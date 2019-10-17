24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:05
|07:31
|13:18
|16:24
|18:55
|20:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرطة المغربية تحاصر مهرّبي مخدرات في فرنسا
- الهجوم التركي يسلب أرواح 218 مدنيا في سوريا
- انقطاع الكهرماء بعين عودة
- الاتحاد الأوروبي يعلن التوصل إلى "اتفاق بريكست"
- الحكومة الإسبانية تحشد القوات العمومية في كتالونيا
قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو (5.00)
الناطق الجديد باسم الحكومة "يصدم" صحافيين وينتظر هطول "الشتا" (5.00)
- قيادي جزائري: الصحراء مغربية .. والشعب دفع ثمن دعم البوليساريو - (115)
- لقجع يجتمع بخاليلوزيتش لإحداث تغييرات في الطاقم التقني للمنتخب - (104)
- هذه 3 أسباب تهزّ ثقة الجمهور المغربي في "أسود خاليلوزيتش" - (70)
- العفو عن الريسوني .. هكذا يُمارس الملك حقاً دستورياً بأهداف نبيلة - (69)
- هاجر الريسوني خارج أسوار السجن: العفو الملكي تصحيحٌ للظلم - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"إفي": منع ناشطتين دنماركيتين من دخول الصحراء
قالت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" إن الشرطة المغربية منعت، الخميس، ناشطتين تحملان الجنسية الدنماركية من دخول الصحراء المغربية.
وذكرت إحدى الناشطتين، وتدعى ميل نيومان، لـ(إفي) أنها وصلت هي وكاتينكا كلينج، الليلة الماضية، إلى أكادير على متن رحلة قادمة من كوبنهاغن، ثم استقلتا حافلة إلى مدينة العيون، "وعندما وصلت الحافلة صباح اليوم إلى نقطة تفتيش على بعد 5 كلم من العيون، منعتنا الشرطة المغربية من مواصلة رحلتنا وأجبرتنا على العودة في سيارة أجرة إلى أكادير".
ووفق المصدر ذاته، فقد كانت الناشطتان، اللتان تنتميان لمنظمة "Global Action" الدنماركية غير الحكومية، "تعتزمان زيارة الصحراء والاجتماع مع جمعيات مدافعة عن "حقوق الصحراويين" وفق تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
أما العملاء والخونة فمصيرهم المزبلة بإذن الله بعد انتصار الشعب الجزائري على العصابة والتي أنجبت لقيطة تندوف .