقة القبائل والطوارق بالجزاءر للدفاع عن حقوق هؤلاء المواطنين الدين يعيشون الاضطهاد والموت البطيء من طرف جنيرالات الجزاءر الديكتاتورييند
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